Общие сведения об энтеровирусных инфекциях

Энтеровирусы — это группа вирусов. Энтеровирусные инфекции поражают много частей тела и могут быть вызваны несколькими разными вирусными штаммами.
Энтеровирусные инфекции могут быть вызваны различными штаммами в этой группе вирусов.
Симптомы энтеровирусных инфекций включают повышение температуры, головную боль, респираторное заболевание и боль в горле, а иногда и язвочки во рту или сыпь.
Врачи проводят диагностику, основываясь на симптомах и обследовании кожи и полости рта.
Лечение энтеровирусных инфекций нацелено на облегчение симптомов.
Энтеровирусы включают многочисленные штаммы вируса коксаки, эховируса, энтеровируса и полиовируса. Энтеровирусные инфекции чаще встречаются в умеренном климате, главным образом летом и осенью. Инфекции очень заразны и обычно поражают многих людей в общине, иногда вызывая эпидемии. Энтеровирусные инфекции — это наиболее частые инфекции у детей.
Передача
Энтеровирусы распространяются (передаются) разными способами. Эти вирусы передаются при:
проглатывании еды или воды, загрязненной калом инфицированного человека;
прикосновении к загрязненной поверхности, а затем прикосновении ко рту;
вдыхании зараженных капель воздуха.
Поверхности могут быть загрязнены слюной инфицированного человека или капельками, попавшими на них в результате чиханья или кашля инфицированного человека.
Симптомы энтеровирусных инфекций
Иммунная защита организма подавляет многие энтеровирусные инфекции, приводя к тому, что симптомов мало или их нет совсем. У некоторых людей развиваются симптомы в верхних дыхательных путях, напоминающие простуду. У немногих людей развивается вирусная пневмония.
Иногда энтеровирусы выживают после атаки со стороны иммунной защитной системы и распространяются в кровотоке, что приводит к повышению температуры, головной боли, боли в горле, иногда рвоте и диарее. Люди часто называют такие заболевания «летним гриппом», хотя на самом деле гриппом можно заболеть только при инфицировании вирусом гриппа (который не принадлежит к энтеровирусам).
Некоторые штаммы энтеровирусов также вызывают распространенную незудящую сыпь на коже или язвы во рту. Этот тип болезни на сегодняшний день является наиболее распространенной энтеровирусной инфекцией. Изредка энтеровирус прогрессирует от этой стадии до поражения конкретного органа. Вирус может атаковать много различных органов, а симптомы и тяжесть заболевания зависят от конкретного инфицированного органа.
Диагностика энтеровирусных инфекций
Обследование врачом;
Чтобы диагностировать энтеровирусные инфекции, врачи обследуют все высыпания или язвочки. Врачи могут делать анализы крови или отправлять образцы материала, взятого из горла, стула или спинномозговой жидкости, в лабораторию для посева и анализов.
Лечение энтеровирусных инфекций
Облегчение симптомов
Специфических методов лечения для излечения энтеровирусных инфекций не существует. Лечение энтеровирусных инфекций направлено на облегчение симптомов.
Энтеровирусные инфекции обычно проходят полностью, но инфекции сердца или центральной нервной системы иногда приводят к летальному исходу.
Болезни, вызываемые энтеровирусами
Следующие заболевания вызываются почти исключительно энтеровирусами:
инфекция дыхательных путей, вызванная энтеровирусом D68;
Другие болезни, такие как асептический менингит, энцефалит, миоперикардит и геморрагический конъюнктивит, могут быть вызваны энтеровирусами и другими организмами.
Асептический менингит
Менингит — это воспаление оболочек, покрывающих головной и спинной мозг (мозговые оболочки), а также заполненного жидкостью пространства между мозговыми оболочками (субарахноидальное пространство). Асептический менингит — это заболевание, вызванное не бактериями, которые обычно вызывают менингит, а другими причинами. Этим заболеванием чаще всего страдают младенцы и дети.
Асептический менингит, причиной которого является энтеровирус, очень редко вызывает сыпь. Асептический менингит вызывает повышение температуры, сильную головную боль, рвоту, регидность мышц шеи и повышенную чувствительность к свету. У детей может изредка развиться вирусная инфекция головного мозга (энцефалит).
Энцефалит
Энцефалит — это воспаление головного мозга, которое может вызвать повышение температуры, рвоту, головную боль, спутанность сознания, слабость, судорожные припадки и кому.
