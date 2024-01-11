Описания пигментаций, разрастаний и изменения цвета

Врачи используют специальные термины для описания различных пигментаций и разрастаний. Некоторые кожные заболевания и инфекции могут вызывать изменение цвета кожи.
(См. также Структура и функции кожи.)
Виды пигментаций и разрастаний
Атрофия — это истончение кожи, которое иногда приводит к уменьшению толщины кожи и проявляется внешне сухостью и складкообразным видом «сигаретной бумаги».
Буллы — это заполненные жидкостью пузырьки размером более 10 миллиметров (0,4 дюйма) в диаметре (больше, чем везикулы).
Струп (корки) — это засохшие кровь, гной или кожная жидкость на поверхности кожи. Корки могут образовываться в местах повреждения кожи.
Кисты — это тонкостенные полости, заполненные жидкостью или полужидким материалом. Они часто выглядят и при пальпации ощущаются как выпячивание (узел) на коже.
Эрозии — это открытые участки кожи, которые являются результатом потери части или всего верхнего слоя (эпидермиса) кожи. Эрозии возникают при повреждении кожи инфекцией, давлением, раздражением или температурой. Обычно они заживают без образования рубцов.
Экскориации — это эрозии, вызванные расчесыванием, растиранием или расцарапыванием кожи. Часто ссадины покрываются коркой.
Очаг поражения — это общий термин для любого патологического элемента или новообразования на коже.
Лихенизация — это утолщение кожи с подчеркнутыми складками или рисунком, которое имеет вид глубоких бороздок и морщин. Причиной лихенизации является повторное расцарапывание или трение.
Макулы — это плоские пятна с изменением окраски любой формы менее 10 миллиметров в диаметре. Веснушки, плоские родимые пятна, «винные пятна» (пламенеющие невусы) и многие виды сыпи являются макулами.
Узелки — это плотные возвышающиеся над поверхностью кожи участки, как правило, круглой формы. Они расположены глубже и легче прощупываются, чем папулы. Иногда узелок формируется ниже поверхности кожи и оказывает давление снизу вверх.
Папулы — это возвышающиеся над кожей плотные бугорки размером менее 10 миллиметров (0,4 дюйма) в диаметре. Бородавки, укусы насекомых, красный плоский лишай, а также некоторые виды рака кожи могут иметь вид папул.
Пятна представляют собой более крупные плоские участки (более 10 миллиметров).
Бляшки — это плоские или возвышающиеся над поверхностью кожи участки или группы небольших бугорков (папул), как правило, более 10 миллиметров в диаметре.
Пустулы — это заполненные жидкостью пузырьки (везикулы), содержащие гной.
Шелушение — это участки скоплений отмерших клеток эпидермиса в виде чешуйчатого сухого очага на коже. Шелушение возникает при псориазе, себорейном дерматите и многих других заболеваниях.
Рубцы — это участки замещения нормальной кожи фиброзной (рубцовой) тканью. Рубцы образуются после повреждения дермы.
Телеангиэктазии — это расширенные кровеносные сосуды около поверхности кожи, которые часто имеют извилистый вид, и которые бледнеют (обесцвечиваются) при надавливании.
Язвы похожи на эрозии, только более глубокие, проникают как минимум частично в дерму. Причины те же, что и при эрозии, однако часто также наблюдаются состояния, нарушающие заживление, например, венозный застой, сахарный диабет, заболевания периферических артерий и васкулит. Язвы обычно заживают с образованием рубцов.
Везикулы — это заполненные жидкостью пузырьки размером менее 10 миллиметров (0,4 дюйма) в диаметре. Буллы — это везикулы размером более 10 миллиметров в диаметре. Опоясывающий герпес (опоясывающий лишай), ветряная оспа, ожоги, аллергические реакции и раздражение кожи образуют везикулы и буллы.
Волдыри (аллергическая сыпь, аллергические папулы) — это возвышающиеся над кожей, зудящие участки, которые вызваны припуханием кожи. У людей со светлой кожей крапивница обычно красного цвета. У людей с темной кожей цвет крапивницы может выглядеть ближе к цвету окружающей кожи. Волдыри появляются сравнительно внезапно, и практически всегда исчезают в течение 24 часов. Волдыри — это распространенная аллергическая реакция со стороны кожи на наркотические или лекарственные препараты, укусы насекомых или на какие-либо прикосновения к коже. Наличие множества волдырей называется аллергической сыпью.
Волдыри представляют собой заполненные жидкостью очаги размером больше везикул.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Лихенизация — это утолщение кожи с подчеркнутыми складками или рисунком, которое имеет вид глубоких бороздок и морщин. Лихенизация на этой фотографии является результатом многократного расцарапывания и трения во время эпизода атопического дерматита.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
На этой фотографии изображена плоская макула небольших размеров.
Фотография предоставлена д-ром Робертом МакНилом.
