Шистосомоз — это инфекция, вызванная определенными плоскими червями (трематоды) под названием шистосомы.

Чаще всего шистосомоз возникает после плавания или купания в пресной воде, зараженной трематодами.

Инфекция может вызывать зудящую сыпь, затем через несколько недель лихорадка, озноб, боль в мышцах, усталость, тошноту, боль в животе и позже другие симптомы, в зависимости от пораженного органа.

Врач подтверждает диагноз шистосомоза, идентифицируя яйца в образце кала или мочи.

Затем проводится лечение инфекции с помощью празиквантела.

Трематоды (сосальщики) относятся к классу паразитических плоских червей. Существует множество видов трематод. Разные виды поражают различные части организма. Шистосомоз является наиболее распространенной трематодной инфекцией. Им болеют более 200 миллионов людей в тропических и субтропических регионах Южной Америки, Африки и Азии. (См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Пять видов шистосом развиваются во взрослых трематод у людей и вызывают большинство случаев шистосомоза:

Schistosoma hematobium заражает мочевыводящие пути (включая мочевой пузырь). Этот вид широко распространен на африканском континенте и встречается в некоторых частях Ближнего Востока, Турции и Индии.

Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum, Schistosoma mekongi и Schistosoma intercalatum заражают кишечник и печень. Вид Schistosoma mansoni широко распространен в Африке и является единственной шистосомой в Западном полушарии (в некоторых (частях Южной Америки и Карибского бассейна). Schistosoma japonicum и Schistosoma mekongi обитают в Азии и Юго-Восточной Азии. Вид Schistosoma intercalatum встречается в Центральной и Западной Африке.

Ни один из этих пяти видов Schistosoma не вызывают шистосомоз у людей, которые живут в Канаде или Соединенных Штатах, включая Пуэрто-Рико, где шистосомоз раньше был эндемическим.

Шистосомозом заражаются во время плавания, перехода вброд или купания в пресной воде, зараженной плоскими червями в свободно плавающей форме.

В кале и моче зараженного человека находятся яйца шистосом. В воде яйца выпускают незрелые личинки (так называемые мирацидии), которые попадают в некоторые типы водных улиток, размножаются и созревают в форму, называемую церкарией, которая может плавать. Церкарии покидают улиток и свободно плавают в воде. При контакте с кожей человека они внедряются в нее, перемещаются в кровотоке к печени, где начинают созревать во взрослых плоских трематод. Взрослые паразиты перемещаются к конечному пункту обитания — мелким венам мочевого пузыря или кишечника (в зависимости от вида), где они живут в среднем 3–10 лет. Взрослые особи плоских червей откладывают большое количество яиц на стенках кишечника и мочевого пузыря. Яйца вызывают локальное поражение ткани и воспаление, которое приводит к язвам, кровотечению и образованию рубцовой ткани. Некоторые яйца выходят вместе в калом или мочой. Если моча или кал зараженного человека попадает в пресную воду, яйца начинают вылупляться, выпуская незрелые личинки, которые попадают в улиток, повторно начиная свой цикл.

Жизненный цикл Schistosoma

Schistosoma mansoni и Schistosoma japonicum, как правило, живут в мелких венах кишечника. Некоторые яйца по кровотоку перемещаются в печень. Развивающееся при этом воспаление печение может привести к рубцеванию и увеличению давления в вене, переносящей кровь между кишечником и печенью (воротная вена). Повышенное артериальное давление в воротной вене (портальная гипертензия) вызывает увеличение селезенки и кровотечение из вен пищевода.

Как правило, яйца Schistosoma hematobium оседают в мочевом пузыре, иногда вызывая язвы, кровь в моче и рубцевание. Инфекция Schistosoma hematobium увеличивает риск развития рака мочевого пузыря.

Все типы шистосомоза могут поражать другие органы (например, легкие, спинной и головной мозг). Яйца, попадающие в легкие, могут вызывать воспаление и повышать кровяное давление в легочных артериях (легочная гипертензия), что может вызвать разновидность сердечной недостаточности под названием легочное сердце.

Взрослые шистосомы живут в среднем от 3 до 10 лет, но иногда и дольше. Длина самок составляет от 1/4 to 3/4 дюйма. Самцы немного меньше.

Церкариоз Некоторые виды Schistosoma обычно заражают птиц и млекопитающих, а не человека. Однако иногда церкарии этих видов проникают и в кожу людей. Поскольку эти шистосомы обычно не обитают и не развиваются в организме человека, они не могут мигрировать из кожи в другие органы и там созревать во взрослых трематод. Поэтому они поражают только кожу, вызывая сильный зуд (иногда это состояние называется «зуд купальщиков»). Некоторые из этих видов Schistosoma, в отличие от пяти видов, вызывающих шистосомоз, обитают в США и ​​Канаде.

