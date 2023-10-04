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Кожная мигрирующая личинка

(дерматит, обусловленный паразитированием в коже личинок гельминтов)

Авторы:James G. H. Dinulos, MD, Geisel School of Medicine at Dartmouth
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Кожная мигрирующая личинка — это анкилостомоз, паразитарное заболевание, передающееся человеку в результате контакта открытых участков кожи с теплой, влажной почвой или песком.

Причиной появления кожных мигрирующих личинок является один из видов нематод — анкилостома. Анкилостомы — паразиты. Паразиты — это живые существа, которые живут на другом организме или внутри него (хозяин), и зависят от хозяина с точки зрения питания. Этот вид нематод является паразитом, потому что в одной фазе своей жизни он обычно живет в кишечнике собак и кошек, а в другой фазе он живет в коже человека. Яйца анкилостомы выделяются с испражнениями собак и кошек и превращаются в личинки, оказавшись в теплой, влажной почве или песке. Личинки созревают в форму, которая может проникать в кожу, когда человек ходит босиком или загорает на загрязненной почве или песке.

Кожная мигрирующая личинка распространена по всему миру, но чаще всего она встречается в тропических климатических условиях. Считается, что появление этого заболевания в ранее не затронутых регионах мира связано с изменением климата.

С точки проникновения (как правило, на стопах, ногах, ягодицах или спине) личинки паразита начинают мигрировать по организму в произвольном порядке, пробуравливая ходы и образуя на коже извитые фестончатые воспаленные полосы и сыпь красновато-коричневого цвета. Сыпь сопровождается сильным зудом. Также могут возникать маленькие бугорки и волдыри. Часто расчесывание бугорков или волдырей приводит к развитию бактериальной инфекции кожи.

Диагностика кожных мигрирующих личинок

  • Обследование врачом;

Врачи ставят диагноз на основании характерного внешнего вида мигрирующей личинки, места ее локализации, а также с учетом анамнеза пациента, обращая особое внимание на то, были ли у больного за последнее время случаи контакта открытых участков кожи с почвой или песком.

Лечение при кожных мигрирующих личинках

  • Раствор или крем с тиабендазолом или мазь с альбендазолом

  • Альбендазол или ивермектин

Инфекция проходит сама по себе через несколько недель или месяцев, но лечение облегчает зуд и уменьшает риск бактериальной инфекции, которая иногда возникает при расчесывании. Эффективным методом лечения данного заболевания является нанесение на пораженные участки кожи тиабендазола в виде раствора или крема.

Чтобы убить анкилостомы и излечить инфекцию, врачи иногда также назначают альбендазол или ивермектин внутрь.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.