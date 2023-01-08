Зуд может причинять сильный дискомфорт. Он является одной из наиболее распространенных причин обращения к врачам, которые специализируются на кожных заболеваниях (дерматологам).
Зуд вызывает у людей желание почесаться. Чесание временно облегчает зуд, но может повредить кожу, что иногда приводит к более интенсивному зуду (цикл зуд-чесание) или инфекции (вторичная инфекция). Со временем кожа может стать плотной и шелушащейся (лихенизация).
Причины зуда
Зуд может возникнуть в результате
кожные заболевания;
Заболеваний других органов (системных заболеваний)
Заболеваний нервной системы
Психологические расстройства
Лекарственные средства, лекарственные препараты и химические вещества
При многих кожных и системных аллергических заболеваниях зуд вызван гистамином. Гистамин — это химическое вещество в организме, которое накапливается в тучных клетках. Тучные клетки являются частью иммунной системы, а гистамин участвует в аллергических реакциях. При стимуляции тучных клеток различными аллергенами (веществами, которые вызывают аллергическую реакцию) они высвобождают гистамин. Когда гистамин высвобождается в кровь, он может вызывать множество симптомов, включая зуд и воспаление. В организме существует ряд других химических веществ, которые играют важную роль в возникновении зуда, например, протеазы и цитокины.
кожные заболевания;
Наиболее распространенные причины зуда связаны с такими кожными заболеваниями, как:
сухость кожи (см. Ксеродермия и Ихтиоз);
Атопический дерматит (иногда его называют экземой)
аллергический контактный дерматит (аллергическая сыпь, возникающая в результате прямого контакта с конкретным веществом);
крапивница (может возникать в результате разных кожных или системных заболеваний, либо воздействия лекарственных препаратов и химических веществ);
паразитарные инфекции кожи (такие как чесотка);
системные (поражающие весь организм) заболевания.
Некоторые системные заболевания могут вызывать зуд без видимых изменений на коже (например, сыпь). Системные заболевания являются менее распространенными причинами зуда, чем кожные заболевания.
К некоторым наиболее распространенным системным причинам зуда относятся:
заболевания печени или желчного пузыря, особенно если они вызывают желтуху;
Гипертиреоз (гиперактивность щитовидной железы)
Гипотиреоз (пониженная активность щитовидной железы)
Менее распространенные системные причины включают лейкозы и лимфомы (раки крови).
Заболеваний нервной системы
Раздражение чувствительных нервов, например, при сдавлении нерва, может вызывать зуд, который возникает в той части тела, к которой проходит этот нерв. В отличие от этого, некоторые заболевания, которые поражают нервную систему, могут вызывать широко распространенный зуд (генерализованный), поскольку нейроны зуда (один из типов нервных клеток) чрезмерно активны или в меньшей степени угнетаются другими нейронами. Например, при рассеянном склерозе нервная проводимость нарушена вследствие аутоиммунного процесса, при котором иммунная система атакует жировую ткань, покрывающую нервные волокна (миелин). Этот процесс снижает угнетение нейронов зуда, и таким образом их активность повышается. Зуд, вызванный заболеваниями нервной системы, называется невропатическим зудом.
Психологические расстройства
У некоторых людей с психологическими расстройствами может отмечаться зуд без физической причины. Этот тип зуда называется психогенным.
Лекарственные средства, лекарственные препараты и химические вещества
Зуд могут вызывать лекарственные средства, в том числе лекарственные препараты, и химические вещества, которые принимают внутрь или наносят на кожу. Обычно такой зуд вызывает аллергическая реакция.
Некоторые лекарственные препараты, например морфин и некоторые рентгеноконтрастные вещества, которые используются при проведении определенных видов рентгенологического исследования, также могут быть причиной зуда, не вызывая при этом аллергической реакции.
Обследование при зуде
Не каждый эпизод зуда требует немедленного врачебного осмотра. Следующая информация может помочь решить, требуется ли обращение к врачу, и узнать, чего ожидать во время осмотра у врача. Большинство заболеваний, вызывающих зуд, не являются серьезными.
Настораживающие признаки
Следующее факторы могут указывать на то, что причина может быть серьезной:
Потеря веса, усталость или ночная потливость могут указывать на серьезную инфекцию или опухоль.
