Инфекция начинается, когда человек проглатывает оплодотворенные яйца аскарид. Только оплодотворенные яйца способны вызывать инфекцию. Люди могут проглатывать яйца глистов в продуктах, которые контактировали с почвой, зараженной человеческим калом (фекалиями), содержащим яйца глистов. Люди также могут заразиться, кладя руки или пальцы с зараженной гельминтами грязью в рот. Яйца аскарид устойчивые и могут храниться в грунте многие годы.

После попадания в организм яйца аскарид проклевываются и выпускают личинок в кишечнике. Все личинки мигрируют сквозь стенку тонкого кишечника и по лимфатическим и кровеносным сосудам переносятся в легкие. Попав в легкие, личинки проходят в воздушные мешочки (альвеолы), передвигаются по дыхательным путям в горло и проглатываются. В тонком кишечнике личинка созревает, где и остается жить в виде взрослого червя. Этот процесс занимает 2–3 месяца. Взрослые черви достигают от 15 до 51 см в длину и 0,25–0,5 см в диаметре. Живут они 1–2 года. Яйца, отложенные взрослыми гельминтами, выходят вместе с калом, развиваются в почве и начинают цикл размножения снова, когда попадают в организм.

Жизненный цикл Ascaris lumbricoides Изображение Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

Люди также могут инфицироваться Ascaris suum от свиней. Инфекция начинается, когда человек проглатывает оплодотворенные яйца, из-за того, что руки были загрязнены после прикосновения к инфицированным свиньям или употребления неприготовленных овощей или фруктов, загрязненных калом свиньи. Остается спорным вопрос, являются ли Ascaris suum и Ascaris lumbricoides разными видами.