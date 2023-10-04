Кожный миаз

Многие крылатые насекомые, вызывающие фурункулезный миаз, известны под общим названием носоглоточных оводов. Самые известные виды таких крылатых насекомых, являющихся возбудителями фурункулезного миаза, происходят из Южной и Центральной Америки, а также из регионов, расположенных к югу от Сахары и в тропической Африке. Другие виды происходят из Северной Америки, Европы и Пакистана. Многие мухи и оводы не откладывают яйца на теле человека. Вместо этого они откладывают яйца на теле других насекомых (например, комаров), а также на различных предметах (например, на просушивающемся белье), которые могут вступать в контакт с кожей человека.

Из яиц вылупляются личинки, которые проникают под кожу и продолжают там развиваться. Зрелые личинки могут достигать в длину от ½ до 1 дюйма (около 1,3–2,5 см) в зависимости от вида насекомых. Если не проводить лечения, личинки в конечном итоге выползают из кожи и падают на землю, чтобы продолжить свой жизненный цикл.

Типичные симптомы фурункулезного миаза включают в себя зуд, ощущение движения, а иногда и острую, колющую боль. Сначала у человека образуется небольшой красноватый бугорок, который может напоминать обычный укус насекомого или появляющийся прыщ (фурункул). Со временем размер бугорка увеличивается, а в его центре может появиться небольшое отверстие. Из такого отверстия может сочиться прозрачная, желтоватая жидкость, а в некоторых случаях через него видна небольшая часть личинки.

Существуют различные подходы к лечению, которые могут варьироваться в зависимости от доступа и наличия конкретных вмешательств. Поскольку личинкам необходим кислород, закрытие этого отверстия может заставить их выползти наружу или по крайней мере приблизиться к поверхности кожи. Когда личинки находятся близко к поверхности кожи, их значительно проще извлечь наружу. Для перекрытия отверстия в коже некоторые люди применяют вазелин, лак для ногтей и даже бекон или табачную кашицу. Личинки, которые погибают, прежде чем их успевают удалить, гораздо труднее извлечь. Оставаясь под кожей, они часто вызывают интенсивную воспалительную реакцию.

Иногда врачи вводят под кожу инъекцию анестезирующего средства, делают небольшой разрез и вынимают личинку щипцами. Назначение ивермектина внутрь или местно на пораженные участки кожи также может уничтожить личинки или заставить их покинуть место своего обитания.