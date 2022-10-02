Заражение власоглавом — это кишечная инфекция, вызванная круглым червем Trichuris trichiura.
Человек заражается такой инфекцией после употребления пищи, зараженной почвой, содержащей яйца власоглава, или проглатывая яйца после контакта с зараженной почвой.
У зараженного человека симптомы могут отсутствовать или может появляться боль в животе, потеря аппетита, диарея, кровотечение в кишечнике и анемия, в зависимости от тяжести инфекции.
Как правило, врач определяет инфекцию, обнаруживая яйца в образцах кала.
Соблюдение правил санитарии и личной гигиены помогают предотвратить распространение инфекции.
Инфекцию лечат противопаразитарными препаратами, такими, как альбендазол.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).
Трихоцефалез — это распространенная инфекция, которая встречается в основном в субтропиках и тропиках в условиях антисанитарии и теплом влажном климате, которые предоставляют оптимальные условия для инкубации яиц власоглава в почве. Она также встречается на юге США. От 604 до 795 миллионов людей, в основном детей, во всем мире заражены этой инфекцией.
Пути передачи инфекции, вызванной власоглавом
Паразит попадает в организм человека следующими путями:
При употреблении пищи, загрязненной почвой, в которой содержатся яйца
При переносе яиц с рук в рот после контакта с зараженной почвой
Дети могут проглатывать зараженную почву.
Личинки высвобождаются в тонком кишечнике, мигрируют в толстую кишку и прикрепляются головкой к оболочке кишечника. Каждая личинка вырастает в гельминта длиной около 11 см и может жить в организме до 1–2 лет, иногда дольше. Самки власоглавов откладывают яйца, которые выводятся из организма в кале.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.
Симптомы инфекции, вызванной власоглавом
Как правило, легкие инфекции, вызванные власоглавом, не вызывают симптомов.
При большом количестве червей в кишечнике наблюдается боль в животе, потеря аппетита и диарея. Могут возникнуть потеря веса, кровотечение из кишечника и анемия, особенно у детей с тяжелыми инфекциями. В некоторых случаях обширная инфекция вызывает пролапс прямой кишки через задний проход (выпадение прямой кишки).
Диагностика инфекции, вызванной власоглавом
Исследование кала;
Врач основывает диагноз трихоцефалеза на наличии характерных лимонообразных яиц в образце кала, исследованном под микроскопом, или взрослой особи червя во время колоноскопии или проктоскопия (осмотр прямой кишки с помощью смотровой трубки).
Полный анализ крови проводится для проверки на наличие анемии.
Профилактика инфекции, вызванной власоглавом
Профилактика заражения власоглавом зависит от следующих факторов:
Обеспечение надлежащего соблюдения санитарных норм (в частности, санитарного состояния туалетов)
Соблюдение правил личной гигиены.
Перед приготовлением пищи необходимо тщательно мыть руки. Следует избегать немытых фруктов и овощей.
Иногда однократную большую дозу альбендазола или мебендазола дают группам людей, особенно детям, которые рискуют заразиться власоглавами (и другими гельминтами, распространяющимися через зараженную почву, такими как нематоды и аскариды). Это лечение помогает в профилактике осложнений этих инфекций.
Лечение инфекции, вызванной власоглавом
Мебендазол, альбендазол или ивермектин (противопаразитарные препараты, уничтожающие червей — противогельминтные средства)
Для лечения инфекции, вызванной власоглавом, перорально применяют мебендазол, альбендазол или ивермектин. Мебендазол, который принимают дважды в день в течение 3 дней, является предпочтительным выбором при тяжелых инфекциях.
Альтернативным вариантом является прием альбендазола или ивермектина один раз в сутки на протяжении 3 дней.
Как правило, ни один из этих препаратов не назначается беременным женщинам, потому что эти препараты могут нанести вред плоду.
Если люди бывали в регионах Африки, где распространен филяриоз Лоа Лоа, врачи проверяют их на лоаоз, прежде чем назначить ивермектин, потому что ивермектин может вызывать серьезное воспаление головного мозга (энцефалит) у людей с лоаозом.