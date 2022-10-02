Стронгилоидоз — это инфекция, возбудителем которой является круглый червь Strongyloides stercoralis, проникающий в организм при контакте незащищенной кожи с почвой, зараженной гельминтом.
Обычно это происходит при прогулках босиком.
У большинства людей с данной инфекцией отсутствуют какие-либо симптомы, тогда как у других могут развиваться сыпь, кашель, свистящее дыхание, боль в животе, диарея и потеря веса.
В редких случаях у людей с иммунной системой, ослабленной из-за какого-либо заболевания (например, онкологического) или приема какого-либо препарата, подавляющего иммунитет, инфекция приобретает тяжелую и опасную для жизни форму.
Инфекцию диагностируют путем обнаружения личинок в образцах кала либо путем выявления антител к виду Strongyloides в крови.
Ивермектин или альбендазол используют для лечения стронгилоидоза.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).
Стронгилоидоз распространен в теплых влажных регионах субтропиков и тропиков, включая сельские районы юга США.
Гельминтов рода Strongyloides иногда называют угрицами.
Передача Strongyloides
Взрослые гельминты рода Strongyloides обитают в тонком кишечнике. Самки откладывают яйца, из которых вылупляются личинки, большая часть которых выводится с калом. Проведя несколько дней в почве, личинки превращаются в форму, способную вызывать инфекцию. При контакте с незащищенной кожей человека личинки Strongyloides проникают в нее. Личинки мигрируют различными путями в тонкую кишку, где они созревают до взрослых особей примерно через 2 недели.
Личинки, не вступившие в контакт с человеком, могут развиться во взрослых червей, способных произвести на свет несколько поколений потомства в почве, прежде чем их личинки вступят в контакт с человеком.
Некоторые личинки из тонкого кишечника могут вызывать повторную инфекцию следующим образом:
проникая через стенку кишечника и повторное попадая в кровоток человека напрямую;
проникая в кожу вокруг заднего прохода либо кожу ягодиц или бедер при выведении с калом из организма.
В обоих случаях личинки по кровотоку достигают легких, оттуда попадают в горло и затем обратно в кишечник, снова вызывая инфекцию — так называемую аутоинфекцию (инфицирование самого себя).
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.
Гиперинфекционный синдром и диссеминированный стронгилоидоз
В редких случаях у людей с иммунной системой, ослабленной из-за какого-либо заболевания, например, онкологического, или вследствие приема препаратов, подавляющих иммунитет (иммунодепрессанты), таких, как преднизолон, либо препаратов, препятствующих отторжению пересаженного органа, развивается тяжелая инфекция (так называемый гиперинфекционный синдром). Данный синдром также характерен для больных СПИДом, хотя и реже, чем можно было ожидать.
Гиперинфекционный синдром вызывает широко распространенное заболевание, поражающее кишечник, легкие и кожу — органы, которые участвуют в нормальном жизненном цикле кишечной угрицы, а затем прогрессирующее в диссеминированный стронгилоидоз, который может поражать другие ткани, которые обычно не поражаются при стронгилоидозе, например, ткани, покрывающие головной и спинной мозг (мозговые оболочки), головной мозг, печень или другие органы. Личинки кишечной угрицы могут быть переносить на себе бактерии из пищеварительного тракта. При перемещениях личинок по организму эти бактерии могут вызывать инфекции в кровеносной системе, головном мозге, спинномозговой жидкости, легких и других частях тела.
Симптомы стронгилоидоза
У большинства людей с стронгилоидозом симптомы отсутствуют. При возникновении симптомов они обычно затрагивают кожу, легкие и/или пищеварительный тракт.
При аутоинфекции развивается сыпь, которую вызывают личинки, перемещающиеся в коже. Сыпь обычно возникает в области заднего прохода. По мере продвижения личинок сыпь может быстро распространяться на бедра и ягодицы, вызывая сильный зуд.
При тяжелом характере инфекции могут развиваться симптомы со стороны легких и/или пищеварительной системы. У некоторых людей появляются кашель и свистящее дыхание. У некоторых пациентов наблюдается боль в животе, диарея, тошнота и рвота. Пропадает аппетит. Возможно нарушение всасывания питательных веществ, что приводит к потере веса.
