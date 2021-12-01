Деформации, дистрофии и изменение цвета ногтей

Термины «деформации» и «дистрофии» часто используются как взаимозаменяемые, иногда даже врачами. Однако их значения несколько отличаются.

Деформации: Изменения формы ногтя

Дистрофии: Изменения текстуры, цвета ногтей, или и того, и другого

Термин «дистрофия» врачи используют чаще, чем «деформация». (См. также Общие сведения о заболеваниях ногтей).

Приблизительно в 50 % случаев дистрофия ногтей вызвана грибковой инфекцией (онихомикоз). Остальное — результат других причин, включая травмы ногтей, врожденные деформации ногтей, псориаз, красный плоский лишай и иногда опухоли (злокачественные и доброкачественные). Прием лекарственных препаратов, инфекции и различные болезни могут вызвать изменение цвета ногтей (хромонихия). Например, в случае инфекции, вызванной бактериями семейства Pseudomonas, ногти могут окраситься в зеленоватый цвет ( see page Синдром зеленых ногтей).

Врач часто может поставить диагноз дистрофии ногтей, вызванной грибками, путем осмотра ногтей. Однако для подтверждения диагноза может потребоваться выполнить соскобы и посев грибка (процедура выращивания микроорганизмов в лаборатории) или провести анализ с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления генетического материала грибка.

Для диагностики дистрофии ногтей, которая не вызвана грибками, врачи могут провести биопсию ногтевой пластины (твердой части ногтя) или ногтевого матрикса (расположен у основания ногтя, он является источником роста ногтей).

Если внешний вид ногтя не улучшается после лечения основного заболевания, то маникюрша сможет скрыть деформации и некоторые формы дистрофии ногтя с помощью соответствующих процедур и покрытий.

Анатомия ногтя пальца руки Изображение

Врожденные деформация ногтей Некоторые дети рождаются без ногтей (анонихия). При синдроме ногтей и надколенников ногти на больших пальцах рук отсутствуют полностью, или они очень маленькие, с углублениями и бороздами. Болезнь Дарье вызывает появление красных и белых полос на ногтях и образование V-образных зазубрин на их кончиках. При врожденной пахионихии ногтевое ложе (отдел ногтя, который соединяет ноготь с пальцем) утолщается, обесцвечивается и изгибается, образуя деформацию вросших ногтей. Болезнь Дарье (ногти) Скрыть подробности На этом снимке показаны зазубрины на краях ногтей, появившиеся в результате болезни Дарье. Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).

Деформации и дистрофии ногтей, связанные с системными заболеваниями Иногда заболевания, которые поражают другие органы (системные заболевания), могут также вызывать изменения в ногтях, в том числе: Дефицит железа может привести к ложкообразной деформации ногтя (койлонихия). Эта деформация особенно характерна для синдрома Пламмера-Винсона.

При почечной недостаточности нижняя половина ногтей может побелеть, а верхняя половина стать розовой, или может появиться пигментация (ногти Линдсея). Эта дистрофия также может возникать у здоровых людей.

При циррозе печени ногти могут побелеть, при этом самая верхняя часть ногтей может оставаться чуть более розовой. Интенсивно белые ногти, также называемые ногтями Терри, могут присутствовать не только у людей с циррозом, но также у пациентов с хронической сердечной недостаточностью или диабетом. Низкий уровень белка альбумина в крови (может возникать у людей с циррозом печени) может вызывать образование горизонтальных белых линий на ногтях. Ногти Терри иногда могут возникать при нормальном процессе старения.

Некоторые заболевания легких, часто в сочетании с лимфатическим отеком (скоплением лимфатической жидкости в тканях), могут вызывать синдром желтых ногтей, при котором ногти утолщаются, деформируются, а их цвет становится желтым или желто-зеленым.

Борозды Бо-Рейля представляют собой горизонтальные канавки в ногте, возникающие при временном замедлении роста ногтя. В некоторых случаях канавки могут распространятся по всей поверхности ногтя, что ведет к полной потере ногтя. Они могут возникать после инфекции, травмы, при системных заболеваниях или химиотерапии.

