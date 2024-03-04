Чрезмерное потоотделение может проявляться на всей поверхности кожи, но, как правило, ограничивается определенными участками тела (так называемый фокальный гипергидроз). Чаще всего фокальный гипергидроз затрагивает ладони, стопы, лоб и подмышки. Появление потоотделения в этих областях, как правило, вызвано беспокойством, волнением, гневом или страхом. Хотя потоотделение является здоровой реакцией организма, у людей с чрезмерным потоотделением обильное выделение пота происходит и в условиях, не вызывающих такую реакцию у большинства людей.

У некоторых людей пот также выделяется в области вокруг губ, носа и лба во время приема горячей острой пищи (так называемый густаторный гипергидроз). Густаторный гипергидроз сам по себе не является отклонением, но некоторые заболевания могут значительно усилить такое потоотделение. К ним относятся диабет, воздействующий на нервную систему, опоясывающий герпес, поражающий лицо, нарушения функции головного мозга, определенные нарушения, оказывающие влияние на вегетативную нервную систему в области шеи, а также определенные травмы, затрагивающие нервы в слюнных железах передней части уха (околоушных железах).