Симптомы шистосомоза У большинства людей с шистосомозом симптомы отсутствуют. Но если шистосомы проникают в кожу, может развиваться зудящая сыпь. Спустя примерно 2–4 недели, но иногда и через 12 недель (когда взрослые трематоды начинают откладывать яйца), у некоторых людей может развиться острый шистосомоз с такими симптомами, как сыпь, озноб, кашель, боль в мышцах, утомляемость, общий дискомфорт (недомогание), тошнота и боль в животе. Временно увеличиваются лимфатические узлы, впоследствии возвращаясь к своему нормальному состоянию. Такая группа симптомов называется острым токсемическим шистосомозом. При сохранении инфекции на протяжении длительного времени (хроническом шистосомозе) в организме развивается воспалительная реакция на яйца, за которой следуют другие симптомы и рубцевание. Симптомы зависят от пораженного органа: При хронической инфекции кровеносных сосудов кишечника: Дискомфорт в животе, боль и кровотечение (видимое в кале), приводящие к анемии

При поражении печени и высоком давлении в воротной вене (портальная гипертензия): Увеличение печени и селезенки

При хронической инфекции мочевого пузыря: Болезненное и частое мочеиспускание, кровь в моче, повышенный риск развития рака мочевого пузыря

При хронической инфекции мочевыводящих путей: Воспаление и последующее рубцевание, вследствие которого может происходить блокирование трубок, связывающих почки и мочевой пузырь (мочеточники), которое в некоторых случаях приводит к обратному току мочи и поражению почек

При хронической инфекции головного и спинного мозга (редко): Судороги, мышечная слабость или паралич

При хронической инфекции легких: Повышенное артериальное давление в артериях легких (легочная гипертензия) и одышка, головокружение и боль в груди из-за сердечной недостаточности типа «легочное сердце»

Если половые органы инфицированы у женщин: может поражать вульву, влагалище и шейку матки, а также фаллопиевы трубы и может приводить к вагинальному кровотечению во время полового акта и обследований органов малого таза (гинекологического обследования), вызывать боли во время полового акта, бесплодие, внематочную беременность, выкидыш и повышать риск заражения ВИЧ (при контакте с вирусом)

Если половые органы инфицированы у мужчин: может поражать придаток яичка, яички, семенной канатик или предстательную железу и может вызывать боль в области малого таза, при половом акте или семяизвержении, приводить к появлению крови в семенной жидкости (гематоспермия), аномальному отеку половых органов и бесплодию

Диагностика шистосомоза Исследование образцов кала, мочи, иногда тканей из кишечника или мочевого пузыря

иногда анализы крови. Врач может заподозрить шистосомоз при жалобах на характерные симптомы при упоминании о купании в пресных водоемах или переходе их вброд от людей, путешествующих, живущих в регионах, где имеют место случаи шистосомоза, или иммигрировавших из таких регионов. Врач подтверждает диагноз шистосомоза при обнаружении яиц паразита в образце кала или мочи. Как правило, требуется несколько образцов. Если яйца в кале и моче отсутствуют, но симптомы и обстоятельства предполагают шистосомоз, врач иногда берет образец ткани из кишечника или мочевого пузыря для исследования под микроскопом. На ранних стадиях инфекции, т.е. вскоре после проникновения паразитов в кожу или на стадии острого (токсемического) шистосомоза яйца в кале и моче не обнаруживаются. Для определения инфекции Schistosoma mansoni или других видов используется анализ крови, но такие анализы не показывают степень тяжести инфекции, ее давность и наличие живых взрослых гельминтов в организме пациента. У людей, не проживающих в эндемичных областях, анализы крови должны проводиться через 6–8 недель после последнего контакта с пресной водой в районах, где имеют место случаи шистосомоза. При остром токсемическом шистосомозе в крови часто повышается количество эозинофилов, определенного типа лейкоцитов. После диагностики шистосомоза ультразвуковое исследование часто используют для оценки тяжести шистосомоза мочевыводящих путей или печени. В качестве альтернативы может быть проведена компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).

Лечение шистосомоза Празиквантел (противопаразитарный препарат) Для лечения шистосомоза 2 или 3 дозы празиквантела принимают внутрь в течение 1 дня, в зависимости от видов Schistosoma, которые вызывали инфекцию. Если в кале или моче изначально находились живые яйца, врачи могут повторно проверить образцы через 1–2 месяцев, чтобы определить, было ли лечение успешным. Если живые яйца все еще присутствуют, лечение празиквантелом повторяют. Празиквантел эффективно убивает взрослых шистосом, но не незрелые формы, которые присутствуют на ранней стадии инфекции. Таким образом, для путешественников лечение празиквантелом откладывается на 6–8 недель после последнего контакта с паразитами, чтобы дать незрелым формам время развиться во взрослые шистосомы. В случае тяжелых симптомов острого (токсемического) шистосомоза могут использоваться кортикостероиды. После исчезновения симптомов острого шистосомоза, на что обычно уходит около 5 дней, принимают празиквантел для уничтожения взрослых шистосом, курс повторяют через 4–6 недель после того, как оставшиеся незрелые формы шистосомы станут взрослыми. При «зуде купальщиков» нет необходимости в приеме препаратов, уничтожающих шистосомы. Для снижения интенсивного зуда могут применяться холодные компрессы, сода, противозудные лосьоны и/или кортикостероидные кремы или мази.