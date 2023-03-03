Диабет — это заболевание, при котором уровень сахара (глюкозы) в крови слишком высок.
При диабете обычный контроль уровня сахара в организме дает сбой.
Каковы осложнения сахарного диабета?
Осложнения — это проблемы со здоровьем, которые возникают в результате заболевания. При диабете повреждаются кровеносные сосуды, которые снабжают органы кислородом и питательными веществами. Поэтому у больных диабетом может развиться множество серьезных отдаленных осложнений.
Осложнения диабета включают инсульт, слепоту, инфаркт миокарда, почечную недостаточность, кожные язвы и чувство онемения в ногах
Осложнения могут начаться в течение нескольких месяцев или через несколько лет — большинство из них с течением времени ухудшается
Снизить вероятность развития осложнений диабета можно путем тщательного контроля уровня сахара в крови
Что вызывает осложнения диабета?
Осложнения возникают у больных диабетом по причине недостаточного снабжения кровью определенных частей тела. С течением времени диабет сужает кровеносные сосуды. Крови сложно протекать через суженные кровеносные сосуды и достигать определенных областей.
Кровеносные сосуды сужаются, потому что
Вещества на основе сахара накапливаются на стенках мелких кровеносных сосудов, приводя к их утолщению и протечкам
Сгустки жира накапливаются в крупных кровеносных сосудах, блокируя поток крови (атеросклероз)
Какие типы осложнений возникают при диабете?
Суженные кровеносные сосуды и плохое кровообращение могут вызвать проблемы во всем организме. Осложнения зависят от того, какой орган был затронут. Может возникнуть одно или несколько осложнений:
Сердце: боль в груди, инфаркт миокарда
Головной мозг: инсульт;
Ноги: судороги при ходьбе
Глаза: ухудшение зрения и иногда слепота
Почки: почечная недостаточность;
Нервы: покалывание, жжение или онемение в ногах и ступнях
Кожа: кожные язвы (раны), инфекции или медленно заживающие раны, особенно на ступнях.
Плохое кровообращение в ногах может привести к необходимости ампутации стопы или части ноги.
Как врачи предотвращают развитие осложнений диабета?
Врачи:
Помогают контролировать уровень сахара в крови
Часто будут проверять на появление первого признака осложнений
Рекомендуют меры по предотвращению осложнений
Как контролировать уровень сахара в крови?
Вам следует:
Проверять уровень сахара в крови дома так часто, как советует врач
Обратиться к врачу, если уровень сахара в крови слишком высокий или низкий
Принимать лекарства от диабета согласно предписанию
Тщательно соблюдать диабетическую диету
Регулярно заниматься физическими упражнениями
Как врачи проверяют наличие осложнений диабета?
Они будут проводить обследование один раз в год, чтобы проверить наличие осложнений, в том числе:
Осмотр стопы для проверки потери чувствительности и выявления признаков плохого кровообращения, например, незаживающих язв
Обследование глаз офтальмологом
Анализы мочи и крови для оценки функции почек
Анализы крови для определения уровней холестерина
Иногда электрокардиограмма (ЭКГ)
Как предотвратить осложнения диабета?
Предотвратить или отсрочить развитие осложнений можно путем:
Лечения таких проблем, как повышенное артериальное давление или повышенный уровень холестерина
Регулярной профессиональной чистки и осмотра зубов
Заботясь о своих ногах: носите удобную обувь, используйте увлажняющий крем и ежедневно осматривайте ступни на предмет появления язв
Гипогликемия
Строгий контроль уровень сахара в крови снижает вероятность развития осложнений диабета. Но уровень сахара в крови может снизиться до опасных показателей. Низкий уровень сахара в крови называется гипогликемия. Сахар в крови — это основной источник энергии для организма, поэтому низкий уровень сахара в крови может вызвать серьезные проблемы, такие как:
голод, повышенное потоотделение, дрожь, слабость и спутанность сознания;
потеря сознания, если уровень сахара в крови упадет слишком сильно;
иногда, поражение головного мозга, если гипогликемию быстро не купировать.
При гипогликемии необходима неотложная медицинская помощь и требуется немедленное лечение. Для купирования гипогликемии:
Немедленно съешьте или выпейте что-нибудь с сахаром (например, конфету или сок), чтобы повысить уровень сахара в крови.
Если у вас часто бывает низкий уровень сахара в крови, врачи могут изменить назначенные вам лекарства
В более серьезных случаях может потребоваться ввод глюкозы в вену или лекарства под названием глюкагон в мышцу