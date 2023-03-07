Бабезиоз — это заражение эритроцитов, вызываемое простейшим Babesia.

Бабезиоз передается тем же видом черноногих клещей (иксодовых), которые переносят болезнь Лайма.

Бабезиоз может вызывать жар, головные боли, боли в теле и усталость.

Для диагностики бабезиоза врачи исследуют образец крови под микроскопом для выявления простейших (один из видов инфекционных микроорганизмов) или проводят анализы крови.

В большинстве случаев здоровые люди не нуждаются в лечении, но если развиваются симптомы, больным обычно назначают комбинацию лекарственных препаратов.

Профилактика укусов клещей помогает предотвратить бабезиоз.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Бабезия — это простейшие (одноклеточные инфекционные микроорганизмы), которые живут в эритроцитах и, в конечном счете, разрушают их. Бабезиоз передается тем же видом черноногих клещей (семейство иксодовых), которые переносят болезнь Лайма. Эти клещи могут быть инфицированы простейшими, которые вызывают бабезиоз, бактериями, которые вызывают болезнь Лайма, или теми, которые вызывают другие переносимые клещам болезни, например, анаплазмоз или возвратный тиф, а также вирусом, вызывающим энцефалит.

Бабезиоз обычно переносят животные, и он относительно редко передается людям. В 2019 году в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано 2418 случаев бабезиоза в штатах, где распространены черноногие клещи (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: данные и статистика о бабезиозе). В США бабезией Babesia microti инфицируются жители островов или прибрежных зон в Массачусетсе, Род-Айленде, Коннектикуте, Нью-Йорке (включая восточную часть Лонг-Айленда и Шелтер Айленд) и Нью-Джерси. Также регистрируются случаи заболевания в штатах Висконсин и Миннесота. Другие виды простейших рода Babesia инфицируют людей в штатах Миссури, Вашингтон и Калифорния, а также в других регионах мира.

Симптомы бабезиоза У некоторых людей, особенно у здоровых лиц до 40 лет, бабезиоз протекает бессимптомно. У младенцев степень тяжести заболевания находится в диапазоне от легкой до тяжелой. Симптомы бабезиоза обычно начинаются примерно через 1–2 недели после укуса. Может появляться жар, головная боль, боли в мышцах и суставах и усталость. У здоровых людей симптомы обычно проходят через неделю. В тяжелых случаях разрушение эритроцитов (гемолиз) может приводить к анемии (гемолитическая анемия) и желтухе (кожа и белки глаз приобретают желтый цвет). Часто увеличены печень и селезенка. Риск серьезного заболевания и смерти высок у людей с удаленной селезенкой либо у лиц с ослабленной иммунной системой на фоне приема лекарственных препаратов или заболеваний (особенно при СПИДе). У таких людей симптомы бабезиоза могут напоминать симптомы малярии (такие как жар, анемия, потемнение мочи, желтуха и почечная недостаточность).

Диагностика бабезиоза Анализ образца крови;

Анализы крови Врачи могут подозревать бабезиоз при наличии типичных симптомов и гемолитической анемии или у людей, которые живут или путешествовали в регионы, где эта инфекция распространена. Часто люди не замечают укуса клеща. Для диагностики бабезиоза врачи изучают образцы крови под микроскопом для выявления Babesia. Для идентификации простейших образец крови могут проверять на наличие генетического материала (ДНК) Babesia или антител к Babesia. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, включая паразитарные).

Лечение бабезиоза В случае необходимости лечения назначают сочетание атоваквона с азитромицином или сочетание хинина с клиндамицином. Как правило, при легком бабезиозе у здоровых людей с функционирующей селезенкой лечение не требуется, поскольку болезнь проходит самостоятельно. При наличии симптомов обычно назначают лечение атоваквоном (лекарственный препарат, обычно используемый для лечения протозойных инфекций) с азитромицином (антибиотиком). Хинин (используемый для лечения малярии) с клиндамицином (антибиотик) используется для лечения тяжелой болезни. У людей с заболеванием легкой или умеренной степени тяжести атоваквон в комбинации с азитромицином обладает меньшим количеством побочных эффектов и не менее эффективен, чем комбинация хинина с клиндамицином.

Профилактика бабезиоза В местностях, где часто встречается черноногий клещ, человек может снизить риск заражения бабезиозом, принимая меры предосторожности против клещей. Человек может снизить вероятность заражения или укуса клеща, соблюдая следующие рекомендации: Оставаться на дорожках и тропах при лесных походах

Идти по центру тропинок, чтобы избегать прикосновения растений и веток

Не сидеть на земле или на каменных стенах

Носить одежду с длинным рукавом

Носить длинные штаны и заправлять их в ботинки или носки

Носить светлую одежду, на которой легче разглядеть клеща

Наносить на кожу репеллент, содержащий диэтилтолуамид (ДЭТА)

Нанесение репеллента от насекомых, содержащего перметрин, на одежду, или ношение одежды, предварительно обработанной перметрином Чтобы удалить клеща, следует взять остроконечный пинцет, ухватить клеща за голову или ротовую часть в том месте, где он проникает под кожу, и постепенно его вытянуть. Тело клеща нельзя тянуть или сдавливать. Не стоит применять вазелин, спирт, зажженные спички или другие раздражители. Знаете ли Вы, что... Для предотвращения передачи инфекции люди, перенесшие бабезиоз, не должны становиться донорами крови или, возможно, органов. В Соединенных Штатах Америки в штатах, где частота инфекции относительно высока, в настоящее время проводится скрининг доноров крови и органов. Клещи Олений клещ Изображение Изображение любезно предоставлено Джеймсом Гэтени (James Gathany) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний.