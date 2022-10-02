Онхоцеркоз — это инфекция, вызванная гельминтом под названием Onchocerca volvulus. Он вызывает зуд, сыпь, иногда с образованием рубцов, а также симптомы со стороны глаз, которые могут привести к слепоте.
Инфекция распространяется через укус самок мошек, которые размножаются в ручьях.
Инфекция в основном вызывает сильный зуд, но в некоторых случаях появляется сыпь, отекают лимфатические узлы, повреждается зрение или наступает полная слепота.
Как правило, врач ставит диагноз инфекции, идентифицировав незрелую форму гельминта в образце кожи.
Прием ивермектина один или два раза в год для людей, живущих в регионах, где распространена такая инфекция, может контролировать ее распространение.
Если онхоцеркоз вызывает симптомы, для лечения применяют ивермектин в однократной дозе, которую повторяют каждые 6–12 месяцев до устранения симптомов.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях и Общие сведения о филяриозных инфекциях).
Во всем мире около 21 миллиона человек болеют онхоцеркозом. Около 14,6 миллионов человек страдают заболеванием кожи, у 1,15 миллиона присутствуют нарушения зрения или слепота. Онхоцеркоз — это вторая ведущая причина инфекционной слепоты в мире после трахомы.
Онхоцеркоз более всего распространен в тропической и южной (субсахарской) Африке. Иногда случаи заболевания отмечаются в Йемене и в небольшой переходной зоне в Южной Америке, вдоль границы Венесуэлы и Бразилии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что в Колумбии, Эквадоре, Мексике и Гватемале онхоцеркоз уничтожен. Наиболее подвержены заражению люди, которые живут или работают вблизи быстротекущих ручьев или рек. Кроме жителей риску подвергаются пребывающие в этих районах продолжительное время путешественники, такие как миссионеры, волонтеры или полевые исследователи.
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Пути передачи онхоцеркоза
Онхоцеркоз распространяется при укусах самок мошек, которые размножаются в быстрых ручьях (от этого и происходит название речная слепота).
Инфекционный цикл начинается с укуса инфицированного человека мошкой и заражения мошки незрелой формой гельминта под названием микрофилярия. В мошке микрофилярии превращаются в личинок. Когда мошка кусает другого человека, личинки переходят на кожу этого человека. Личинки перемещаются под кожей, образуя бугорки (узлы), где они развиваются во взрослых гельминтов в течение 12–18 месяцев. Взрослые самки гельминтов могут обитать в таких узлах до 15 лет. После спаривания взрослые самки глистов откладывают яйца, которые развиваются в микрофилярии, покидающие глист. Гельминт может откладывать до 1000 микрофилярий в день. Тысячи микрофилярий перемещаются через кожные ткани и глаза, вызывая заболевания.
Как правило, для проявления симптомов инфекции необходимо большое количество укусов. Поэтому инфекция редко возникает среди туристов, отправляющихся в места ее распространения.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.
Из-за распространения инфекции рядом с речками многие люди избегают этих участков. Но невозможность проживания или работы возле рек, приводит к утрате возможности выращивания урожая. Таким образом, онхоцеркоз влияет на нехватку еды в некоторых частях света.
Симптомы онхоцеркоза
Симптомы онхоцеркоза возникают при гибели микрофилярий. Их гибель вызывает интенсивный зуд, который может быть единственным симптомом. Также может возникнуть сыпь и покраснение. С течением времени кожа уплотняется, становится жесткой и морщинистой. Она может частично терять эластичность и пигментацию. В тяжелых случаях у людей могут появиться длинные складки кожи, которые свисают над нижней частью живота и верхней частью бедер. Также могут воспаляться и отекать лимфатические узлы, особенно в паховой области. Под кожей образуются бугорки (узлы), содержащие взрослых особей гельминтов, которые можно наблюдать и прощупывать. Обычно эти бугорки не вызывают симптомы.
Воздействие на зрение колеблется от небольшого нарушения (нечеткость зрения) до полной слепоты. Возможно воспаление и покраснение глаз. Яркий свет вызывает боль. Без лечения роговица становится полностью мутной, на ней образуются рубцы, которые и приводят к слепоте. Также могут поражаться другие глазные структуры, включая радужную оболочку, зрачок и сетчатку. Также может воспаляться и разрушаться оптический нерв.
При потере зрения люди могут потерять работоспособность и не смогут обеспечивать свою семью, и их продолжительность жизни может сократиться.
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Диагностика онхоцеркоза
Исследование образца кожи
Как правило, для диагностики онхоцеркоза берут образец кожи и исследуют его для обнаружения микрофилярий. Врачи могут использовать щелевую лампу для выявления микрофилярий в глазу.
Могут быть проведены анализы крови для проверки на наличие инфекции, но эти анализы не всегда надежны или доступны.
Узлы можно удалить и проверить на наличие взрослых особей глистов. Такая процедура редко необходима.
Профилактика онхоцеркоза
Следующие меры помогут уменьшить шансы быть укушенным мошкой и таким образом снизить риск развития онхоцеркоза:
избегать посещения регионов обитания мошки;
носить защитную одежду;
использовать репелленты в больших количествах.
Прием ивермектина раз или два в год существенно уменьшает количество микрофилярий, предотвращает дальнейшее развитие заболевания и помогает сдерживать инфекцию среди людей, который постоянно с нею контактируют. Этот профилактический подход по месту жительства используется в районах, где распространен онхоцеркоз.
Лечение онхоцеркоза
Ивермектин
В некоторых случаях доксициклин
Для лечения онхоцеркоза ивермектин принимают перорально в однократной дозе, а также назначают повторно каждые 6–12 месяцев до устранения симптомов. Ивермектин убивает микрофилярии, сокращая их количество в коже и глазах. Он уменьшает производство микрофилярий взрослыми особями в течение нескольких месяцев. Он не уничтожает взрослых гельминтов, хотя многократные дозы препарата нарушают их репродуктивную функцию. Если больные онхоцеркозом проживают в регионах Африки, где распространен филяриоз Лоа Лоа, врачи проверяют их на лоаоз прежде чем назначить ивермектин, потому что ивермектин может вызывать серьезное воспаление головного мозга (энцефалит) у людей с лоаозом.
Иногда врачи также лечат онхоцеркоз доксициклином (антибиотиком), принимаемым в течение 6 недель. Доксициклин уничтожает бактерии, обитающие внутри гельминтов и являющиеся важным условием их выживания. В результате многие взрослые самки гельминтов погибают, а другие производят меньше микрофилярий или вовсе не производят их. Побочные эффекты обычно легкие.
Раньше узлы удалялись хирургическим путем, но такое лечение сейчас заменяет прием ивермектина.