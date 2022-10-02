Онхоцеркоз распространяется при укусах самок мошек, которые размножаются в быстрых ручьях (от этого и происходит название речная слепота).

Инфекционный цикл начинается с укуса инфицированного человека мошкой и заражения мошки незрелой формой гельминта под названием микрофилярия. В мошке микрофилярии превращаются в личинок. Когда мошка кусает другого человека, личинки переходят на кожу этого человека. Личинки перемещаются под кожей, образуя бугорки (узлы), где они развиваются во взрослых гельминтов в течение 12–18 месяцев. Взрослые самки гельминтов могут обитать в таких узлах до 15 лет. После спаривания взрослые самки глистов откладывают яйца, которые развиваются в микрофилярии, покидающие глист. Гельминт может откладывать до 1000 микрофилярий в день. Тысячи микрофилярий перемещаются через кожные ткани и глаза, вызывая заболевания.

Как правило, для проявления симптомов инфекции необходимо большое количество укусов. Поэтому инфекция редко возникает среди туристов, отправляющихся в места ее распространения.

Жизненный цикл (Onchocerca volvulus) Изображение Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

Из-за распространения инфекции рядом с речками многие люди избегают этих участков. Но невозможность проживания или работы возле рек, приводит к утрате возможности выращивания урожая. Таким образом, онхоцеркоз влияет на нехватку еды в некоторых частях света.