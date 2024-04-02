Бактериемия может развиваться при:

некоторых видах повседневной деятельности;

стоматологических или медицинских процедурах;

определенных бактериальных инфекциях;

введение запрещенных наркотиков;

Иногда повседневная деятельность может вызывать бактериемию у здоровых людей. Например, энергичная чистка зубов может вызвать бактериемию вследствие наличия бактерий на деснах вокруг зубов, которые попадают в кровоток. Бактерии могут также попасть в кровоток из кишечника в процессе пищеварения. Бактериемия, вызванная повседневной деятельностью, редко приводит к инфекции.

Стоматологические и медицинские процедуры могут вызвать бактериемию. Во время стоматологических процедур (как, например, чистки зубов стоматологом-гигиенистом) бактерии, обитающие на деснах, могут высвобождаться и попадать в кровоток. Бактериемия может также возникать при введении катетера в мочевой пузырь или при введении зонда в пищеварительный тракт или мочеиспускательный канал. Бактерии могут присутствовать на том участке, где вставляется катетер или трубка (например, в мочевой пузырь или кишечник). Поэтому даже при использовании стерильных инструментов такие процедуры могут переносить бактерии в кровоток. Хирургическое лечение инфицированных ран, абсцессов (скопления гноя) и пролежней может способствовать перемещению бактерий с инфицированного участка, приводя тем самым к бактериемии.

При некоторых бактериальных инфекциях, таких, как пневмония и абсцессы кожи, бактерии могут периодически попадать в кровоток, вызывая бактериемию. Большинство широко распространенных бактериальных инфекций у детей вызывают бактериемию.

Инъекции запрещенных наркотиков могут привести к бактериемии, поскольку используемые иглы, как правило, загрязнены бактериями, а люди могут не обрабатывать кожу надлежащим образом.