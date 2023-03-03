Суженные кровеносные сосуды и плохое кровообращение могут вызвать проблемы во всем организме. Осложнения зависят от того, какой орган был затронут. Может возникнуть одно или несколько осложнений:

Сердце: боль в груди, инфаркт миокарда

Головной мозг: инсульт;

Ноги: судороги при ходьбе

Глаза: ухудшение зрения и иногда слепота

Почки: почечная недостаточность;

Нервы: покалывание, жжение или онемение в ногах и ступнях

Кожа: кожные язвы (раны), инфекции или медленно заживающие раны, особенно на ступнях.

Плохое кровообращение в ногах может привести к необходимости ампутации стопы или части ноги.