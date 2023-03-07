Амебный кератит (инфекция глаз)

Амебный кератит — редкая инфекция роговицы (прозрачной оболочки, расположенной перед радужной оболочкой и зрачком), которую вызывают свободноживущие амебы вида Acanthamoeba. Обычно заболевание возникает у людей, пользующихся контактными линзами.
Амебный кератит вызывает болезненные язвы на роговице, и зрение обычно ухудшается.
Врачи берут образец роговицы на исследование и посев на флору.
Офтальмологи удаляют инфицированные и поврежденные клетки, если язвы поверхностны, и лечат инфекцию глазными каплями бигуанид-хлоргексидином или полигексаметилен-бигуанидом плюс глазные капли пропамидин или гексамидин.
Для профилактики этой инфекции следует держать контактные линзы в стерильном растворе и не носить контактные линзы во время плавания, в ванной или во время приема душа.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).
Свободноживущие амебы — это простейшие (одноклеточные инфекционные микроорганизмы), которые живут в земле или воде и не нуждаются в хозяине — человеке либо животном. Хотя они редко вызывают заболевания у человека, некоторые из видов таких амеб, помимо амёбного кератита, могут вызывать серьезные, угрожающие жизни человека инфекции.
Амебный кератит может быть разрушительным для роговицы. Большинство инфицированных людей (85 %) носят контактные линзы. Развитие инфекции более вероятно, если линзы носятся во время плаванья или если раствор для очистки линз не был стерилен. Некоторые инфекции развиваются при случайном повреждении роговицы.
Симптомы амебного кератита
Обычно на роговице появляются болезненные язвы. Симптомы амебного кератита включают покраснение глаз, слезоточивость, ощущение инородного тела и боль в глазах при ярком свете. Зрение обычно ухудшается.
Диагностика амебного кератита
Исследование и посев на флору образца из роговицы
Для установления диагноза амебного кератита врачи берут образец роговицы на исследование и посев на флору.
Лечение амебного кератита
Антибиотики
Глазной врач (офтальмолог) должен незамедлительно начать лечение амебного кератита. На ранних этапах поверхностная инфекция легче поддается лечению. Если язвы поверхностные, врачи используют аппликатор с ватным наконечником для того, чтобы убрать зараженные и поврежденные клетки.
Врачи лечат амебный кератит следующими антибиотиками, применяемыми в виде глазных капель на протяжении срока от 6 месяцев до года:
хлоргексидин и/или полигексаметилен бигуанид;
пропамидин или гексамидин.
Эти лекарственные препараты применяются каждый час или два после начала лечения.
Лечение в первый месяц проходит интенсивно, а затем постепенно прекращается по мере заживления. Часто лечение длится от 6 до 12 месяцев. Если лечение прекращается слишком быстро, вероятность рецидива крайне высока. Кортикостероидные глазные капли не следует использовать.
Хирургическое вмешательство для восстановления роговицы (кератопластика) необходимо только в тех случаях, когда диагностика и лечение были проведены слишком поздно, либо если медикаментозное лечение оказалось неэффективным.
Профилактика амебного кератита
Для профилактики амебного кератита люди, которые носят контактные линзы, должны:
Очищать и хранить свои контактные линзы с соблюдением рекомендаций офтальмологов и производителей линз
Тщательно мыть руки перед тем, как брать контактные линзы
Хранить раствор для хранения линз свежим, не использовать его повторно и не доливать
НЕ использовать самостоятельно приготовленные растворы или водопроводную воду
НЕ одевать контактные линзы во время плавания, купания в ванне и приема душа
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Основные сведения о паразитарном/амебном кератите