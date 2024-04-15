Вакцина против столбняка и дифтерии (Td) защищает от токсинов, вырабатываемых бактериями столбняка и дифтерии, но не от самих бактерий. Существует также комбинированная вакцина, которая обеспечивает, в том числе, защиту от коклюша (вакцина дифтерии, столбняка и коклюша).

Как правило, бактерии столбняка попадают в организм через рану, начинают размножаться и вырабатывать токсин. Токсин вызывает тяжелые мышечные спазмы и может привести к летальному исходу. Поэтому вакцинация от этого заболевания крайне важна.

Дифтерия обычно вызывает воспаление горла и слизистой оболочки рта. Бактерии, вызывающие дифтерию, также вырабатывают токсин, который может привести к поражению сердца, почек и нервной системы. Перед тем, как стала доступной плановая вакцинация, дифтерия была ведущей причиной смерти у детей.

Дополнительная информация представлена в Информационном бюллетене по вакцине Td (столбняк, дифтерия) Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

(См. также Общие сведения об иммунизации).

Введение вакцины против столбняка и дифтерии Вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша (DTaP) входит в плановый график вакцинации, рекомендуемый для детей (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста). Эта комбинированная вакцина вводится 5 инъекциями (в возрасте 2 месяцев, 4 месяцев, 6 месяцев и 12–18 месяцев, а также в возрасте 4–6 лет), после которых вводится бустерная доза (Tdap), содержащая то же самое количество вакцины от столбняка, но меньшее количество вакцины от дифтерии и коклюша. Повторная вакцинация проводится в возрасте 11–12 лет. Поскольку иммунитет от коклюша снижается с течением времени, лицам старше 16 лет следует назначить ввести бустерную дозу вакцины Tdap, если она не вводилась ранее. Бустерная доза вакцины против столбняка и дифтерии (Td) или вакцины Tdap вводится повторно каждые 10 лет после введения бустерной дозы в возрасте 11–12 лет. Кроме того, иногда необходимо проводить вакцинацию при травме с повреждением кожи. Определенные заболевания и патологические состояния могут повлиять на вакцинацию и время ее проведения (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?). Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до разрешения заболевания.