Гиперинфекционный синдром и диссеминированный стронгилоидоз
У людей с гиперинфекционным синдромом часто развиваются тяжелые симптомы со стороны легких и/или пищеварительного тракта. Легочные симптомы включают тяжелую одышку, кашель с кровью и дыхательную недостаточность. Симптомы со стороны пищеварительного тракта включают в себя закупорку кишечника, кровотечение и серьезные проблемы с усвоением питательных веществ (нарушение всасывания).
При диссеминированном стронгилоидозе инфицируются также и другие органы. При инфицировании других органов могут возникнуть другие проблемы, такие как воспаление оболочек головного и спинного мозга (менингит), абсцесс головного мозга или гепатит.
Бактериальные инфекции, такие как серьезная инфекция крови (сепсис) или инфекции брюшной полости (перитонит), могут возникать как осложнения гиперинфекции, вызванной видом Strongyloides.
Гиперинфекция и диссеминированное заболевание часто приводят к смертельному исходу у людей с ослабленной иммунной системой, даже при условии лечения.
Диагностика стронгилоидоза
Исследование кала;
При гиперинфекционном синдроме — исследование образца мокроты и рентгенография органов грудной клетки
Анализ крови для выявления антител к виду Strongyloides
Личинки Strongyloides иногда заметны при исследованиях кала под микроскопом, хотя для их выявления таким способом может потребоваться много образцов.
Для получения образца ткани врачи могут использовать гибкую смотровую трубку (эндоскоп), вставляемую через рот в тонкую кишку. Тонкая трубка проводится через эндоскоп и используется для взятия образца ткани. Врачи используют эндоскоп, чтобы определить, из какого места взять образцы.
В случае подозрения на гиперинфекционный синдром также проводится исследование мокроты на наличие в ней личинок и рентгенография органов грудной клетки для выявления признаков легочной инфекции.
В анализах крови часто выявляется эозинофилия. Эозинофилия — это повышенный уровень эозинофилов, которые является разновидностью лейкоцитов, борющихся с болезнями, которые играют важную роль в реагировании организма на аллергические реакции, астму и инфекцию, вызванную паразитами (гельминтами).
Обычно делают анализы крови для проверки на антитела к виду Strongyloides. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от атак, в том числе, паразитов). Однако эти анализы не способны дифференцировать новые и старые инфекции, а иногда и инфекции, вызванные видом Strongyloides и другими видами круглых червей.
Профилактика стронгилоидоза
Профилактика стронгилоидоза включает следующее:
Пользование уборными и туалетами
Предотвращение прямого контакта кожи с почвой в местах распространения стронгилоидоза (например, посредством ношения обуви и использования брезента или другого барьера при сидении на земле)
Лечение стронгилоидоза
Ивермектин или альбендазол
Все люди со стронгилоидозом получают лечение.
В большинстве случаев стронгилоидоза используется одно из следующего:
ивермектин, который принимают один раз в день в течение 1–2 дней;
альбендазол, который принимают два раза в день в течение 7 дней.
Ивермектин с большей вероятностью излечит инфекцию, чем альбендазол. Если люди со стронгилоидозом проживали или посещали регионы Африки, где распространен филяриоз Лоа Лоа, врачи проверяют их на лоаоз прежде чем назначить ивермектин, потому что ивермектин может вызывать серьезное воспаление головного мозга (энцефалит) у людей с лоаозом.
При гиперинфекционном синдроме ивермектин принимают до тех пор, пока в мокроте и кале не будут отсутствовать личинки в течение 2 недель.
Если у людей ослабленная иммунная система, им, возможно, придется принимать препараты в течение длительного времени.
Если люди тяжело больны и не могут принимать препараты внутрь, используется препарат для ректального или иногда подкожного введения (предназначенный для лечения животных).
Антибиотики используются для лечения бактериальных инфекций, которые могут быть осложнениями стронгилоидоза.
Для определения излечения от инфекции проводятся исследования кала на наличие личинок или анализы крови для определения того, снизился ли уровень антител к гельминтам. Если личинки Strongyloides все еще присутствуют в кале после лечения или если уровни антител не снизятся, лечение повторяют.