Слабость, онемение или покалывание могут указывать на заболевание нервной системы.
Боль в животе или пожелтение кожи и глаз (желтуха) могут указывать на заболевание желчного пузыря или печени.
Патологическая жажда, патологически учащенное мочеиспускание и потеря веса могут указывать на диабет.
Когда обращаться к врачу
Люди, у которых наблюдается потеря веса, усталость или ночная потливость, должны как можно скорее обратиться к врачу.
Люди с любым из других настораживающих признаков или с сильным зудом, вероятно, должны немедленно обратиться к врачу.
Что делает врач
Врачи задают много вопросов и осматривают кожу. Часто человек должен раздеться так, чтобы можно было проверить всю поверхность кожи.
Если после проверки кожи очевидная причина не обнаружена, врачи могут провести полное физикальное обследование для проверки системных причин. Исследования могут быть необходимы для диагностики определенных системных причин, а иногда — кожных заболеваний.
Если зуд является распространенным и начинается вскоре после употребления наркотика или лекарственного препарата, то вероятной причиной является этот наркотик или лекарственный препарат. Если зуд (обычно с сыпью) ограничивается областью, вступавшей в контакт с веществом, особенно если известно, что вещество вызывает контактный дерматит, то вероятной причиной является данное вещество. Однако выявление аллергических причин распространенного зуда может быть затруднено, поскольку пострадавшие люди обычно употребляли несколько различных продуктов питания и подвергались воздействию многих веществ, которые могли бы вызвать аллергическую реакцию до развития зуда. Схожим образом может быть затруднено выявление лекарственного препарата, который вызывает аллергическую реакцию у человека, принимающего несколько лекарственных препаратов. Иногда человек употребляет наркотик или принимает лекарственный препарат, вызвавший реакцию, в течение нескольких месяцев или даже лет, прежде чем у него разовьется реакция.
Некоторые причины и отличительные признаки зуда
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Кожные причины
Атопический дерматит (иногда его называют экземой)
Сухость, покраснение, а иногда утолщение и шелушение, часто на сгибах локтей или коленей
Обычно семейная история аллергических реакций или сыпей
Обследование врачом
Покраснение и иногда волдыри, форма или расположение которых соответствует области контакта с веществом, вызывавшим реакцию (например, вдоль линии роста волос, когда реакция вызвана краской для волос, на запястье, когда реакция вызвана часами, или на открытых участках кожи, когда реакция вызвана ядовитым плющом)
Обследование врачом
Сухая, шелушащаяся, зудящая кожа, обычно на ногах, которая ухудшается в сухую теплую погоду и появляется или усугубляется в зимнее время, после горячей ванны или после длительного воздействия воды
Обследование врачом
Грибковые инфекции кожи, такие как стригущий лишай, паховая эпидермофития или дерматомикоз стоп
Круговая сыпь с приподнятыми чешуйчатыми краями
У взрослых — обычно на ступнях или в области половых органов
У детей — обычно на коже головы или тела
Иногда проводится исследование кожных чешуек под микроскопом
Аллергическая сыпь (крапивница)
Красные приподнятые припухлости, которые имеют резкие границы и зачастую бледную кожу в центре
Аллергическая сыпь исчезает в течение нескольких часов (обычно менее чем за 24 часа), однако новые элементы такой сыпи продолжают появляться, иногда на протяжении нескольких дней и месяцев
Обычно только обследование врачом
Внезапное появление одного или нескольких бугорков, обычно небольших, красных и приподнятых.