Белые поперечные горизонтальные линии на участке ногтя (лейконихия) могут появиться после травмы. Однако горизонтальные линии, идущие по всей ширине ногтя (полосы Месса), могут быть связаны с более серьезными проблемами, включая онкологическое заболевание или сердечную недостаточность, применение химиотерапии или воздействие определенных токсинов, таких как мышьяк, таллий или другие тяжелые металлы. При прекращении воздействия этих токсинов или химиотерапии могут отрастать нормальные ногти. Примеры деформаций и дистрофий ногтей, связанных с системными заболеваниями Койлонихия На этой фотографии показан ложкообразный ноготь у человека с железодефицитной анемией. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Ногти Терри Ногти интенсивного белого цвета, часто с тонкой зоной от коричневого до розового цвета по внешнему краю, также называют ногтями Терри. Они являются признаком хронической печеночной или почечной недостаточности. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Синдром желтых ногтей На этом изображении показано чрезмерное утолщение и повышение кривизны ногтей при синдроме желтых ногтей. Это редкое заболевание развивается чаще всего у пациентов с определенными заболеваниями легких и скоплением лимфы в тканях. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Изменение цвета ногтей в результате использования лака для ногтей Длительное использование лака для ногтей может привести к изменению цвета ногтей, которые приобретают желтое или коричневатое окрашивание. Хотя ногти могут быть желтыми, они выглядят нетипично для синдрома желтых ногтей. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Борозды Бо-Рейля, возникшие вследствие химиотерапии На этом изображении показаны борозды Бо-Рейля у человека, получившего несколько курсов химиотерапии. Каждая линия соответствует курсу лечения. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Борозды Бо-Рейля Горизонтальный желобок на ногтевой пластине (борозда Бо-Рейля) хорошо виден при осмотре ногтя сбоку. Борозды Бо-Рейля могут возникать после инфекции, травмы, при системных заболеваниях или химиотерапии. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Полосы Месса (полосовидная лейконихия) На этой фотографии показаны белые линии поперек ногтя (обозначены стрелками). Эти линии называются полосами Месса. Полосы Месса могут быть вызваны более серьезными проблемами со здоровьем, включая злокачественную опухоль или сердечную недостаточность, химиотерапию или воздействие определенных токсинов, таких как мышьяк, таллий или другие тяжелые металлы. ... Прочитайте дополнительные сведения SCIENCE PHOTO LIBRARY Койлонихия На этой фотографии показан ложкообразный ноготь у человека с железодефицитной анемией. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Ногти Терри Ногти интенсивного белого цвета, часто с тонкой зоной от коричневого до розового цвета по внешнему краю, также называют ногтями Терри. Они являются признаком хронической печеночной или почечной недостаточности. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Синдром желтых ногтей На этом изображении показано чрезмерное утолщение и повышение кривизны ногтей при синдроме желтых ногтей. Это редкое заболевание развивается чаще всего у пациентов с определенными заболеваниями легких и скоплением лимфы в тканях. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Изменение цвета ногтей в результате использования лака для ногтей Длительное использование лака для ногтей может привести к изменению цвета ногтей, которые приобретают желтое или коричневатое окрашивание. Хотя ногти могут быть желтыми, они выглядят нетипично для синдрома желтых ногтей. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Борозды Бо-Рейля, возникшие вследствие химиотерапии На этом изображении показаны борозды Бо-Рейля у человека, получившего несколько курсов химиотерапии. Каждая линия соответствует курсу лечения. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Борозды Бо-Рейля Горизонтальный желобок на ногтевой пластине (борозда Бо-Рейля) хорошо виден при осмотре ногтя сбоку. Борозды Бо-Рейля могут возникать после инфекции, травмы, при системных заболеваниях или химиотерапии. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Полосы Месса (полосовидная лейконихия) На этой фотографии показаны белые линии поперек ногтя (обозначены стрелками). Эти линии называются полосами Месса. Полосы Месса могут быть вызваны более серьезными проблемами со здоровьем, включая злокачественную опухоль или сердечную недостаточность, химиотерапию или воздействие определенных токсинов, таких как мышьяк, таллий или другие тяжелые металлы. ... Прочитайте дополнительные сведения SCIENCE PHOTO LIBRARY

