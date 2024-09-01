Общие сведения об энтеровирусных инфекциях

Иммунная защита организма подавляет многие энтеровирусные инфекции, приводя к тому, что симптомов мало или их нет совсем. У некоторых людей развиваются симптомы в верхних дыхательных путях, напоминающие простуду. У немногих людей развивается вирусная пневмония.

Иногда энтеровирусы выживают после атаки со стороны иммунной защитной системы и распространяются в кровотоке, что приводит к повышению температуры, головной боли, боли в горле, иногда рвоте и диарее. Люди часто называют такие заболевания «летним гриппом», хотя на самом деле гриппом можно заболеть только при инфицировании вирусом гриппа (который не принадлежит к энтеровирусам).

Некоторые штаммы энтеровирусов также вызывают распространенную незудящую сыпь на коже или язвы во рту. Этот тип болезни на сегодняшний день является наиболее распространенной энтеровирусной инфекцией. Изредка энтеровирус прогрессирует от этой стадии до поражения конкретного органа. Вирус может атаковать много различных органов, а симптомы и тяжесть заболевания зависят от конкретного инфицированного органа.