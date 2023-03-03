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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Осложнения при диабете

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок.

При диабете обычный контроль уровня сахара в организме дает сбой.

Каковы осложнения сахарного диабета?

Осложнения — это проблемы со здоровьем, которые возникают в результате заболевания. При диабете повреждаются кровеносные сосуды, которые снабжают органы кислородом и питательными веществами. Поэтому у больных диабетом может развиться множество серьезных отдаленных осложнений.

  • Осложнения диабета включают инсульт, слепоту, инфаркт миокарда, почечную недостаточность, кожные язвы и чувство онемения в ногах

  • Осложнения могут начаться в течение нескольких месяцев или через несколько лет — большинство из них с течением времени ухудшается

  • Снизить вероятность развития осложнений диабета можно путем тщательного контроля уровня сахара в крови

Что вызывает осложнения диабета?

Осложнения возникают у больных диабетом по причине недостаточного снабжения кровью определенных частей тела. С течением времени диабет сужает кровеносные сосуды. Крови сложно протекать через суженные кровеносные сосуды и достигать определенных областей.

Кровеносные сосуды сужаются, потому что

  • Вещества на основе сахара накапливаются на стенках мелких кровеносных сосудов, приводя к их утолщению и протечкам

  • Сгустки жира накапливаются в крупных кровеносных сосудах, блокируя поток крови (атеросклероз)

Какие типы осложнений возникают при диабете?

Суженные кровеносные сосуды и плохое кровообращение могут вызвать проблемы во всем организме. Осложнения зависят от того, какой орган был затронут. Может возникнуть одно или несколько осложнений:

Плохое кровообращение в ногах может привести к необходимости ампутации стопы или части ноги.

Как врачи предотвращают развитие осложнений диабета?

Врачи:

  • Помогают контролировать уровень сахара в крови

  • Часто будут проверять на появление первого признака осложнений

  • Рекомендуют меры по предотвращению осложнений

Как контролировать уровень сахара в крови?

Вам следует:

Как врачи проверяют наличие осложнений диабета?

Они будут проводить обследование один раз в год, чтобы проверить наличие осложнений, в том числе:

  • Осмотр стопы для проверки потери чувствительности и выявления признаков плохого кровообращения, например, незаживающих язв

  • Обследование глаз офтальмологом

  • Анализы мочи и крови для оценки функции почек

  • Анализы крови для определения уровней холестерина

  • Иногда электрокардиограмма (ЭКГ)

Как предотвратить осложнения диабета?

Предотвратить или отсрочить развитие осложнений можно путем:

Гипогликемия

Строгий контроль уровень сахара в крови снижает вероятность развития осложнений диабета. Но уровень сахара в крови может снизиться до опасных показателей. Низкий уровень сахара в крови называется гипогликемия. Сахар в крови — это основной источник энергии для организма, поэтому низкий уровень сахара в крови может вызвать серьезные проблемы, такие как:

  • голод, повышенное потоотделение, дрожь, слабость и спутанность сознания;

  • потеря сознания, если уровень сахара в крови упадет слишком сильно;

  • иногда, поражение головного мозга, если гипогликемию быстро не купировать.

При гипогликемии необходима неотложная медицинская помощь и требуется немедленное лечение. Для купирования гипогликемии:

  • Немедленно съешьте или выпейте что-нибудь с сахаром (например, конфету или сок), чтобы повысить уровень сахара в крови.

  • Если у вас часто бывает низкий уровень сахара в крови, врачи могут изменить назначенные вам лекарства

  • В более серьезных случаях может потребоваться ввод глюкозы в вену или лекарства под названием глюкагон в мышцу

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.