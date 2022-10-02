Аскаридоз — это инфекция, вызванная Ascaris lumbricoides, кишечным круглым червем, или изредка Ascaris suum (который вызывает аскаридоз у свиней).
Люди могут заразиться, проглотив яйца круглых червей, обычно вместе с пищей.
При первичном инфицировании у людей может не появляться никаких симптомов либо может развиться жар, кашель, хрипы, спазмы в животе, тошнота и рвота.
В случае тяжелой хронической инфекции у детей нарушается рост, либо гельминты закупоривают кишечник или желчные протоки, вызывая сильную боль и рвоту.
Как правило, врачи определяют инфекцию, обнаруживая яйца или гельминтов в образцах кала.
Для лечения назначаются противопаразитарные препараты, такие, как альбендазол.
(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).
Аскаридоз — очень распространенная инфекция среди людей, которой заражено примерно 500 миллионов человек по всему миру. Кроме того, аскаридоз приводит к дефициту питательных веществ у людей, проживающих в регионах с низким уровнем санитарии. Ежегодно от аскаридоза умирает примерно от 2000 до 10 000 человек. Большинство случаев смерти происходит у детей в результате закупорки кишечника или желчных протоков (трубок, соединяющих печень и желчный пузырь с тонким кишечником) гельминтом.
Инфекция часто возникает в тропиках или субтропиках в регионах с плохими санитарными условиями. В США аскаридоз чаще всего встречается у беженцев, иммигрантов и людей, которые путешествовали по районам, где распространен аскаридоз.
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Пути передачи аскаридоза
Инфекция начинается, когда человек проглатывает оплодотворенные яйца аскарид. Только оплодотворенные яйца способны вызывать инфекцию. Люди могут проглатывать яйца глистов в продуктах, которые контактировали с почвой, зараженной человеческим калом (фекалиями), содержащим яйца глистов. Люди также могут заразиться, кладя руки или пальцы с зараженной гельминтами грязью в рот. Яйца аскарид устойчивые и могут храниться в грунте многие годы.
После попадания в организм яйца аскарид проклевываются и выпускают личинок в кишечнике. Все личинки мигрируют сквозь стенку тонкого кишечника и по лимфатическим и кровеносным сосудам переносятся в легкие. Попав в легкие, личинки проходят в воздушные мешочки (альвеолы), передвигаются по дыхательным путям в горло и проглатываются. В тонком кишечнике личинка созревает, где и остается жить в виде взрослого червя. Этот процесс занимает 2–3 месяца. Взрослые черви достигают от 15 до 51 см в длину и 0,25–0,5 см в диаметре. Живут они 1–2 года. Яйца, отложенные взрослыми гельминтами, выходят вместе с калом, развиваются в почве и начинают цикл размножения снова, когда попадают в организм.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.
Люди также могут инфицироваться Ascaris suum от свиней. Инфекция начинается, когда человек проглатывает оплодотворенные яйца, из-за того, что руки были загрязнены после прикосновения к инфицированным свиньям или употребления неприготовленных овощей или фруктов, загрязненных калом свиньи. Остается спорным вопрос, являются ли Ascaris suum и Ascaris lumbricoides разными видами.
Симптомы аскаридоза
Миграция личинок Ascaris через легкие может вызвать жар, кашель, хрипы и иногда появление крови в мокроте.
Небольшое количество гельминтов в кишечнике обычно не вызывает симптомов со стороны пищеварительной системы. Большие количества гельминтов могут привести к спазмам в животе и иногда к кишечной непроходимости, чаще всего у детей, живущих в районах с низким уровнем гигиены. Кишечная непроходимость приводит к тошноте, рвоте, вздутию живота и болях в животе.
Часто взрослые гельминты мигрируют ко рту или носу и выделяются при рвоте либо с калом — ситуации, которые могут вызвать психологический стресс. Взрослые гельминты иногда закупоривают вход в аппендикс, желчные протоки или проток поджелудочной железы, вызывая сильную боль в животе.
Инфицированные дети могут страдать от недостаточного питания. У детей с тяжелой инфекцией возможно отставание в росте и снижение массы тела.
Диагностика аскаридоза
Исследование кала;
Аскаридоз диагностируется, когда в образцах кала находят яйца либо взрослых гельминтов, или, реже, при наличии взрослых гельминтов во рту или в носу.
Если по иным причинам были назначены КТ или УЗИ, то на изображении могут быть обнаружены гельминты. Реже при миграции личинок через легкие, их можно увидеть на рентгенограмме.
Профилактика аскаридоза
Оптимальные стратегии профилактики аскаридоза включают:
тщательно мыть руки с мылом перед приемом пищи;
мыть, удалять кожуру и/или подвергать термической обработке все фрукты и овощи перед употреблением в пищу, в особенности выращенные в регионах, где кал человека используют в качестве удобрения;
не опорожнять кишечник на улице, за исключением уборных с надлежащей обработкой сточных вод.
Эффективные системы обработки сточных вод могут содействовать предотвращению распространения данной инфекции.
Иногда однократную большую дозу альбендазола или мебендазола дают группам людей, особенно детям, которые рискуют заразиться Ascaris (и другими гельминтами, распространяющимися через зараженную почву, такими как нематоды и власоглавы). Это лечение помогает в профилактике осложнений этих инфекций.
Лечение аскаридоза
Препараты, используемые для лечения инфекций, вызванных гельминтами (противогельминтные препараты)
Для лечения аскаридоза обычно врачи назначают альбендазол или мебендазол. Альтернативой является ивермектин. Эти лекарственные препараты принимают внутрь. Однако, поскольку эти препараты могут нанести вред плоду, врачи должны взвесить риск лечения инфицированной беременной женщиной с риском отсутствия лечения инфекции.
Если люди проживали в регионах Африки, где распространен филяриоз Лоа Лоа, врачи проверяют их на лоаоз, прежде чем назначить ивермектин, потому что ивермектин может вызывать серьезное воспаление головного мозга (энцефалит) у людей с тяжелой инфекцией Лоа Лоа.
Когда гельминты Ascaris вызывают закупорку в кишечнике, может быть назначен один из вышеуказанных препаратов, или же гельминтов могут удалить хирургическим путем либо через эндоскоп (гибкую смотровую трубку), вставленную через рот в кишечник.
При инфицировании легких лечение нацелено на облегчение симптомов. Оно включает бронхолитики и кортикостероиды. Альбендазол или другие противогельминтные препараты обычно не используются для лечения инфекции легких.