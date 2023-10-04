Кожный миаз — это паразитарное заболевание кожи, которое вызывается личинками некоторых видов мух.
Паразиты — это живые существа, которые живут на другом организме или внутри него (хозяин), и зависят от хозяина с точки зрения питания. Некоторые виды мух откладывают яйца на других насекомых или на предметах, которые могут контактировать с кожей человека. Некоторые мухи откладывают яйца в ранах или язвах либо возле них. Яйца вызревают и становятся личинками — паразитами, способными зарываться в кожу.
Существуют 3 основных типа поражения кожи личинками мух:
фурункулезный миаз (внешне схожий с прыщом или нарывом);
Миаз ран
Мигрирующий миаз
Проявления этих заболеваний варьируются в зависимости от того или иного вида мух, который выступает возбудителем. Случаи поражения миазом обычно происходят в тропических странах. Жители Соединенных Штатов, как правило, сталкиваются с миазом вскоре после посещения одной из тропических стран.
Фурункулезный миаз
Многие крылатые насекомые, вызывающие фурункулезный миаз, известны под общим названием носоглоточных оводов. Самые известные виды таких крылатых насекомых, являющихся возбудителями фурункулезного миаза, происходят из Южной и Центральной Америки, а также из регионов, расположенных к югу от Сахары и в тропической Африке. Другие виды происходят из Северной Америки, Европы и Пакистана. Многие мухи и оводы не откладывают яйца на теле человека. Вместо этого они откладывают яйца на теле других насекомых (например, комаров), а также на различных предметах (например, на просушивающемся белье), которые могут вступать в контакт с кожей человека.
Из яиц вылупляются личинки, которые проникают под кожу и продолжают там развиваться. Зрелые личинки могут достигать в длину от ½ до 1 дюйма (около 1,3–2,5 см) в зависимости от вида насекомых. Если не проводить лечения, личинки в конечном итоге выползают из кожи и падают на землю, чтобы продолжить свой жизненный цикл.
Типичные симптомы фурункулезного миаза включают в себя зуд, ощущение движения, а иногда и острую, колющую боль. Сначала у человека образуется небольшой красноватый бугорок, который может напоминать обычный укус насекомого или появляющийся прыщ (фурункул). Со временем размер бугорка увеличивается, а в его центре может появиться небольшое отверстие. Из такого отверстия может сочиться прозрачная, желтоватая жидкость, а в некоторых случаях через него видна небольшая часть личинки.
Существуют различные подходы к лечению, которые могут варьироваться в зависимости от доступа и наличия конкретных вмешательств. Поскольку личинкам необходим кислород, закрытие этого отверстия может заставить их выползти наружу или по крайней мере приблизиться к поверхности кожи. Когда личинки находятся близко к поверхности кожи, их значительно проще извлечь наружу. Для перекрытия отверстия в коже некоторые люди применяют вазелин, лак для ногтей и даже бекон или табачную кашицу. Личинки, которые погибают, прежде чем их успевают удалить, гораздо труднее извлечь. Оставаясь под кожей, они часто вызывают интенсивную воспалительную реакцию.
Иногда врачи вводят под кожу инъекцию анестезирующего средства, делают небольшой разрез и вынимают личинку щипцами. Назначение ивермектина внутрь или местно на пораженные участки кожи также может уничтожить личинки или заставить их покинуть место своего обитания.
Миаз ран
Личинки мух могут заражать открытые раны, как правило, у бездомных людей, у людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, а также у тех, кто живет в неудовлетворительных гигиенических условиях. Ткани, которые выстилают полость рта, носа или глаз (слизистые оболочки), также могут быть инфицированы. Основными возбудителями являются зеленые мясные мухи или весенние падальные мухи. В отличие от личинок обычной комнатной мухи большинство личинок, которые вызывают миаз ран, способны развиваться как в здоровых, так и в мертвых тканях.
Врачи удаляют личинки путем промывания ран и с помощью механического извлечения. Кроме того, врачи полностью удаляют мертвые ткани.
Мигрирующий миаз
Основными источниками заражения являются мухи, которые служат возбудителями инвазии лошадей и крупного рогатого скота. Инвазия человека возможна при контакте с зараженными животными. Значительно реже мухи откладывают яйца непосредственно на тело человека. Личинки не остаются на одном месте. Они пробуравливают ходы под кожей, вызывая зуд в зонах поражения, которые могут быть ошибочно приняты за проявления кожной мигрирующей личинки.
Лечение мигрирующего миаза такое же, как и при фурункулезном миазе.