Острый вялый миелит (ОВМ)
Энтеровирус D68 вызывает респираторное заболевание у детей, которое обычно напоминает простуду. У детей возникает насморк, кашель и общее плохое самочувствие, обычно с небольшим повышением температуры или без. У некоторых детей, особенно у тех, которые страдают астмой, могут быть более тяжелые симптомы, такие как свистящее дыхание и затрудненное дыхание. Взрослые также могут заразиться, но у них бывает мало симптомов или они отсутствуют совсем.
В 2014, 2016 и 2018 годах наблюдался рост тяжелых заболеваний, вызванных энтеровирусом D68. У некоторых инфицированных детей был тяжелый респираторный дистресс-синдром. Кроме того, у некоторых детей был поражен спинной мозг, что вызывало слабость или паралич одной из рук или ног — заболевание, получившее название острый вялый миелит (ОВМ). Во время каждой вспышки инфекций умирало несколько детей (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: острый вялый миелит).
Эпидемическая плевродиния (болезнь Борнхольма)
Эпидемическая плевродиния чаще всего случается у детей. Эпидемическая плевродиния поражает мышцы груди, вызывая сильную боль, часто с одной стороны в нижней части грудной клетки или в верхней части живота, и затрудняет дыхание. К другим распространенным симптомам эпидемической плевродинии являются повышение температуры и часто головная боль и боль в горле.
Симптомы обычно ослабевают через 2-4 дня, но могут возвращаться в течение нескольких дней и продолжаться или возвращаться на протяжении нескольких недель.
Геморрагический конъюнктивит
Геморрагический конъюнктивит характеризуется воспалением глаз и чаще встречается в тропических регионах. Веки быстро отекают. Это заболевание может привести к кровотечению (кровоизлиянию) под прозрачной оболочкой, которая покрывает белок глаза (конъюнктивой), и вызывать покраснение глаза. Инфекция также может поражать прозрачную оболочку сферической формы, расположенную перед зрачком (роговицу), вызывая боль в глазу, слезотечение и боль при воздействии яркого света. В зависимости от того, какой вирус стал причиной заболевания, в редких случаях развивается непродолжительная слабость или паралич ног.
Люди обычно выздоравливают в течение 1-2 недель.
Герпангина
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Герпангина чаще всего поражает младенцев и детей. У детей внезапно повышается температура, появляются боль в горле, головная боль, потеря аппетита и часто боли в шее. У младенцев может быть рвота. В течение 2 дней после начала заболевания во рту и в горле появляются сероватые шишки. Шишки превращаются в болезненные язвы, которые заживают в течение 1-7 дней. Поскольку глотание причиняет боль, у младенцев и детей с этим заболеванием может возникать обезвоживание.
Простой и эффективный способ предотвратить распространение герпангины — это мытье рук. Лица, осуществляющие уход, должны мыть руки после смены подгузников, а также избегать контакта с открытыми очагами поражения кожи и слюной ребенка.
Несмотря на свое название, это энтеровирусное заболевание не имеет ничего общего с герпесвирусной инфекцией или с ангиной.
Инфицирование новорожденного
Иногда матери передают энтеровирусы своим новорожденным детям во время родов. Обычно в течение нескольких дней после рождения у инфицированных новорожденных внезапно развивается тяжелое генерализованное заболевание подобное сепсису. У них повышается температура, развивается сонливость и кровотечение, и вирус может повредить части многих органов и тканей, вызывая полиорганную недостаточность (в том числе сердечную недостаточность).
Новорожденные могут выздороветь в течение нескольких недель, но возможен летальный исход, особенно при наличии сердечной недостаточности или других серьезных повреждений органов.
Миоперикардит
Миоперикардит — это воспалительное заболевание сердечной мышцы (миокарда) и/или оболочки, покрывающей сердце (перикарда).
Инфекция сердца может возникать в любом возрасте, но у большинства людей в возрасте 20–39 лет. Может возникать боль в груди, нарушения сердечного ритма или сердечная недостаточность, или же больной может умереть внезапно. Больные обычно выздоравливают полностью, но у некоторых людей развивается сердечное заболевание, которое называется дилатационной кардиомиопатией.
У новорожденных, которые заражаются при рождении (миокардит новорожденного), повышается температура и развивается сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность приводит к затруднению дыхания и плохому аппетиту. Многие младенцы умирают.