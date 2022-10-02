Лоаоз — это инфицирование подкожных тканей или тканей под прозрачной наружной оболочкой, которая покрывает глаза (конъюнктивой) с нематодой Лоа Лоа.
Могут появляться зудящие выпячивания, в основном, на руках и ногах.
Иногда гельминты перемещаются под прозрачную оболочку, покрывающую глаз.
Врачи диагностируют лоаоз, выявляя личинки червя (микрофилярии) в образце крови или обнаруживая взрослого червя в глазу.
Единственным препаратом, способным вызывать гибель как взрослых гельминтов, так и личинок, является диэтилкарбамазин.
Лоаоз относится к филяриозным инфекциям и распространен исключительно в зоне влажных лесов западной и центральной Африки.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях и Общие сведения о филяриозных инфекциях).
Пути передачи лоаоза
Лоаоз передается при укусе человека инфицированным слепнем или африканским оленьим слепнем, который откладывает личинки гельминта. Личинки проникают в организм через оставшуюся от укуса ранку и созревают до взрослых особей под кожей (в подкожной клетчатке). Взрослые гельминты перемещаются в подкожные ткани и под прозрачную слизистую оболочку, покрывающую глаз. Взрослый гельминт может иметь в длину от 3 до 7 сантиметров.
Взрослые гельминты производят незрелых личинок (микрофилярий), которые в течение светлого времени суток циркулируют в кровотоке, а ночь проводят в легких. Распространение инфекции происходит при укусе инфицированного человека слепнем в светлое время суток, когда микрофилярии находятся в кровотоке. Далее слепень при укусе передает личинок гельминта другому человеку.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.
Симптомы лоаоза
У большинства людей с лоаозом симптомы отсутствуют.
Зудящие припухлости (калабарская опухоль) развиваются преимущественно на руках и ногах, однако могут возникать и на любых других участках тела. Считается, что они представляют собой аллергическую реакцию на вещества, вырабатываемые мигрирующими червями. У жителей ареалов обитания паразита припухлость обычно сохраняется на протяжении 1–3 дней, тогда как у приезжих она может развиваться чаще и протекать тяжелее.
Эти передвижения взрослых гельминтов по глазу могут вызывать беспокойство, а также зуд и раздражение глаз. Однако никаких стойких повреждений при этом обычно не происходит.
В отдельных случаях лоаоз поражает сердце, почки или головной мозг, однако симптомы обычно оказываются легкими. В моче может присутствовать белок в количествах выше обычного, а также следы крови.
Диагностика лоаоза
Исследование или анализ образца крови
Обнаружение червей, перемещающихся под конъюнктивой глаза
Идентификация червей, взятых из глаза или кожи
Подозрения на лоаоз возникают в отношении лиц с характерными симптомами, путешествовавших или эмигрировавших из областей в западной и центральной Африке, где встречается эта инфекция.
Лоаоз диагностируется при выявлении микрофилярий в образцах крови при исследовании под микроскопом. Образец берут с 10:00 до 14:00, когда в кровотоке присутствует максимальное количество микрофилярий.
Иногда врачи диагностируют лоаоз, когда обнаруживают гельминтов, перемещающихся под конъюнктивой глаза, или когда они идентифицируют червей, взятых из глаза или кожи.
При помощи новейших диагностических методик можно выявлять генетический материал (ДНК) паразита в образцах крови, но эти методики широко не распространены.
Профилактика лоаоза
Путешественникам, которые продолжительное время пребывают в эндемичных регионах и ранее не заражались Лоа Лоа или Onchocerca volvulus, прием диэтилкарбамазина один раз в неделю может помочь предотвратить заболевание.
Чтобы избежать укусов слепней и оленьих слепней, можно:
использовать репеллент, отпугивающий насекомых;
носить одежду, пропитанную инсектицидом перметрином;
Носите одежду с длинными рукавами и длинные штаны.
Поскольку слепни кусают в светлое время суток, противомоскитная сетка над кроватью не нужна.
Лечение лоаоза
Диэтилкарбамазин
Перед назначением диэтилкарбамазина людям с тяжелыми инфекциями — альбендазол или процедура фильтрации крови для уменьшения количества микрофилярий и риска развития серьезных побочных эффектов
Единственным препаратом, способным вызывать гибель микрофилярий и взрослых гельминтов, является диэтилкарбамазин. Его принимают внутрь на протяжении 21 дня. Для устранения инфекции может потребоваться повторное лечение.
Диэтилкарбамазин может вызывать серьезные, иногда даже смертельные побочные эффекты, в особенности, если инфекция носит тяжелый характер. Снижение количества микрофилярий в кровотоке перед применением диэтилкарбамазина может снизить этот риск. Поэтому перед началом приема диэтилкарбамазина необходимо определить количество микрофилярий в крови. Если их количество велико, снижают число микрофилярий при помощи другого препарата (альбендазола) либо аппаратной фильтрацией крови (афереза) для удаления микрофилярий. Этот метод снижает риск развития серьезных побочных эффектов.