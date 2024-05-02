Лямблиоз — это инфекция тонкого кишечника, вызываемая одноклеточным простейшим паразитом лямблией. Основные симптомы — спазмы в животе и диарея.

У больных могут возникнуть спазмы в животе, метеоризм, отрыжка, диарея, тошнота и усталость.

Человек может заразиться путем употребления воды или продуктов, загрязненных калом, содержащим лямблии , либо при контакте с калом зараженного лица.

Врачи диагностируют инфекцию по осмотру или анализу образца кала.

Зараженных людей лечат противопаразитарными препаратами, такими, как тинидазол, метронидазол, секнидазол или нитазоксанид, принимаемыми внутрь.

Кипячение воды убивает простейших лямблий и является самым безопасным для туристов способом сделать воду из ручьев и озер безопасной для питья.

(См. также Общие сведения о паразитарных инфекциях).

Лямблиоз представляет собой протозойную инфекцию, которая возникает по всему миру и является самой распространенной паразитарной кишечной инфекцией в США. Некоторые простейшие лямблии могут образовать внешнюю оболочку (цисту). который позволяет им выживать вне организма хозяина на протяжении длительного времени (например, в озерах и ручьях), а также снижает вероятность их гибели от хлора (к примеру, в плавательных бассейнах). Цисты выводятся с калом и могут вызывать инфекцию.

Простейшие лямблии обычно заражают пресную воду, включая многие озера и ручьи — даже те, которые кажутся чистыми. Плохо профильтрованная водопроводная вода также является причиной некоторых вспышек. Большинство людей заражается в результате употребления загрязненной воды. Также возможно инфицирование при употреблении загрязненной пищи или после контакта с калом инфицированного человека, что может происходить между детьми или половыми партнерами.

Лямблиоз чаще всего развивается у:

детей, посещающих детские сады;

людей, практикующих орально-анальный секс;

людей, которые посещали страны с низким уровнем санитарии;

пеших туристов, пьющих сырую воду из ручьев и озер;

людей, плавающих в загрязненных бассейнах или озерах.

Простейшие лямблии могут обитать в организмах диких животных.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы лямблиоза У некоторых инфицированных людей нет симптомов, но в их кале могут быть цисты лямблий и, таким образом, они могут заразить других. Симптомы, если они возникают, появляются через 1–2 недели после заражения. Как правило, симптомы лямблиоза включают спазмы в животе, метеоризм (вздутие живота), отрыжку и водянистую диарею с характерным неприятным запахом. Тошнота может появляться и проходить. У больных может возникать ощущение усталости и дискомфорта, а также потеря аппетита. Если не проводить лечение, диарея может продолжаться неделями. У больных лямблиозом часто развивается непереносимость лактозы (неспособность переваривать лактозу, молочных сахар), которая может привести к диарее, газообразованию и вздутию. У некоторых больных лямблиозом она продолжается дольше. У таких больных не всасывается достаточно питательных веществ из пищи (так называемое нарушение всасывания), что приводит к значительной потере веса. Иногда хронический лямблиоз нарушает функцию роста у детей (так называемая задержка развития).

Диагностика лямблиоза Анализы стула Симптомы часто предполагают диагноз лямблиоза. Самый простой способ диагностики лямблиоза — выполнение анализа кала на белки (антигены), выделяемые лямблией кишечной, или на ее ДНК. Также определить паразита может помочь анализ образцов кала под микроскопом. Однако поскольку у многих людей, зараженных длительное время, лямблии выводятся из организма вместе с калом через нерегулярные промежутки времени, необходимо многократное гистологическое исследование образцов. Если в результате этих анализов неясно, что вызывает симптомы со стороны кишечника, врачи могут использовать гибкую смотровую трубку (эндоскоп) для осмотра верхней части пищеварительного тракта, включая первую часть тонкой кишки (двенадцатиперстную кишку). Врачи могут использовать эту процедуру для получения образца содержимого тонкой кишки для изучения.

Лечение лямблиоза Тинидазол, метронидазол, секнидазол или нитазоксанид Людям, у которых появляются симптомы этого инфекционного заболевания, назначают тинидазол, метронидазол, секнидазол или нитазоксанид для приема в пероральной форме. Принимаемый в виде однократной дозы тинидазол обладает меньшим числом побочных эффектов, чем метронидазол, который нужно принимать на протяжении 5–7 дней. Секнидазол принимают внутрь однократно. Нитазоксанид доступен в жидкой форме, которую назначают детям, и в виде таблеток. Его принимают на протяжении 3 дней. У него почти нет побочных эффектов. Даже после излечения инфекции люди могут испытывать непереносимость лактозы или синдром раздраженного кишечника. Людям, у которых развилась непереносимость лактозы, следует избегать употребления молочных продуктов.

Профилактика лямблиоза Профилактика лямблиоза требует: надлежащей очистки воды в общественных источниках (включая питьевую воду и воду для плавательных бассейнов);

надлежащего соблюдения санитарно-гигиенических норм при приготовлении пищи;

соблюдения личной гигиены (например, тщательно мыть руки после посещения туалета);

избегания контакта с калом во время секса; Кипячение воды убивает паразитов и является самым безопасным для туристов способом сделать воду из ручьев и озер безопасной для питья. Воду из ручьев и озер иногда можно продезинфицировать составами, содержащими хлорин, или йодом. Этот метод является менее надежным, поскольку его эффективность зависит от замутненности и чистоты воды (мутность) и температуры воды. Стандартное содержание хлора, которое используют для очистки питьевой воды, может быть недостаточным для уничтожения цист. Фильтры для воды, которые работают по принципу обратного осмоса или содержат в названии «проверено и сертифицировано по стандарту NSF/ANSI № 53 или № 58 для удаления/сокращения количества цист», могут удалять цисты лямблий и других простейших, а также бактерии из воды, но другие системы фильтрации могут быть неэффективными. (См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: паразиты — лямблии: профилактика и контроль и Желтая книга Центров по контролю и профилактике заболеваний: лямблиоз).