Деформации и дистрофии, связанные с заболеваниями кожи Иногда кожные заболевания также могут влиять на ногтевой аппарат и изменять внешний вид ногтей. Некоторые препараты, назначаемые для лечения кожных заболеваний, могут воздействовать на ногтевую пластину. Например, ретиноиды, такие как изотретиноин и этретинат, могут вызывать сухость и ломкость ногтей. При псориазе на ногтях могут наблюдаться неравномерные углубления (мелкие впадины на поверхности ногтя), масляные пятна (желто-коричневые пятна под ногтем), ногтевая пластина может отслаиваться от ложа (онихолиз), утолщаться или крошиться.

Красный плоский лишай ногтевого матрикса вызывает рубцевание ногтей с ранней бугристостью и расщеплением, а затем приводит к образованию птеригия. Птеригий ногтя, вызываемый красным плоским лишаем — это образование рубцов от основания ногтя кнаружи в V-образной форме; он приводит к потере ногтя.

У людей с очаговой алопецией, заболеванием, при котором происходит внезапная потеря волос на округлых участках неправильной формы, могут наблюдаться впадины на ногтях, которые образуют геометрический узор.

У лиц с очаговой алопецией, красным плоским лишаем, атопическим дерматитом или псориазом может развиться трахионихия (шероховатые, непрозрачные ногти с гребнями и канавками, которые выглядят, как наждачная бумага). Трахионихия чаще всего встречается у детей. Примеры деформаций и дистрофий ногтей, связанных с заболеваниями кожи Псориаз ногтей с ямками и обесцвечиванием На этой фотографии показаны ямки и области побурения (так называемые масляные пятна) у больного псориазом. © Springer Science+Business Media Красный плоский лишай ногтя На этой фотографии показан гребень по всей длине ногтя большого пальца руки у пациента с красным плоским лишаем. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Птеригиум ногтя На этой фотографии показан птеригиум (рубцевание V-образной формы от основания ногтя) и атрофия (усыхание) нескольких ногтей, которое можно наблюдать у пациентов с красным плоским лишаем. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Трахионихия На этой фотографии показаны непрозрачные и грубые ногти, имеющие вид наждачной бумаги. © Springer Science+Business Media Псориаз ногтей с ямками и обесцвечиванием На этой фотографии показаны ямки и области побурения (так называемые масляные пятна) у больного псориазом. © Springer Science+Business Media Красный плоский лишай ногтя На этой фотографии показан гребень по всей длине ногтя большого пальца руки у пациента с красным плоским лишаем. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Птеригиум ногтя На этой фотографии показан птеригиум (рубцевание V-образной формы от основания ногтя) и атрофия (усыхание) нескольких ногтей, которое можно наблюдать у пациентов с красным плоским лишаем. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Трахионихия На этой фотографии показаны непрозрачные и грубые ногти, имеющие вид наждачной бумаги. © Springer Science+Business Media

Влияние лекарственных препаратов на ногти Применение лекарственных препаратов может вызвать другие изменения со стороны ногтей, такие как продольная меланонихия (линии коричневого или черного цвета) и онихолиз. Применение различных препаратов приводит к изменению цвета ногтей, который обычно нормализуется после отмены препарата, по мере роста ногтя. Химиотерапевтические препараты могут вызывать потемнение (гиперпигментацию) ногтевой пластины. У людей, которые получают лечение некоторыми химиотерапевтическими препаратами, могут также появляться горизонтальные пигментированные или белые полосы.

Препарат хлорохин, применяемый при лечении паразитарных инфекций и некоторых видов аутоиммунных заболеваний, может привести к изменению цвета ногтевого ложа на сине-черный.