На этой фотографии изображены папулы, характерные для красного плоского лишая.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
На этой фотографии изображен псориаз, который обычно проявляется в виде бляшек, покрытых толстыми, серебристыми, блестящими чешуйками.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Пустулы представляют собой возвышающиеся над кожей очаги, как правило, желтого цвета, содержащие гной. Отдельные пустулы видны на лице этого человека, страдающего акне.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
На этом снимке показано шелушение, характерное для многих дерматофитных (грибковых) инфекций, в том числе для стригущего лишая волосистой части головы (дерматомикоз волосистой части головы). На этом снимке показано шелушение, особенно заметное на задней части шеи. На этом снимке также показан участок выпадения волос (алопеция) вследствие дерматомикоза волосистой части головы.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Телеангиэктазии представляют собой расширенные кровеносные сосуды вблизи поверхности кожи.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Везикулы представляют собой мелкие, заполненные жидкостью пузырьки.
Фотография любезно предоставлена библиотекой изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Аллергическая сыпь представляет собой возвышающиеся над кожей зудящие красноватые пятна.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Желто-белые выпячивания, называемые ксантелазмы, видны под глазом. Ксантелазмы могут свидетельствовать о повышенном уровне холестерина, но, как правило, такая взаимосвязь не обнаруживается.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Волдыри представляют собой заполненные жидкостью очаги размером больше везикул.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Лихенизация — это утолщение кожи с подчеркнутыми складками или рисунком, которое имеет вид глубоких бороздок и морщин. Лихенизация на этой фотографии является результатом многократного расцарапывания и трения во время эпизода атопического дерматита.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
На этой фотографии изображена плоская макула небольших размеров.
Фотография предоставлена д-ром Робертом МакНилом.
На этой фотографии изображены папулы, характерные для красного плоского лишая.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
На этой фотографии изображен псориаз, который обычно проявляется в виде бляшек, покрытых толстыми, серебристыми, блестящими чешуйками.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Пустулы представляют собой возвышающиеся над кожей очаги, как правило, желтого цвета, содержащие гной. Отдельные пустулы видны на лице этого человека, страдающего акне.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
На этом снимке показано шелушение, характерное для многих дерматофитных (грибковых) инфекций, в том числе для стригущего лишая волосистой части головы (дерматомикоз волосистой части головы). На этом снимке показано шелушение, особенно заметное на задней части шеи. На этом снимке также показан участок выпадения волос (алопеция) вследствие дерматомикоза волосистой части головы.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Телеангиэктазии представляют собой расширенные кровеносные сосуды вблизи поверхности кожи.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Везикулы представляют собой мелкие, заполненные жидкостью пузырьки.
Фотография любезно предоставлена библиотекой изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Аллергическая сыпь представляет собой возвышающиеся над кожей зудящие красноватые пятна.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Желто-белые выпячивания, называемые ксантелазмы, видны под глазом. Ксантелазмы могут свидетельствовать о повышенном уровне холестерина, но, как правило, такая взаимосвязь не обнаруживается.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Изменение цвета кожи
Хотя некоторые изменения цвета являются типичными, естественный цвет кожи человека может менять внешний вид этих цветов.
Покраснение кожи (эритема) может быть следствием множества различных заболеваний, которые вызывают воспаление или обусловлены инфекцией. Опухоли на коже обычно розовые или красные, а заболевания с поражением кровеносных сосудов вблизи поверхности кожи, такие как пламенеющие невусы, могут выглядеть красными. У людей с темной кожей те же заболевания, которые вызывают покраснение, могут быть менее заметными (возможно, меньше контрастируя с окружающей кожей) и труднее распознаваемыми.
Оранжевая окраска кожи чаще всего вызвана гиперкаротинемией. Гиперкаротинемия представляет собой заболевание, при котором в крови существенно повышается уровень пигмента каротина. Гиперкаротинемия может развиться при переедании продуктов, богатых бета-каротином, таких как морковь. У людей с темной кожей оранжевый цвет может быть более заметным на ладонях и подошвах.
Желтая окраска кожи может возникать у людей с желтухой. У людей с темной кожей желтый цвет может быть более заметным на склерах (белках глаз), чем на коже. Причины появления изолированных участки желтого цвета включают ксантелазмы и ксантомы (маленькие желтые отложения жира в коже или сухожилиях), а также эластическая псевдоксантома.
Зеленая окраска ногтей обычно вызвана инфицированием бактериями Pseudomonas aeruginosa.
Фиолетовая/лиловая окраска кожи может быть вызвана кровотечением под кожей (кожные кровоизлияния) или васкулитом. Аномальные разрастания кровеносных сосудов, такие как саркома Капоши и гемангиомы, могут приобретать фиолетовую окраску. Воспаление кожи в связи с дерматомиозитом может привести к появлению красновато-фиолетовой или сиреневой окраски вокруг глаз и лица (так называемая гелиотропная сыпь).
Оттенки синего, серебряного и серого цветов могут возникать при скоплении в коже лекарственных препаратов или металлов, включая миноциклин, амиодарон и серебро (аргирия). Кожа, кровоснабжение которой блокировано или нарушено, может приобретать окраску от фиолетовой до серой. Некоторые родимые пятна и родинки (невусы), расположенные глубоко в коже, могут казаться синими.
Кожные очаги черного цвета могут содержать специализированные клетки, вырабатывающие коричневый пигмент меланин (меланоциты). Примеры этих типов очагов включают родимые пятна (невусы) и меланому. Толстые черные жесткие корочки (так называемые язвы с черным струпом) представляют собой скопления мертвой кожи и могут быть вызваны смертью ткани (инфаркт).