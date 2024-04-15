Вакцина против кори, паротита и краснухи

Вакцина MMR вводится посредством подкожной инъекции.

В рамках плановой вакцинации детей вводятся 2 дозы: первая в возрасте 12–15 месяцев и вторая — в 4–6 лет.

Все взрослые, родившиеся в 1957 году или позже, должны получить одну дозы вакцины, если только у них не имеется документального подтверждения вакцинации одной или несколькими дозами вакцины MMR или результатов лабораторных анализов, свидетельствующих об иммунитете у них.

Рождение до 1957 года, как правило, считается достаточным доказательством иммунитета к кори, эпидемическому паротиту и краснухе, за исключением медицинских работников. Медицинские работники прошли вакцинацию или лабораторные анализы для проверки наличия иммунитета.

Инфицирование краснухой во время беременности может иметь серьезные последствия для плода, такие как выкидыш или тяжелые врожденные дефекты. Поэтому все женщины, способные забеременеть, независимо от года рождения, должны пройти обследование на иммунитет к краснухе. Если у женщины нет признаков иммунитета, то при отсутствии беременности она должна получить вакцину, а при наличии беременности — получить ее сразу после завершения беременности.

Взрослые, которые могут подвергаться воздействию этих заболеваний, должны получить вторую дозу вакцины. К таким людям относятся:

родившиеся в 1957 году или позже, которые работают в системе здравоохранения и у которых еще нет иммунитета к кори, паротиту и краснухе;

посещающие ВУЗы или другие образовательные учреждения после средней школы;

путешествующие по всему миру;

страдающие ВИЧ-инфекцией (кроме случаев, когда иммунная система сильно ослаблена) и еще не имеющие иммунитета против кори, паротита и краснухи.

Вторую дозу вакцины MMR следует также вводить людям, живущим в том же доме, что и человек с сильно ослабленной иммунной системой.

Не следует проводить вакцинацию беременным, лицам с тяжелой аллергической реакцией на желатин и некоторые антибиотики (в частности, неомицин).

Некоторые другие заболевания и патологические состояния могут повлиять на вакцинацию и время ее проведения (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).

Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до разрешения заболевания.

(См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста и Центры по контролю и профилактике заболеваний: рекомендации для лиц в возрасте 19 лет и старше).