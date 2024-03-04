У людей с чрезмерным потоотделением (гипергидрозом) пот выделяется обильно и часто, а у некоторых — практически постоянно.
Чрезмерное потоотделение обычно не имеет четкой причины, но иногда его причиной являются инфекции, нарушения обмена веществ или онкологические заболевания.
Всегда влажная кожа может краснеть, воспаляться или бледнеть, сморщиваться и трескаться, а также может возникать неприятный запах.
Диагноз ставится на основании результатов проведенного врачом обследования, а иногда — тестов.
Лечение может включать применение антиперспирантов, содержащих хлорид алюминия, салфеток с гликопиррония тозилатом, антихолинергических препаратов, клонидина, ионофореза с водопроводной водой, ботулотоксина, микроволнового или лазерного устройства, а в некоторых случаях — хирургическое вмешательство.
По сравнению с людьми, у которых обычно потоотделение может происходить во время лихорадки или пребывания в очень теплой среде, люди с чрезмерным потоотделением, как правило, потеют даже при отсутствии данных факторов.
(См. также Общие сведения о нарушениях потоотделения).
Фокальный гипергидроз
Чрезмерное потоотделение может проявляться на всей поверхности кожи, но, как правило, ограничивается определенными участками тела (так называемый фокальный гипергидроз). Чаще всего фокальный гипергидроз затрагивает ладони, стопы, лоб и подмышки. Появление потоотделения в этих областях, как правило, вызвано беспокойством, волнением, гневом или страхом. Хотя потоотделение является здоровой реакцией организма, у людей с чрезмерным потоотделением обильное выделение пота происходит и в условиях, не вызывающих такую реакцию у большинства людей.
У некоторых людей пот также выделяется в области вокруг губ, носа и лба во время приема горячей острой пищи (так называемый густаторный гипергидроз). Густаторный гипергидроз сам по себе не является отклонением, но некоторые заболевания могут значительно усилить такое потоотделение. К ним относятся диабет, воздействующий на нервную систему, опоясывающий герпес, поражающий лицо, нарушения функции головного мозга, определенные нарушения, оказывающие влияние на вегетативную нервную систему в области шеи, а также определенные травмы, затрагивающие нервы в слюнных железах передней части уха (околоушных железах).
Генерализованный гипергидроз
Чрезмерное потоотделение, проявляющееся на большей части поверхности тела, получило название генерализованный гипергидроз. Как правило, конкретной причины его появления не существует. Тем не менее, к генерализованному гипергидрозу может привести ряд нарушений, в том числе перегревание и повышение температуры тела.
Некоторые причины чрезмерного потоотделения
Тип
Примеры
Онкологические заболевания*
Лимфома, лейкоз, карциноидные опухоли, некоторые опухоли надпочечников
Лекарственные препараты и вещества
Антидепрессанты, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), некоторые лекарственные препараты для лечения диабета, кофеин и теофиллин
Отмена опиоидов
Гормональные нарушения (нарушения со стороны эндокринной системы)
Гиперактивность щитовидной железы (гипертиреоз), низкий уровень сахара в крови (гипогликемия), сахарный диабет, поражающий нервы, а также определенные расстройства со стороны гипофиза или прием лекарственных препаратов, оказывающих влияние на функцию гипофиза
Инфекции*
Туберкулез, инфекционное заболевание сердца (эндокардит) и серьезные грибковые инфекции, поражающие всю поверхность тела
Нарушения со стороны нервной системы
Повреждения (такие как синдром Фрея†), дисфункция вегетативной нервной системы и некоторые заболевания головного мозга
Другое‡
Беременность
Тревожность, возбуждение, гнев или страх
лихорадка
Перегревание
Выделение пота в области вокруг губ, носа и лба во время приема горячей острой пищи (так называемый густаторный гипергидроз)
Определенные хирургические вмешательства
Неизвестен
* Эти типы вызывают преимущественно ночную потливость.
† Синдром Фрея — это заболевание нервной системы, которое возникает в результате повреждения (например, хирургического вмешательства или опоясывающего лишая) нервов, контролирующих потовые железы в области слюнных желез в передней части уха. В результате люди потеют и испытывают приливы крови к лицу во время еды.
‡ Некоторая степень потоотделения, вызванная этими состояниями, может быть нормальной.
Симптомы чрезмерного потоотделения
В некоторых случаях кожа воспаляется и становится красной. От проблемной области кожи может исходить неприятный запах (бромидроз), возникающий вследствие разложения пота бактериями и дрожжами, обычно живущими на поверхности кожи. Из-за постоянной сильной влажности проблемная область кожи может побледнеть, покрыться морщинами и трещинами. Кроме того, одежда может становиться мокрой от пота.
Люди, страдающие от чрезмерного потоотделения, часто встревожены своим состоянием, и, как следствие, испытывают трудности в общении. При этом тревожность может только усилить потоотделение.
Диагностика чрезмерного потоотделения
Обследование врачом;
Иногда тесты
Чрезмерное потоотделение обычно диагностируется на основании анамнеза и физикального обследования пациента.
Иногда врачи наносят на кожу определенное вещество, чтобы увидеть пот.
Также могут проводиться анализы крови и гормональный скрининг для выявления других нарушений.
Лечение чрезмерного потоотделения
Раствор хлорида алюминия, наносимый на кожу
Антихолинергические препараты для приема внутрь или нанесения на кожу
Клонидин внутрь
Инъекции ботулотоксина типа А
Медицинские устройства
Хирургические процедуры
Иногда гипергидроз может приводить к появлению запаха тела (бромидроз), с которым можно бороться, моясь водой с мылом два раза в день или, если это оказывается неэффективным, другими методами, применяемыми для лечения бромидроза.
Раствор хлорида алюминия
Раствор хлорида алюминия в более высокой концентрации, отпускаемой по рецепту врача, который наносится на кожу, сильнее, чем у коммерческого антиперспиранта, и часто необходим для лечения чрезмерного потоотделения, особенно на ладонях, подошвах, в подмышечной области или в области половых органов.
На ночь необходимо сначала насухо вытереть проблемную область, а затем нанести раствор. Утром необходимо промыть проблемную область водой. В начале лечения применять раствор следует несколько раз до тех пор, пока потоотделение не начнет контролироваться. После этого достаточно применять раствор один или два раза в неделю по мере необходимости для поддержания достигнутого результата.
Раствор не следует применять на воспаленной, поврежденной, влажной или недавно побритой коже.
Иногда врачи также назначают пациенту антихолинергический препарат внутрь (см. ниже), который может вызвать антихолинергические побочные эффекты.
Антихолинергические препараты
Гликопирролат и оксибутинин являются антихолинергическими препаратами, которые можно принимать внутрь. Иногда врачи рекомендуют людям с избыточным потоотделением принимать эти препараты перед нанесением раствора хлорида алюминия, чтобы предотвратить смывание раствора. Однако эти лекарственные препараты могут вызывать побочные эффекты, называемые антихолинергическими эффектами. Антихолинергические эффекты могут включать размытое зрение, сухость во рту и затрудненное мочеиспускание. Эти побочные эффекты могут привести к прекращению приема антихолинергических препаратов (см. боковую панель Антихолинергический: что это означает?).
Гликопиррония тозилат — это еще один антихолинергический препарат, который используется для снижения чрезмерного потоотделения в подмышечной впадине у людей в возрасте 9 лет и старше. Один раз в день пациенты используют только одну салфетку, предварительно увлажненную этим препаратом, и используют ее для однократного протирания каждой подмышки. Гликопиррония тозилат может вызывать антихолинергические эффекты.
Гликопиррония бромид, софпирония бромид и оксибутинин — это другие антихолинергические препараты, которые могут назначаться в виде гелей или других лекарственных форм, которые можно наносить на кожу для лечения чрезмерного потоотделения.
Клонидин
Некоторым людям может помочь пероральный прием клонидина. Он чаще всего используется для лечения повышенного артериального давления, но также снижает потоотделение, блокируя эффекты симпатического отдела, части вегетативной нервной системы, которая может быстро реагировать на стресс.
Ботулотоксин типа А
Чтобы инактивировать нервы, которые вызывают потоотделение, непосредственно в подмышечные впадины, в ладони или в лоб может быть введен ботулотоксин типа А. Такая процедура, в зависимости от дозы, позволяет остановить потоотделение приблизительно на 5 месяцев.
Эти инъекции эффективны, но дорого стоят, могут вызывать мышечную слабость и головную боль, а также болезненны. Кроме того, лечение должно повторяться 2–3 раза в год.
Поскольку ботулотоксин типа А может применяться только при чрезмерной потливости в подмышках, его применение на других участках может не покрываться страховкой.
Ботулотоксин типа А также можно наносить в виде крема. Для некоторых людей он может быть вариантом лечения.
Медицинские устройства
В некоторых случаях применяется ионофорез с водопроводной водой — метод лечения, при котором слабый электрический ток в течение 10–20 минут подается к проблемным областям (как правило, ладоням или стопам). Эта процедура проводится ежедневно в течение 1 недели, а затем повторяется раз в неделю или примерно два раза в месяц.
Несмотря на то, что эти методы лечения обычно эффективны, процесс отнимает много времени и несколько обременителен, поэтому некоторые люди устают от этой процедуры.
Специальное микроволновое устройство использует тепловую энергию для необратимого уничтожения потовых желез. Пациенты могут почувствовать улучшение от двух курсов лечения с интервалом не менее 3 месяцев. Результаты наблюдаются несколько месяцев.
Лазерные устройства используются для лечения чрезмерного потоотделения путем повреждения структур кожи, которые вызывают потоотделение. Лазер также может использоваться для улучшения лечения раствором ботулотоксина А.
Хирургическое вмешательство
Если другие методы лечения оказываются неэффективны, могут применяться различные хирургические процедуры для контроля чрезмерного потоотделения.
Проблема чрезмерного потоотделения, ограничивающегося подмышечными впадинами, иногда решается путем удаления потовых желез посредством хирургического вмешательства или липосакции.
От чрезмерного потоотделения, ограничивающегося областью ладоней, можно избавиться с помощью процедуры, называемой эндоскопическая трансторакальная симпатэктомия, в процессе которой пересекаются нервы, идущие к потовым железам (эти нервы расположены возле позвоночника в грудной клетке). Тем не менее, симпатэктомия может вызвать необратимые осложнения, такие как фантомное потоотделение (ощущение потоотделения при фактическом отсутствии пота), компенсаторное потоотделение (усиленное потоотделение в непрооперированных частях тела), густаторный гипергидроз, невралгия нервов и синдром Бернара-Горнера. Компенсаторное потоотделение является наиболее распространенным осложнением после проведения эндоскопической трансторакальной симпатэктомии. Он развивается примерно в 80 % случаев, при этом может оказывать гораздо более сильное дестабилизирующее действие, чем изначальная проблема.