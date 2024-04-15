Вакцина против кори, паротита и краснухи

Вакцина против кори, паротита, краснухи (MMR) — это комбинированная вакцина, которая помогает защитить от 3 серьезных вирусных заболеваний. Вакцина содержит живые, но ослабленные вирусы кори, эпидемического паротита и краснухи. Комбинированная вакцина используется потому, что если требуется вакцинация от одного заболевания, то она нужна и от остальных двух. Отдельные вакцины не выпускаются.
Данные инфекции могут вызвать серьезные проблемы:
При кори возникает сыпь, жар и кашель. Это заболевание встречается в основном у детей и может быть очень серьезным. Оно может привести к повреждению головного мозга, пневмонии, а иногда и смерти.
При эпидемическом паротите возникает отек и болезненность слюнных желез. Паротит может поражать яички, мозг и поджелудочную железу, особенно у взрослых. Паротит у взрослых имеет более серьезные последствия.
Краснуха (немецкая корь) вызывает насморк, увеличение лимфатических узлов и сыпь с легким покраснением кожи, особенно на лице. У взрослых это заболевание может вызывать боль в суставах. Если беременная женщина заболевает краснухой, у нее может быть выкидыш, плод может погибнуть, или у ребенка могут быть тяжелые врожденные пороки.
Вакцина MMR и вакцина от ветряной оспы (ветрянки) также имеется в виде комбинированной вакцины (вакцина MMRV).
Дополнительная информация приведена в Информационном бюллетене вакцины MMR (корь, паротит, краснуха) Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Введение вакцины MMR
Вакцина MMR вводится посредством подкожной инъекции.
В рамках плановой вакцинации детей вводятся 2 дозы: первая в возрасте 12–15 месяцев и вторая — в 4–6 лет.
Все взрослые, родившиеся в 1957 году или позже, должны получить одну дозы вакцины, если только у них не имеется документального подтверждения вакцинации одной или несколькими дозами вакцины MMR или результатов лабораторных анализов, свидетельствующих об иммунитете у них.
Рождение до 1957 года, как правило, считается достаточным доказательством иммунитета к кори, эпидемическому паротиту и краснухе, за исключением медицинских работников. Медицинские работники прошли вакцинацию или лабораторные анализы для проверки наличия иммунитета.
Инфицирование краснухой во время беременности может иметь серьезные последствия для плода, такие как выкидыш или тяжелые врожденные дефекты. Поэтому все женщины, способные забеременеть, независимо от года рождения, должны пройти обследование на иммунитет к краснухе. Если у женщины нет признаков иммунитета, то при отсутствии беременности она должна получить вакцину, а при наличии беременности — получить ее сразу после завершения беременности.
Взрослые, которые могут подвергаться воздействию этих заболеваний, должны получить вторую дозу вакцины. К таким людям относятся:
родившиеся в 1957 году или позже, которые работают в системе здравоохранения и у которых еще нет иммунитета к кори, паротиту и краснухе;
посещающие ВУЗы или другие образовательные учреждения после средней школы;
путешествующие по всему миру;
страдающие ВИЧ-инфекцией (кроме случаев, когда иммунная система сильно ослаблена) и еще не имеющие иммунитета против кори, паротита и краснухи.
Вторую дозу вакцины MMR следует также вводить людям, живущим в том же доме, что и человек с сильно ослабленной иммунной системой.
Не следует проводить вакцинацию беременным, лицам с тяжелой аллергической реакцией на желатин и некоторые антибиотики (в частности, неомицин).
Некоторые другие заболевания и патологические состояния могут повлиять на вакцинацию и время ее проведения (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).
Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до разрешения заболевания.
(См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста и Центры по контролю и профилактике заболеваний: рекомендации для лиц в возрасте 19 лет и старше).
Побочные эффекты вакцины MMR
У некоторых лиц побочные эффекты бывают умеренными, например, жар, общее ощущение недомогания и сыпь. Суставы могут временно становиться тугоподвижными и болезненными, чаще всего у девочек подросткового возраста и женщин.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вакцина MMR не вызывает аутизм (см. также Вакцина против кори-паротита-краснухи [КПК] и опасения по поводу аутизма и Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцины и аутизм).
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): информационный бюллетень вакцины MMR (корь, паротит, краснуха)
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Вакцины и аутизм
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): корь: рекомендуемые вакцинации
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): эпидемический паротит (свинка): рекомендуемые вакцинации
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): краснуха: рекомендуемые вакцинации