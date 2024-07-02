Защита от инфекции

Как правило, кожа препятствует проникновению микроорганизмов, только если она не повреждена (например, ранением, укусом насекомого или ожогом).

Слизистая оболочка, например, выстилка полости рта, носа, влагалища и век, также является эффективным барьером. Чаще всего слизистая оболочка покрыта выделениями, которые борются с микроорганизмами. Например, слизистая оболочка глаз омывается слезами, содержащими фермент под названием лизоцим, который атакует бактерии и помогает защищать глаза от инфекции.

Дыхательные пути отфильтровывают частицы, которые присутствуют во вдыхаемом воздухе. Стенки носового канала и дыхательных путей покрыты слизью. Микроорганизмы из воздуха застревают в слизи, которая выкашливается или высмаркивается. Удаление слизи происходит благодаря слаженному колебанию мельчайших волосковидных структур (ресничек), которые выстилают дыхательные пути. Реснички выталкивают слизь вверх по дыхательным путям, отдаляя ее от легких.

Пищеварительный тракт обладает разными действенными барьерами, включая желудочную кислоту, ферменты поджелудочной железы, желчь и кишечные выделения. Эти вещества могут убивать бактерии или препятствовать их размножению. Сокращения кишечника (перистальтика) перемещают содержимое кишечника через пищеварительный тракт, а затем дефекация выводит содержимое из организма. Нормальное отслоение клеток, выстилающих кишечник, помогает удалять вредные микроорганизмы.

Мочевыводящие пути также обладают несколькими эффективными барьерами. Мочевой пузырь защищен мочеиспускательным каналом — трубкой, которая выводит мочу из организма человека. У людей мужского пола мочеиспускательный канал достаточно длинный для того, чтобы препятствовать попаданию бактерий в мочевой пузырь, за исключением случаев, когда бактерии случайно попадают через катетеры или хирургические инструменты. У людей женского пола мочеиспускательный канал короче, по причине чего внешние бактерии иногда попадают в мочевой пузырь. У обоих полов при опорожнении мочевого пузыря также вымываются все бактерии, которые могут в него попасть.

Во влагалище обычно кислая среда. Кислотность среды во влагалище предотвращает рост вредных бактерий и помогает поддерживать нужное количество защитных бактерий.