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Заражение власоглавом

(трихоцефалез)

Авторы:Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
Проверено/пересмотрено окт. 2022
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Заражение власоглавом — это кишечная инфекция, вызванная круглым червем Trichuris trichiura.

  • Человек заражается такой инфекцией после употребления пищи, зараженной почвой, содержащей яйца власоглава, или проглатывая яйца после контакта с зараженной почвой.

  • У зараженного человека симптомы могут отсутствовать или может появляться боль в животе, потеря аппетита, диарея, кровотечение в кишечнике и анемия, в зависимости от тяжести инфекции.

  • Как правило, врач определяет инфекцию, обнаруживая яйца в образцах кала.

  • Соблюдение правил санитарии и личной гигиены помогают предотвратить распространение инфекции.

  • Инфекцию лечат противопаразитарными препаратами, такими, как альбендазол.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Трихоцефалез — это распространенная инфекция, которая встречается в основном в субтропиках и тропиках в условиях антисанитарии и теплом влажном климате, которые предоставляют оптимальные условия для инкубации яиц власоглава в почве. Она также встречается на юге США. От 604 до 795 миллионов людей, в основном детей, во всем мире заражены этой инфекцией.

Пути передачи инфекции, вызванной власоглавом

Паразит попадает в организм человека следующими путями:

  • При употреблении пищи, загрязненной почвой, в которой содержатся яйца

  • При переносе яиц с рук в рот после контакта с зараженной почвой

Дети могут проглатывать зараженную почву.

Личинки высвобождаются в тонком кишечнике, мигрируют в толстую кишку и прикрепляются головкой к оболочке кишечника. Каждая личинка вырастает в гельминта длиной около 11 см и может жить в организме до 1–2 лет, иногда дольше. Самки власоглавов откладывают яйца, которые выводятся из организма в кале.

Симптомы инфекции, вызванной власоглавом

Как правило, легкие инфекции, вызванные власоглавом, не вызывают симптомов.

При большом количестве червей в кишечнике наблюдается боль в животе, потеря аппетита и диарея. Могут возникнуть потеря веса, кровотечение из кишечника и анемия, особенно у детей с тяжелыми инфекциями. В некоторых случаях обширная инфекция вызывает пролапс прямой кишки через задний проход (выпадение прямой кишки).

Диагностика инфекции, вызванной власоглавом

  • Исследование кала;

Врач основывает диагноз трихоцефалеза на наличии характерных лимонообразных яиц в образце кала, исследованном под микроскопом, или взрослой особи червя во время колоноскопии или проктоскопия (осмотр прямой кишки с помощью смотровой трубки).

Полный анализ крови проводится для проверки на наличие анемии.

Профилактика инфекции, вызванной власоглавом

Профилактика заражения власоглавом зависит от следующих факторов:

  • Обеспечение надлежащего соблюдения санитарных норм (в частности, санитарного состояния туалетов)

  • Соблюдение правил личной гигиены.

Перед приготовлением пищи необходимо тщательно мыть руки. Следует избегать немытых фруктов и овощей.

Иногда однократную большую дозу альбендазола или мебендазола дают группам людей, особенно детям, которые рискуют заразиться власоглавами (и другими гельминтами, распространяющимися через зараженную почву, такими как нематоды и аскариды). Это лечение помогает в профилактике осложнений этих инфекций.

Лечение инфекции, вызванной власоглавом

  • Мебендазол, альбендазол или ивермектин (противопаразитарные препараты, уничтожающие червей — противогельминтные средства)

Для лечения инфекции, вызванной власоглавом, перорально применяют мебендазол, альбендазол или ивермектин. Мебендазол, который принимают дважды в день в течение 3 дней, является предпочтительным выбором при тяжелых инфекциях.

Альтернативным вариантом является прием альбендазола или ивермектина один раз в сутки на протяжении 3 дней.

Как правило, ни один из этих препаратов не назначается беременным женщинам, потому что эти препараты могут нанести вред плоду.

Если люди бывали в регионах Африки, где распространен филяриоз Лоа Лоа, врачи проверяют их на лоаоз, прежде чем назначить ивермектин, потому что ивермектин может вызывать серьезное воспаление головного мозга (энцефалит) у людей с лоаозом.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.