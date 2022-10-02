Стронгилоидоз

Взрослые гельминты рода Strongyloides обитают в тонком кишечнике. Самки откладывают яйца, из которых вылупляются личинки, большая часть которых выводится с калом. Проведя несколько дней в почве, личинки превращаются в форму, способную вызывать инфекцию. При контакте с незащищенной кожей человека личинки Strongyloides проникают в нее. Личинки мигрируют различными путями в тонкую кишку, где они созревают до взрослых особей примерно через 2 недели.

Личинки, не вступившие в контакт с человеком, могут развиться во взрослых червей, способных произвести на свет несколько поколений потомства в почве, прежде чем их личинки вступят в контакт с человеком.

Некоторые личинки из тонкого кишечника могут вызывать повторную инфекцию следующим образом:

проникая через стенку кишечника и повторное попадая в кровоток человека напрямую;

проникая в кожу вокруг заднего прохода либо кожу ягодиц или бедер при выведении с калом из организма.

В обоих случаях личинки по кровотоку достигают легких, оттуда попадают в горло и затем обратно в кишечник, снова вызывая инфекцию — так называемую аутоинфекцию (инфицирование самого себя).