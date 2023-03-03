Что такое асбестоз?
Асбест — это минеральное волокно, используемое в строительных материалах. Асбестоз представляет собой рубцевание легочной ткани в результате вдыхания асбестовой пыли.
У большинства людей, если они не работают с асбестом, шанс заболеть асбестозом очень низкий
Асбестоз вызывает утолщение мембран, покрывающих легкие (плевра)
Воздействие асбеста также повышает риск развития рака легких, в частности одного из его видов — мезотелиомы (преимущественно у курильщиков)
Людям с асбестозом трудно дышать и заниматься физическими упражнениями
Врачи диагностируют асбестоз с помощью рентгенологического исследования и КТ (компьютерной томографии) органов грудной клетки
Врачи лечат асбестоз, назначая больному кислород и лекарственные препараты для облегчения дыхания
Что является причиной асбестоза?
К развитию асбестоза приводит вдыхание асбестовой пыли. При вдыхании асбестовая пыль попадает глубоко в легкие и вызывает рубцевание.
Чем больше человек контактирует с асбестом, тем выше вероятность развития асбестоза. Если человек не контактирует с асбестом на рабочем месте, у него очень низкий шанс заболеть асбестозом. У людей, работающих с асбестом, например, у рабочих, которые сносят здания, а также у шахтеров, которые добывают минералы, содержащие асбест, вероятность заболеть асбестозом самая высокая.
Каковы симптомы асбестоза?
Симптомы появляются медленно и только после того, как большие площади легких покрылись рубцами.
Ранние симптомы могут включать:
ощущение нехватки дыхания;
трудности с поддержанием активности или при занятиях физическими упражнениями;
кашель и свистящие хрипы, если человек курит сигареты или страдает хроническим бронхитом.
К более поздним симптомам относятся:
более затрудненное дыхание;
утолщение концевых фаланг пальцев (расширение кончиков пальцев на руках или ногах, и увеличение угла ногтя);
сердечная недостаточность (неспособность сердца перекачивать кровь в остальную часть тела).
Как врачи могут определить, есть ли у человека асбестоз?
Врачи проводят проверку на наличие асбестоза, если человек подвергался воздействию асбеста на рабочем месте. Они могут провести:
иногда биопсию легких (взятие кусочка ткани легкого или плевры для изучения под микроскопом).
Как врачи лечат асбестоз?
Асбестоз неизлечим. Врачи лечат симптомы, назначая:
кислород;
Лекарственные препараты
изменение режима, например, употребление меньшего количества соли и снижение массы тела для облегчения течения сердечной недостаточности;
легочную реабилитацию (дыхательная программа, которая помогает человеку научиться жить с хроническим заболеванием легких);
если другие методы лечения не помогают — трансплантацию легких (хирургическое вмешательство с целью удаления отказавшего легкого и замены его здоровым донорским).
Как можно предотвратить асбестоз?
Если у человека дома или на рабочем месте присутствует асбест, это становится проблемой, только если дом подвергается очищению от асбеста, либо если проводится перенос или реконструкция (ремонт) дома. Убедитесь, что с асбестом работают люди, прошедшие обучение очищению от асбеста.
Если человек курит и контактировал с асбестом, он может снизить риск развития рака легких, бросив курить.
Если у человека асбестоз, он можете помочь предотвратить развитие легочных инфекций, пройдя вакцинацию от пневмонии и против гриппа.