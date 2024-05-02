Микроспоридиоз — это инфекция, вызванная грибком-паразитом под названием микроспоридия. Симптомы зависят от того, какой орган поражен заболеванием, хотя инфекция может вызывать диарею, другие проявления со стороны кишечника, либо симптомы, связанные с глазами.

Микроспоридиоз вызывает симптомы в основном у людей с ослабленной иммунной системой, например, у больных с ВИЧ.

Симптомы варьируют, однако в их число входят хроническая диарея, боль в животе, лихорадка, потеря веса и воспаление глаз.

Врачи диагностируют инфекцию, выявляя микроспоридии в образце инфицированной ткани либо в кале, моче или других биологических жидкостях.

Препараты могут купировать, но не устраняют инфекцию.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Микроспоридии раньше относили к группе простейших, но теперь их считают грибками. Эти спорообразующие паразитические грибы живут внутри инфицированных клеток.

Микроспоридии могут инфицировать кишечник, печень, желчный пузырь, желчный тракт (трубки, которые соединяют печень и желчный пузырь с тонким кишечником), глаза, пазухи, мышцы, дыхательные пути, мочевыводящие пути, а иногда и мозг. Инфекция может распространяться по всему организму.

Некоторые виды микроспоридии могут вызывать инфекцию, но в основном симптомы наблюдаются среди больных с поздней стадией ВИЧ и другими заболеваниями, которые сильно ослабляют иммунную систему. У людей со здоровой иммунной системой могут развиться симптомы со стороны глаз, если микроспоридии заражают роговицу.

Микроспоридии распространяются через споры, которые:

можно проглотить;

можно вдохнуть;

могут попасть в ткани вокруг глаз;

Передача микроспоридий происходит главным образом через пищу, в том числе через рыбу и ракообразных. Передача также происходит через воду, включая морскую воду, питьевую воду и другие природные источники.

Внутри организма споры микроспоридий проникают в клетки, где споры развиваются, размножаются и образуют еще больше спор. В результате зараженные клетки разрушаются и высвобождают споры. Споры затем могут распространяться по всему телу, вызывая воспаление, или же они могут выделяться в окружающую среду во время дыхания, дефекации или мочеиспускания.

Симптомы микроспоридиоза Симптомы микроспоридиоза варьируются в зависимости от: вида возбудителя инфекции;

пораженного органа;

состояния иммунной системы человека. У людей с нормальной иммунной системой симптомы обычно отсутствуют или наблюдается легкая диарея. Также могут возникать глазные инфекции, которые все чаще регистрируются у здоровых людей. У людей с ВИЧ или другими болезнями, ослабляющими иммунную систему, микроспоридиоз может вызывать хроническую диарею и различные инфекции (такие как гепатит и синусит). Если микроспоридиоз заражает кишечник, это не дает организму усваивать достаточное количество питательных веществ из пищи (так называемое нарушение всасывания), что приводит к потере веса. Другие симптомы микроспоридиоза могут включать боль в животе, желтуху, лихорадку, постоянный кашель, мышечную боль, головную боль, воспаление и покраснение глаз. Зрение может становиться размытым. Если инфекция глаза приобретает тяжелую форму, она может привести к слепоте.

Диагностика микроспоридиоза Исследование образца пораженной ткани, кала, мочи или других биологических жидкостей Чтобы диагностировать микроспоридиоз, врачи исследуют образец пораженной ткани (полученный с помощью биопсии) или образец биологической жидкости. Они исследуют образцы под микроскопом, обычно с использованием специальных методов, которые позволяют сделать микроспоридии более заметными. Например могут исследовать образцы кала, мочи, крови, мокроты, спинномозговой жидкости (полученной при помощи люмбальной пункции) или роговицы (полученной посредством мазка). Также могут делать анализы для выявления генетического материала (ДНК) паразита в образце.