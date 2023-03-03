К развитию асбестоза приводит вдыхание асбестовой пыли. При вдыхании асбестовая пыль попадает глубоко в легкие и вызывает рубцевание.

Чем больше человек контактирует с асбестом, тем выше вероятность развития асбестоза. Если человек не контактирует с асбестом на рабочем месте, у него очень низкий шанс заболеть асбестозом. У людей, работающих с асбестом, например, у рабочих, которые сносят здания, а также у шахтеров, которые добывают минералы, содержащие асбест, вероятность заболеть асбестозом самая высокая.