У большинства людей с лоаозом симптомы отсутствуют.

Зудящие припухлости (калабарская опухоль) развиваются преимущественно на руках и ногах, однако могут возникать и на любых других участках тела. Считается, что они представляют собой аллергическую реакцию на вещества, вырабатываемые мигрирующими червями. У жителей ареалов обитания паразита припухлость обычно сохраняется на протяжении 1–3 дней, тогда как у приезжих она может развиваться чаще и протекать тяжелее.

Эти передвижения взрослых гельминтов по глазу могут вызывать беспокойство, а также зуд и раздражение глаз. Однако никаких стойких повреждений при этом обычно не происходит.

В отдельных случаях лоаоз поражает сердце, почки или головной мозг, однако симптомы обычно оказываются легкими. В моче может присутствовать белок в количествах выше обычного, а также следы крови.