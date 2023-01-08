Врачи задают много вопросов и осматривают кожу. Часто человек должен раздеться так, чтобы можно было проверить всю поверхность кожи.

Если после проверки кожи очевидная причина не обнаружена, врачи могут провести полное физикальное обследование для проверки системных причин. Исследования могут быть необходимы для диагностики определенных системных причин, а иногда — кожных заболеваний.

Если зуд является распространенным и начинается вскоре после употребления наркотика или лекарственного препарата, то вероятной причиной является этот наркотик или лекарственный препарат. Если зуд (обычно с сыпью) ограничивается областью, вступавшей в контакт с веществом, особенно если известно, что вещество вызывает контактный дерматит, то вероятной причиной является данное вещество. Однако выявление аллергических причин распространенного зуда может быть затруднено, поскольку пострадавшие люди обычно употребляли несколько различных продуктов питания и подвергались воздействию многих веществ, которые могли бы вызвать аллергическую реакцию до развития зуда. Схожим образом может быть затруднено выявление лекарственного препарата, который вызывает аллергическую реакцию у человека, принимающего несколько лекарственных препаратов. Иногда человек употребляет наркотик или принимает лекарственный препарат, вызвавший реакцию, в течение нескольких месяцев или даже лет, прежде чем у него разовьется реакция.