Серебро, которое может быть поступать в организм при профессиональном контакте или при приеме БАД, содержащих белок коллоидного серебра, может вызвать окрашивание ногтей в темный серо-синий цвет.

Препараты с содержанием золота, которые изредка используются при лечении ревматоидного артрита, могут окрасить ногти в светло- или темно-коричневый цвет.

Антибиотики тетрациклинового ряда, кетоконазол, антибиотики сульфаниламиды, фениндион и фенотиазины могут вызвать синее или коричневое окрашивание.

Зидовудин (ZDV), препарат, назначаемый для лечения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), может вызывать появление коричнево-черных продольных полос. Однако эти полосы могут также присутствовать у людей, больных СПИДом, но не получающих ZDV.

Отравление мышьяком может привести к образованию горизонтальных белых линий на ногтях или коричневому окрашиванию.

Срединная дистрофия ногтей При срединной дистрофии ногтей небольшие трещины в центре ногтя распространяются в стороны, постепенно приобретая вид веток вечнозеленых деревьев (например, ели). Причину срединной дистрофии ногтей в некоторых случаях установить не удается, однако считается, что в некоторых случая роль в ее возникновении играет многократное повреждение, в том числе при частом использовании компьютерных клавиатур и подобных устройств. Человеку следует прекратить травмировать ногти. Было показано, что в некоторых случаях эффективно лечение мазью с такролимусом. Срединная дистрофия ногтей Скрыть подробности На этой фотографии срединной дистрофии ногтей показано нарушение роста в середине ногтей. НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Продольная меланонихия При продольной меланонихии на ногтевой пластине образуются серые, коричневые или черные полосы, обусловленные накоплением нормального коричневого пигмента кожи меланина. Линии проходят от основания ногтя до его кончика. У темнокожих людей, эти линии могут быть нормой и не требуют лечения. Другие доброкачественные причины продольной меланонихии включают родинки, ВИЧ-инфекцию, гипертиреоз, применение некоторых лекарственных препаратов, беременность, травмы ногтей, болезнь Аддисона и синдром Кушинга. Продольная меланонихия Скрыть подробности При продольной меланонихии на ногтевой пластине образуются серые, коричневые или черные полосы, обусловленные накоплением нормального коричневого пигмента кожи меланина. На этом снимке полоса наиболее заметна на ногте безымянного пальца левой руки (стрелка). Изображение предоставлено д-ром Крисом Дж. Адигуном (Chris G. Adigun). Тем не менее, похожие темные линии или изменение цвета ногтей или вокруг ногтей могут быть ранним признаком рака, особенно меланомы, которая может развиться из пигментных клеток ткани, из которой растет ноготь (ногтевой матрикс). Врачи обычно проводят биопсию ногтевого матрикса, если они опасаются, что изменение цвета может быть злокачественным.

Онихолиз Онихолиз — это частичное отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа или ее полная утрата. Он может быть результатом: травмы (например, при длительном походе или катании на лыжах в плохо подходящей обуви);

излишнего усердия при обработке ногтей;

псориаза и тиреотоксикоза;

частого воздействия воды, плодов цитрусовых культур, а также определенных химических веществ (например, содержащихся в некоторых моющих средствах);

лечения доксорубицином, каптоприлом, практололом, 5-фторурацилом и ретиноидами.

Онихомикоз Кроме того, другие лекарственные средства, такие, как доксициклин, псоралены и фторхинолоны, могут привести к онихолизу после воздействия на ногти солнечного света (фотоонихолиз). Онихолиз Скрыть подробности Онихолиз (на который указывает белое обесцвечивание внешнего края ногтя) и ямки заметны у этого больного псориазом. © Springer Science+Business Media Люди с онихолизом подвергаются риску грибковых инфекций и молочницы. Поддержание ногтей сухими и применение противогрибковых препаратов на ногтевом аппарате может предотвратить заражение.