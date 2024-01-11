Описания пигментаций, разрастаний и изменения цвета

Атрофия — это истончение кожи, которое иногда приводит к уменьшению толщины кожи и проявляется внешне сухостью и складкообразным видом «сигаретной бумаги».

Буллы — это заполненные жидкостью пузырьки размером более 10 миллиметров (0,4 дюйма) в диаметре (больше, чем везикулы).

Струп (корки) — это засохшие кровь, гной или кожная жидкость на поверхности кожи. Корки могут образовываться в местах повреждения кожи.

Кисты — это тонкостенные полости, заполненные жидкостью или полужидким материалом. Они часто выглядят и при пальпации ощущаются как выпячивание (узел) на коже.

Эрозии — это открытые участки кожи, которые являются результатом потери части или всего верхнего слоя (эпидермиса) кожи. Эрозии возникают при повреждении кожи инфекцией, давлением, раздражением или температурой. Обычно они заживают без образования рубцов.

Экскориации — это эрозии, вызванные расчесыванием, растиранием или расцарапыванием кожи. Часто ссадины покрываются коркой.

Очаг поражения — это общий термин для любого патологического элемента или новообразования на коже.

Лихенизация — это утолщение кожи с подчеркнутыми складками или рисунком, которое имеет вид глубоких бороздок и морщин. Причиной лихенизации является повторное расцарапывание или трение.

Макулы — это плоские пятна с изменением окраски любой формы менее 10 миллиметров в диаметре. Веснушки, плоские родимые пятна, «винные пятна» (пламенеющие невусы) и многие виды сыпи являются макулами.

Узелки — это плотные возвышающиеся над поверхностью кожи участки, как правило, круглой формы. Они расположены глубже и легче прощупываются, чем папулы. Иногда узелок формируется ниже поверхности кожи и оказывает давление снизу вверх.

Папулы — это возвышающиеся над кожей плотные бугорки размером менее 10 миллиметров (0,4 дюйма) в диаметре. Бородавки, укусы насекомых, красный плоский лишай, а также некоторые виды рака кожи могут иметь вид папул.

Пятна представляют собой более крупные плоские участки (более 10 миллиметров).

Бляшки — это плоские или возвышающиеся над поверхностью кожи участки или группы небольших бугорков (папул), как правило, более 10 миллиметров в диаметре.

Пустулы — это заполненные жидкостью пузырьки (везикулы), содержащие гной.

Шелушение — это участки скоплений отмерших клеток эпидермиса в виде чешуйчатого сухого очага на коже. Шелушение возникает при псориазе, себорейном дерматите и многих других заболеваниях.

Рубцы — это участки замещения нормальной кожи фиброзной (рубцовой) тканью. Рубцы образуются после повреждения дермы.

Телеангиэктазии — это расширенные кровеносные сосуды около поверхности кожи, которые часто имеют извилистый вид, и которые бледнеют (обесцвечиваются) при надавливании.

Язвы похожи на эрозии, только более глубокие, проникают как минимум частично в дерму. Причины те же, что и при эрозии, однако часто также наблюдаются состояния, нарушающие заживление, например, венозный застой, сахарный диабет, заболевания периферических артерий и васкулит. Язвы обычно заживают с образованием рубцов.

Везикулы — это заполненные жидкостью пузырьки размером менее 10 миллиметров (0,4 дюйма) в диаметре. Буллы — это везикулы размером более 10 миллиметров в диаметре. Опоясывающий герпес (опоясывающий лишай), ветряная оспа, ожоги, аллергические реакции и раздражение кожи образуют везикулы и буллы.

Волдыри (аллергическая сыпь, аллергические папулы) — это возвышающиеся над кожей, зудящие участки, которые вызваны припуханием кожи. У людей со светлой кожей крапивница обычно красного цвета. У людей с темной кожей цвет крапивницы может выглядеть ближе к цвету окружающей кожи. Волдыри появляются сравнительно внезапно, и практически всегда исчезают в течение 24 часов. Волдыри — это распространенная аллергическая реакция со стороны кожи на наркотические или лекарственные препараты, укусы насекомых или на какие-либо прикосновения к коже. Наличие множества волдырей называется аллергической сыпью.