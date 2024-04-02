Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Бактериемия

Авторы:Joseph D Forrester, MD, MSc, Stanford University
Проверено/пересмотрено апр. 2024
Просмотреть профессиональную версию

Бактериемия определяется как присутствие бактерий в кровотоке.

  • Бактериемия возникает как из-за простой бытовой деятельности (как, например, интенсивная чистка зубов), стоматологических и медицинских процедур, так и из-за инфекций (например, пневмонии или инфекции мочевыводящих путей).

  • Искусственные суставы, сердечные клапаны или патология сердечных клапанов увеличивают риск бактериемии или проблем, вызванных ею.

  • Обычно бактериемия не сопровождается симптомами, но иногда, накапливаясь в тканях или органах, бактерии провоцируют серьезные инфекции.

  • Перед проведением некоторых стоматологических и медицинских процедур людям в группе высокого риска развития осложнений бактериемии назначаются антибиотики.

(См. также Скрытая бактериемия).

Обычно бактериемия не вызывает инфекцию (особенно если она возникает от обычной деятельности), потому что бактерии присутствуют только в маленьком количестве и быстро удаляются из кровотока иммунной системой. Однако если присутствие бактерий становится длительным, а их количество — значительным, то у людей с ослабленным иммунитетом бактериемия может вызывать другие инфекции, а иногда даже провоцировать тяжелую реакцию организма под названием сепсис.

Бактерии, не устраненные иммунной системой, накапливаются в различных частях организма, вызывая инфекции, например:

При бактериемии бактерии, как правило, оседают и собираются на определенных структурах тела, таких, как измененные клапаны сердца. Бактерии с большей вероятностью будут собираться на каком-либо искусственном материале, присутствующем в организме, например, внутривенных катетерах и искусственных суставах (протезах) и клапанах сердца. Такие скопления бактерий (колонии) могут оставаться на месте и постоянно или периодически выбрасывать бактерии в кровоток.

Причины бактериемии

Бактериемия может развиваться при:

  • некоторых видах повседневной деятельности;

  • стоматологических или медицинских процедурах;

  • определенных бактериальных инфекциях;

  • введение запрещенных наркотиков;

Иногда повседневная деятельность может вызывать бактериемию у здоровых людей. Например, энергичная чистка зубов может вызвать бактериемию вследствие наличия бактерий на деснах вокруг зубов, которые попадают в кровоток. Бактерии могут также попасть в кровоток из кишечника в процессе пищеварения. Бактериемия, вызванная повседневной деятельностью, редко приводит к инфекции.

Стоматологические и медицинские процедуры могут вызвать бактериемию. Во время стоматологических процедур (как, например, чистки зубов стоматологом-гигиенистом) бактерии, обитающие на деснах, могут высвобождаться и попадать в кровоток. Бактериемия может также возникать при введении катетера в мочевой пузырь или при введении зонда в пищеварительный тракт или мочеиспускательный канал. Бактерии могут присутствовать на том участке, где вставляется катетер или трубка (например, в мочевой пузырь или кишечник). Поэтому даже при использовании стерильных инструментов такие процедуры могут переносить бактерии в кровоток. Хирургическое лечение инфицированных ран, абсцессов (скопления гноя) и пролежней может способствовать перемещению бактерий с инфицированного участка, приводя тем самым к бактериемии.

При некоторых бактериальных инфекциях, таких, как пневмония и абсцессы кожи, бактерии могут периодически попадать в кровоток, вызывая бактериемию. Большинство широко распространенных бактериальных инфекций у детей вызывают бактериемию.

Инъекции запрещенных наркотиков могут привести к бактериемии, поскольку используемые иглы, как правило, загрязнены бактериями, а люди могут не обрабатывать кожу надлежащим образом.

Симптомы бактериемии

Обычно бактериемия, которая возникает вследствие обычных событий, таких, как стоматологические процедуры, носит временный характер и не сопровождается никакими симптомами. Бактериемия, развившаяся из-за других состояний, может вызывать лихорадку. Если у пациентов с бактериемией развивается лихорадка, учащенное сердцебиение, озноб, снижение артериального давления, желудочно-кишечные симптомы (например, боль в животе, тошнота, рвота, понос) или учащенное дыхание и/или дезориентация, у них высока вероятность сепсиса или септического шока.

Диагностика бактериемии

  • Бактериологическое исследование образца крови

При подозрении на бактериемию, сепсис или септический шок обычно берут образец крови с целью попытки выращивания (культивирования) бактерий в лаборатории и их идентификации. При необходимости врачи могут попытаться культивировать бактерии из других образцов (например, мочи или мокроты).

Лечение бактериемии

  • Антибиотики

При развитии инфекции или сепсиса ее лечат с помощью антибиотиков.

Удаляются источники бактерий (например, катетеры).

Профилактика бактериемии

Часто людям в высокой группе риска осложнений, вызываемых бактериемией (например, при искусственном сердечном клапане или суставе или при некоторых патологиях сердечного клапана), назначаются антибиотики до начала процедур, которые могут потенциально вызвать бактериемию:

  • стоматологических процедур;

  • хирургического лечения инфицированных ран;

Антибиотики помогают предотвратить развитие бактериемии и, таким образом, инфекции и сепсис (см. таблицу Примеры процедур, требующих профилактической антибиотикотерапии в США).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.