Обследование врачом
Заражение вшами (педикулез)
Области поцарапанной, раздраженной кожи и иногда крошечных, точечных укусов
Яйца (гниды) и иногда вши
Обычно на коже головы, подмышек или лобка либо на талии или веках
Обследование врачом
Области утолщенной кожи, которая непрерывно чешется
Эти области красные, чешуйчатые, приподнятые, шероховатые и отделены от окружающей кожи
Обследование врачом
Приподнятые красные пятна с серебряными чешуйками
Обычно на наружной открытой поверхности локтей и коленей или на коже головы или туловища
Обследование врачом
Ходы подкожного паразита, которые представляют собой маленькие красные или темные бугорки, рядом с четкой, волнистой, слегка шелушащейся короткой линией
Обычно в межпальцевом промежутке между пальцами рук или ног, вдоль линии пояса (талии), на внутренних поверхностях локтей, под коленями, вокруг сосков (у женщин) или около половых органов (у мужчин)
Иногда исследование кожных чешуек или частиц под микроскопом
Системные причины (заболевания, которые также поражают тело, а не только кожу)
Аллергические реакции, которые поражают кожу и внутренние органы
Распространенный зуд
Часто приподнятая красная сыпь, а иногда аллергическая сыпь
Чтобы выявить причину провоцирующие факторы удаляют по одному.
Иногда проводится кожные пробы
Онкологическое заболевание, такое, как лимфома Ходжкина, некоторые другие лимфомы, такие, как фунгоидный микоз и истинная полицитемия
Зуд иногда является первым симптомом онкологического заболевания
При лимфоме Ходжкина — жжение с зудом, особенно в ногах
При фунгоидном микозе — различные приподнятые или плоские кожные пятна или покраснение кожи
При истинной полицитемии зуд после приема ванны, но без сыпи
общий анализ крови;
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Биопсия лимфатических узлов для лимфомы Ходжкина, кожи — для фунгоидного микоза, или костного мозга — для истинной полицитемии
Распространенный зуд без сыпи
Иногда ухудшается во время диализа
Пробы для оценки функции почек
Частое мочеиспускание, жажда и потеря веса
Зуд обычно возникает только после того, как развились другие симптомы
Анализы крови и мочи на уровень сахара (глюкозы) и гликозилированного гемоглобина (который характеризует уровень сахара в крови в течение длительного времени)
Лекарственные средства и лекарственные препараты, такие как аспирин, барбитураты, кокаин, некоторые опиоиды, пенициллин, а также некоторые противогрибковые и химиотерапевтические препараты
Иногда без сыпи
Обследование врачом
Заболевания желчного пузыря или печени
Другие симптомы заболеваний желчного пузыря или печени, такие как желтуха, усталость, маслянистый стул и боль в животе
Обычно проводятся анализы крови для измерения уровня печеночных ферментов и ультразвуковое исследование органов брюшной полости
Сильный повторяющийся зуд
Другие симптомы рассеянного склероза, такие как онемение и покалывание, слабость, потеря зрения, системное головокружение и неуклюжесть
Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, спинного мозга или и того, и другого
В некоторых случаях — спинномозговая пункция
Иногда проводится электроэнцефалография или электромиография
Беременность
Обычно наблюдается распространенный зуд без сыпи, который иногда развивается на поздних сроках беременности (холестаз при беременности)
Иногда в результате заболеваний печени легкой степени тяжести
Иногда проводятся анализы крови, чтобы проверить наличие заболевания печени
Психологические факторы (психогенный зуд)
Линейные царапины кожи и/или струпья на разных стадиях заживления, а также психологические заболевания (например, депрессия или тревога)
Проводят исследования, чтобы исключить другие причины зуда, основанные на симптомах у данного человека
Заболевания щитовидной железы
При гипертиреозе (повышенная активность щитовидной железы): Трудности с перенесением жары, потливость, потеря веса, выпученные глаза, дрожь (тремор), возбужденное состояние и иногда увеличение щитовидной железы (зоб)
При гипотиреозе (пониженная активность щитовидной железы): Трудная переносимость холода, увеличение веса, сухость кожи и волос, а также депрессия
Анализы крови для оценки функции щитовидной железы
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
Проведение анализов
Большинство причин зуда можно диагностировать без исследований. Если диагноз патологии кожи не удается поставить на основании внешнего вида и истории болезни человека, то может потребоваться взятие (биопсия) образца кожи для анализа.
Если причиной зуда предположительно является аллергическая реакция, но вещество, вызывающее аллергическую реакцию, не является очевидным, может потребоваться кожная проба. При проведении кожной пробы вещества, которые могут вызвать аллергические реакции при контакте, наносят на кожу с помощью пластыря (пластырная проба).
