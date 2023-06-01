Лимфаденит является инфекцией одного или более лимфатических узлов, которые обычно становятся отекшими и болезненными при прикосновении.

(См. также Общие сведения о бактериальных инфекциях кожи).

Лимфа — это жидкость, которая выделяется из самых мелких кровеносных сосудов и является частью иммунной системы организма. Жидкость проходит между клетками и переносит питательные вещества, а также удаляет такие субстанции, как поврежденные клетки, опухолевые клетки и инфекционные микроорганизмы. Вся лимфа проходит через лимфатические сосуды в лимфатические узлы, расположенные в стратегически важных местах. Лимфатические узлы и специализированные лейкоциты в лимфатических узлах удаляют эти вещества и инородные частицы из организма. (См. рисунок Лимфатическая система: помощь в защите от инфекции).

Лимфаденит почти всегда является следствием инфекции, которая может быть вызвана бактериями, вирусами, паразитами или грибками. Как правило, инфекция лимфатических узлов является следствием распространения инфекции кожи, уха, носа или глаза или таких инфекций, как инфекционный мононуклеоз, цитомегаловирусная инфекция, стрептококковая инфекция, туберкулез или сифилис. Инфекции могут поражать многие лимфатические узлы или только лимфатические узлы на одном участке тела.

Симптомы лимфаденита Инфицированные лимфатические узлы увеличиваются в размере и обычно чувствительные и болезненные. Иногда, кожа над инфицированными узлами воспалена, покрасневшая и теплая на ощупь. У некоторых пациентов может отмечаться флегмона. У пациентов обычно наблюдается лихорадка. Иногда образуются гнойные полости (абсцессы). Увеличенные лимфатические узлы, которые не вызывают боли, болезненности при прикосновении или покраснения, могут свидетельствовать о серьезном заболевании, таком как лимфома. Такие лимфатические узлы требуют наблюдения врача. Лимфаденит Скрыть подробности На этой фотографии показаны увеличенные лимфатические узлы (лимфаденит) у ребенка. © Springer Science+Business Media

Диагностика лимфаденита Обследование врачом;

В некоторых случаях — аспирация и посев или биопсия ткани Обычно лимфаденит диагностируют на основании симптомов, и его причиной является очевидная инфекция расположенных рядом участков. Если причину невозможно установить сразу, врач вводит иглу в лимфатический узел и отбирает (аспирирует) жидкость. Затем образец жидкости отправляется в лабораторию для посева (образец помещают в питательную среду, которая способствует росту микроорганизмов). С помощью посева можно идентифицировать микроорганизм, вызывающий инфекцию. В качестве альтернативы врач может провести биопсию (удаление и исследование фрагмента лимфатического узла под микроскопом).