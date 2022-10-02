Заражение власоглавом

Мебендазол, альбендазол или ивермектин (противопаразитарные препараты, уничтожающие червей — противогельминтные средства)

Для лечения инфекции, вызванной власоглавом, перорально применяют мебендазол, альбендазол или ивермектин. Мебендазол, который принимают дважды в день в течение 3 дней, является предпочтительным выбором при тяжелых инфекциях.

Альтернативным вариантом является прием альбендазола или ивермектина один раз в сутки на протяжении 3 дней.

Как правило, ни один из этих препаратов не назначается беременным женщинам, потому что эти препараты могут нанести вред плоду.

Если люди бывали в регионах Африки, где распространен филяриоз Лоа Лоа, врачи проверяют их на лоаоз, прежде чем назначить ивермектин, потому что ивермектин может вызывать серьезное воспаление головного мозга (энцефалит) у людей с лоаозом.