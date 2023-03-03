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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Асбестоз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023 | Изменено дек. 2023
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Что такое асбестоз?

Асбест — это минеральное волокно, используемое в строительных материалах. Асбестоз представляет собой рубцевание легочной ткани в результате вдыхания асбестовой пыли.

  • У большинства людей, если они не работают с асбестом, шанс заболеть асбестозом очень низкий

  • Асбестоз вызывает утолщение мембран, покрывающих легкие (плевра)

  • Воздействие асбеста также повышает риск развития рака легких, в частности одного из его видов — мезотелиомы (преимущественно у курильщиков)

  • Людям с асбестозом трудно дышать и заниматься физическими упражнениями

  • Врачи диагностируют асбестоз с помощью рентгенологического исследования и КТ (компьютерной томографии) органов грудной клетки

  • Врачи лечат асбестоз, назначая больному кислород и лекарственные препараты для облегчения дыхания

Что является причиной асбестоза?

К развитию асбестоза приводит вдыхание асбестовой пыли. При вдыхании асбестовая пыль попадает глубоко в легкие и вызывает рубцевание.

Чем больше человек контактирует с асбестом, тем выше вероятность развития асбестоза. Если человек не контактирует с асбестом на рабочем месте, у него очень низкий шанс заболеть асбестозом. У людей, работающих с асбестом, например, у рабочих, которые сносят здания, а также у шахтеров, которые добывают минералы, содержащие асбест, вероятность заболеть асбестозом самая высокая.

Каковы симптомы асбестоза?

Симптомы появляются медленно и только после того, как большие площади легких покрылись рубцами.

Ранние симптомы могут включать:

  • ощущение нехватки дыхания;

  • трудности с поддержанием активности или при занятиях физическими упражнениями;

  • кашель и свистящие хрипы, если человек курит сигареты или страдает хроническим бронхитом.

К более поздним симптомам относятся:

  • более затрудненное дыхание;

  • утолщение концевых фаланг пальцев (расширение кончиков пальцев на руках или ногах, и увеличение угла ногтя);

  • сердечная недостаточность (неспособность сердца перекачивать кровь в остальную часть тела).

Как врачи могут определить, есть ли у человека асбестоз?

Врачи проводят проверку на наличие асбестоза, если человек подвергался воздействию асбеста на рабочем месте. Они могут провести:

Как врачи лечат асбестоз?

Асбестоз неизлечим. Врачи лечат симптомы, назначая:

  • кислород;

  • Лекарственные препараты

  • изменение режима, например, употребление меньшего количества соли и снижение массы тела для облегчения течения сердечной недостаточности;

  • легочную реабилитацию (дыхательная программа, которая помогает человеку научиться жить с хроническим заболеванием легких);

  • если другие методы лечения не помогают — трансплантацию легких (хирургическое вмешательство с целью удаления отказавшего легкого и замены его здоровым донорским).

Как можно предотвратить асбестоз?

Если у человека дома или на рабочем месте присутствует асбест, это становится проблемой, только если дом подвергается очищению от асбеста, либо если проводится перенос или реконструкция (ремонт) дома. Убедитесь, что с асбестом работают люди, прошедшие обучение очищению от асбеста.

Если человек курит и контактировал с асбестом, он может снизить риск развития рака легких, бросив курить.

Если у человека асбестоз, он можете помочь предотвратить развитие легочных инфекций, пройдя вакцинацию от пневмонии и против гриппа.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.