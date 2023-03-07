Амебный кератит (инфекция глаз)

Антибиотики

Глазной врач (офтальмолог) должен незамедлительно начать лечение амебного кератита. На ранних этапах поверхностная инфекция легче поддается лечению. Если язвы поверхностные, врачи используют аппликатор с ватным наконечником для того, чтобы убрать зараженные и поврежденные клетки.

Врачи лечат амебный кератит следующими антибиотиками, применяемыми в виде глазных капель на протяжении срока от 6 месяцев до года:

хлоргексидин и/или полигексаметилен бигуанид;

пропамидин или гексамидин.

Эти лекарственные препараты применяются каждый час или два после начала лечения.

Лечение в первый месяц проходит интенсивно, а затем постепенно прекращается по мере заживления. Часто лечение длится от 6 до 12 месяцев. Если лечение прекращается слишком быстро, вероятность рецидива крайне высока. Кортикостероидные глазные капли не следует использовать.

Хирургическое вмешательство для восстановления роговицы (кератопластика) необходимо только в тех случаях, когда диагностика и лечение были проведены слишком поздно, либо если медикаментозное лечение оказалось неэффективным.