Если причиной, предположительно, является не аллергическая реакция или кожное заболевание, то обследования проводят на основе других симптомов у данного человека. Например, могут быть проведены обследования для выявления заболевания желчного пузыря или печени, хронического заболевания почек, заболевания щитовидной железы, диабета или злокачественной опухоли.
Лечение зуда
Уход за кожей
Препараты местного действия
Препараты системного действия
Наиболее важным моментом лечения зуда является устранение причины. Кроме того, зуд можно облегчить с помощью других мероприятий.
Уход за кожей
Если зуд вызван сухостью кожи, то часто очень эффективны изменения в основном уходе за кожей. Сухость часто вызвана слишком частым купанием и мытьем. Корректировка ухода за кожей должна включать менее частое купание или мытье, использование чуть теплой воды вместо горячей и использование меньшего количества мыла.
Следует избегать чрезмерного растирания кожи, а после купания или мытья следует наносить увлажняющий крем.
Кроме того, также может помочь увлажнение сухого воздуха (например, зимой) и отказ от одежды из шерсти.
Препараты местного действия
Препараты местного действия — это вещества, которые наносятся на кожу, например, кремы и лосьоны. Большинство препаратов местного действия назначаются для устранения основной причины зуда, например, врач может назначить кортикостероидный крем людям, у которых причиной воспаления кожи являются атопический дерматит или контактный дерматит.
Кортикостероидные кремы, лосьоны и мази следует использовать только при воспалении кожи, например, при наличии сыпи. Как правило, они не используются при:
Инфицировании кожи;
Заражении паразитами;
Системном характере причины.
Также могут быть назначены облегчающие зуд препараты местного действия, которые не влияют на специфическую причину, включая лосьоны или кремы, содержащие ментол, камфору, прамоксин или капсаицин. Кремы и лосьоны, содержащие антигистаминный препарат дифенгидрамин или анестетик бензокаин, применять не рекомендуется.
Облучение ультрафиолетом в кабинете врача или дома (фототерапия) часто помогает уменьшить зуд кожи. Кроме того, оно часто помогает облегчить зуд без сыпи (вызванный различными заболеваниями), когда другие методы лечения не помогают.
Препараты системного действия
Препараты системного действия включают лекарственные препараты, которые принимают внутрь (через рот или в виде инъекции). Они используются, если зуд является распространенным или если наружные средства для лечения неэффективны.
Чаще всего применяются антигистаминные препараты, особенно гидроксизин. Некоторые антигистаминные препараты, такие как ципрогептадин, дифенгидрамин и гидроксизин, вызывают сонливость. Они облегчают зуд и помогают уснуть при использовании перед сном. Важно помочь людям заснуть, так как сильный зуд может нарушать сон и таким образом значительно ухудшать самочувствие. Поскольку они могут вызывать сонливость, эти лекарственные препараты обычно не назначают в течение дня. Кроме того, они также должны применяться выборочно и осторожно пожилыми людьми, поскольку пожилые люди подвержены более высокому риску падения. Цетиризин и лоратадин вызывают меньшую сонливость, но изредка могут оказывать такой эффект у пожилых людей. Фексофенадин вызывает меньшую сонливость, но иногда вызывает головную боль. Доксепин делает людей очень сонными и является эффективным, поэтому при тяжелом зуде его можно принимать перед сном.
Холестирамин используют для лечения зуда, вызванного некоторыми заболеваниями желчного пузыря или печени. Тем не менее, холестирамин имеет неприятный вкус, вызывает запор и может уменьшить всасывание других лекарственных препаратов.
Габапентин (противосудорожный препарат) может помочь облегчить невропатический зуд и зуд, вызванный хронической болезнью почек, но он может вызывать сонливость.
Ключевые моменты
Зуд может возникать вследствие различных причин, и каждая причина требует различного лечения.
Если у человека не наблюдается сыпи или аномалий кожи, то причиной может быть системное заболевание, проблема с нервами или реакция на наркотик или лекарственный препарат.
Меры по уходу за кожей (например, ограничение количества купаний, увлажнение кожи и увлажнение воздуха) помогают облегчить зуд, когда он вызван сухостью кожи.
Зуд, как правило, можно облегчить с помощью средств для наружного применения или средств для системного лечения.