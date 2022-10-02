Анкилостомоз — вызванная нематодами кишечная инфекция, вызывающая зудящую сыпь, респираторные и желудочно-кишечные расстройства и в конечном итоге — железодефицитную анемию вследствие хронической кровопотери.

Люди могут заразиться при ходьбе босиком, поскольку нематоды живут в почве и могут проникать через кожу.

Вначале у больного может появиться зудящая сыпь (в том месте, где личинки проникли через кожу), затем лихорадка, кашель и хрипы, боли в животе, потеря аппетита и диарея.

В тяжелых случаях хронические инфекции приводят к кровопотере и анемии, при тяжелой степени которой развивается утомляемость, а также в отдельных случаях — сердечная недостаточность и генерализованные отеки.

Врачи диагностируют инфекцию по наличию яиц нематод в образцах кала больного.

Инфекцию лечат противопаразитарными препаратами, такими, как альбендазол.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Во всем мире от 576 до 740 миллионов людей заражены нематодами, которые являются кишечными круглыми червями. Эта инфекция наиболее распространена в тропических зонах, где уровень санитарии очень низок. Нематоды живут в теплых влажных местах.

Для людей опасны два вида нематод:

кривоголовка двенадцатиперстной кишки (Ancylostoma duodenale);

анкилостома Нового Света (Necator americanus).

Оба вида обитают во влажных жарких районах Африки, Азии, Северной и Южной Америки. Кривоголовка двенадцатиперстной кишки живет на Ближнем Востоке, в Северной Африке и южной Европе. Анкилостома Нового Света распространена преимущественно в Северной и Южной Америке и Австралии. Она когда-то была распространена в южной части Соединенных Штатов Америки и все еще присутствует в районах, где утилизация отходов жизнедеятельности человека осуществляется в антисанитарных условиях. Нематоды остаются эндемичными на островах Карибского бассейна, а также в Центральной и Южной Америке. Наконец, Ancylostoma ceylanicum, нематоды, обитающие в организме животных, живущих в Юго-Восточной Азии, могут завершать жизненный цикл у людей, и в некоторых случаях это приводит к развитию анкилостомидоза.

Жизненный цикл нематод Изображение Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.

Яйца нематод выводятся с калом и вылупляются в почве через 1–2 дня в случае попадания в теплое влажное место с рыхлым грунтом. Личинки выходят и продолжают жить в грунте. Личинки могут выживать в течение 3–4 недель в окружающей среде при благоприятных условиях. Через 5-10 дней после развития личинки способны вызывать инфекцию и могут проникать в кожу. Человек может заразиться через подошвы босых ног или после сидения на зараженной земле. Личинки кривоголовки двенадцатиперстной кишки могут также вызывать инфекцию при употреблении зараженных продуктов питания.

Когда личинки проникают в тело, они двигаются по кровотоку к легким. Личинки проходят через воздушные протоки в легких и движутся вверх по дыхательным путям. При кашле они попадают в горло и проглатываются. Примерно через неделю после того, как они проникли через кожу, они достигают кишечника. Попав в кишечник, личинки развиваются во взрослых особей. Они присасываются ртом к слизистой оболочке верхней части тонкой кишки, где они питаются кровью и выделяют вещества, предотвращающие свертывание крови. В результате происходит потеря крови и может развиться анемия.

Взрослые гельминты могут жить 2 года или более.

Другие инфекции, вызываемые нематодами Другие виды нематод обычно вызывают инфекции только у кошек, собак или других животных. Однако люди иногда ими тоже заражаются. У людей эти нематоды не могут созревать и размножаться. Однако после того как личинки некоторых видов анкилостомы проникают в кожу, они блуждают в коже, из-за чего появляется зудящая сыпь, вызванная кожными мигрирующими личинками. В редких случаях личинки нематод, обитающих в организме животных, Ancylostoma caninum, попадают в кишечник. В этих случаях у людей могут отсутствовать симптомы или может быть боль в животе. Количество эозинофилов (тип лейкоцитов) может увеличиваться в кишечнике и крови, как это происходит при некоторых инфекциях, вызванных гельминтами. Это заболевание называется эозинофильным энтеритом. Эти инфекции не вызывают кровопотерю и анемию у людей.

Симптомы нематодной инфекции У многих людей, зараженных нематодами, симптомы отсутствуют. В начале заражения анкилостомозом появляется зудящая красная выпуклая сыпь в месте проникновения личинок под кожу. Когда личинки проходят через легкие, может возникнуть жар, кашель и хрипы. Когда взрослые черви закрепляются в кишечнике, они могу вызвать боли в верхней части живота, потерю аппетита, диарею и потерю веса. Со временем тяжелые инфекции вызывают анемию из-за потери крови и возникает дефицит железа. Анемия вызывает усталость. У детей продолжающаяся кровопотеря может привести к тяжелой анемии, вызвать сердечную недостаточность и обширный отек тканей. У беременных с тяжелой анемией возможны аномалии развития плода.

Диагностика нематодной инфекции Исследование кала;

анализы крови для проверки на анемию и дефицит железа. Диагноз анкилостомоза ставится на основании обнаружения яиц нематод в образцах кала больного. Анализ кала необходимо провести в течение нескольких часов после дефекации. Эозинофилия часто имеется у людей, зараженных гельминтами. Эозинофилия — это повышенный уровень эозинофилов, которые является разновидностью лейкоцитов, борющихся с болезнями, которые играют важную роль в реагировании организма на аллергические реакции, астму и инфекцию, вызванную паразитами (гельминтами). В течение 5–9 недель между проникновением личинки и появлением яиц в кале эозинофилия может быть единственным отклонением лабораторных показателей от нормы. У людей, у которых результаты анализа крови демонстрируют эозинофилию, особенно если они являются иммигрантами или путешественниками, возвращающимися из эндемичных регионов с низким уровнем санитарии, в рамках диагностического поиска важно не забывать об анкилостомозе. Также делают анализы крови на анемию и дефицит железа. Мигрирующих под кожей личинок диагностируют по внешнему виду и расположению перемещающейся линейной сыпи у людей, у которых мог быть контакт с нематодами, заражающими кошек и собак.

Профилактика нематодной инфекции Профилактика нематодной инфекции включает в себя следующие меры: Пользование санузлами

Предотвращение прямого контакта кожи с почвой (например, посредством ношения обуви и использования брезента или другого барьера при сидении на земле)

Лечение собак и кошек от нематод для профилактики заражения людей нематодами, обитающими в организме животных. В местах широкого распространения инфекции, вызываемой нематодами, обитающими в организме человека, органы общественного здравоохранения регулярно проводят профилактическое лечение однократной дозой альбендазола лиц, у которых существует вероятность заражения нематодами и другими круглыми червями, которые распространяются через зараженную почву (такими как Ascaris и власоглав). Это лечение помогает в профилактике осложнений этих инфекций.