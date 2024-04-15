Вакцина против столбняка и дифтерии (Td) защищает от токсинов, вырабатываемых бактериями столбняка и дифтерии, но не от самих бактерий. Существует также комбинированная вакцина, которая обеспечивает, в том числе, защиту от коклюша (вакцина дифтерии, столбняка и коклюша).
Как правило, бактерии столбняка попадают в организм через рану, начинают размножаться и вырабатывать токсин. Токсин вызывает тяжелые мышечные спазмы и может привести к летальному исходу. Поэтому вакцинация от этого заболевания крайне важна.
Дифтерия обычно вызывает воспаление горла и слизистой оболочки рта. Бактерии, вызывающие дифтерию, также вырабатывают токсин, который может привести к поражению сердца, почек и нервной системы. Перед тем, как стала доступной плановая вакцинация, дифтерия была ведущей причиной смерти у детей.
Дополнительная информация представлена в Информационном бюллетене по вакцине Td (столбняк, дифтерия) Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Введение вакцины против столбняка и дифтерии
Вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша (DTaP) входит в плановый график вакцинации, рекомендуемый для детей (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста). Эта комбинированная вакцина вводится 5 инъекциями (в возрасте 2 месяцев, 4 месяцев, 6 месяцев и 12–18 месяцев, а также в возрасте 4–6 лет), после которых вводится бустерная доза (Tdap), содержащая то же самое количество вакцины от столбняка, но меньшее количество вакцины от дифтерии и коклюша. Повторная вакцинация проводится в возрасте 11–12 лет. Поскольку иммунитет от коклюша снижается с течением времени, лицам старше 16 лет следует назначить ввести бустерную дозу вакцины Tdap, если она не вводилась ранее.
Бустерная доза вакцины против столбняка и дифтерии (Td) или вакцины Tdap вводится повторно каждые 10 лет после введения бустерной дозы в возрасте 11–12 лет. Кроме того, иногда необходимо проводить вакцинацию при травме с повреждением кожи.
Определенные заболевания и патологические состояния могут повлиять на вакцинацию и время ее проведения (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?). Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до разрешения заболевания.
Побочные эффекты вакцины против столбняка и дифтерии
В некоторых случаях в месте инъекции возникает боль, отек и покраснение. Серьезные побочные эффекты встречаются редко. К ним принадлежат тяжелые аллергические реакции.
Если в течение 6 недель после введения вакцины против столбняка развивается синдром Гийена-Барре, следует обсудить со своим врачом целесообразность будущих прививок.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Информационный бюллетень вакцины Td (столбняк, дифтерия)
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): дифтерия: рекомендуемые вакцинации