Бактериемия определяется как присутствие бактерий в кровотоке.
Бактериемия возникает как из-за простой бытовой деятельности (как, например, интенсивная чистка зубов), стоматологических и медицинских процедур, так и из-за инфекций (например, пневмонии или инфекции мочевыводящих путей).
Искусственные суставы, сердечные клапаны или патология сердечных клапанов увеличивают риск бактериемии или проблем, вызванных ею.
Обычно бактериемия не сопровождается симптомами, но иногда, накапливаясь в тканях или органах, бактерии провоцируют серьезные инфекции.
Перед проведением некоторых стоматологических и медицинских процедур людям в группе высокого риска развития осложнений бактериемии назначаются антибиотики.
(См. также Скрытая бактериемия).
Обычно бактериемия не вызывает инфекцию (особенно если она возникает от обычной деятельности), потому что бактерии присутствуют только в маленьком количестве и быстро удаляются из кровотока иммунной системой. Однако если присутствие бактерий становится длительным, а их количество — значительным, то у людей с ослабленным иммунитетом бактериемия может вызывать другие инфекции, а иногда даже провоцировать тяжелую реакцию организма под названием сепсис.
Бактерии, не устраненные иммунной системой, накапливаются в различных частях организма, вызывая инфекции, например:
оболочек головного мозга (менингит);
околосердечной сумки (перикардит);
клеток, выстилающих сердечные клапаны (эндокардит);
костей (остеомиелит);
суставов (инфекционный артрит).
При бактериемии бактерии, как правило, оседают и собираются на определенных структурах тела, таких, как измененные клапаны сердца. Бактерии с большей вероятностью будут собираться на каком-либо искусственном материале, присутствующем в организме, например, внутривенных катетерах и искусственных суставах (протезах) и клапанах сердца. Такие скопления бактерий (колонии) могут оставаться на месте и постоянно или периодически выбрасывать бактерии в кровоток.
Причины бактериемии
Бактериемия может развиваться при:
некоторых видах повседневной деятельности;
стоматологических или медицинских процедурах;
определенных бактериальных инфекциях;
введение запрещенных наркотиков;
Иногда повседневная деятельность может вызывать бактериемию у здоровых людей. Например, энергичная чистка зубов может вызвать бактериемию вследствие наличия бактерий на деснах вокруг зубов, которые попадают в кровоток. Бактерии могут также попасть в кровоток из кишечника в процессе пищеварения. Бактериемия, вызванная повседневной деятельностью, редко приводит к инфекции.
Стоматологические и медицинские процедуры могут вызвать бактериемию. Во время стоматологических процедур (как, например, чистки зубов стоматологом-гигиенистом) бактерии, обитающие на деснах, могут высвобождаться и попадать в кровоток. Бактериемия может также возникать при введении катетера в мочевой пузырь или при введении зонда в пищеварительный тракт или мочеиспускательный канал. Бактерии могут присутствовать на том участке, где вставляется катетер или трубка (например, в мочевой пузырь или кишечник). Поэтому даже при использовании стерильных инструментов такие процедуры могут переносить бактерии в кровоток. Хирургическое лечение инфицированных ран, абсцессов (скопления гноя) и пролежней может способствовать перемещению бактерий с инфицированного участка, приводя тем самым к бактериемии.
При некоторых бактериальных инфекциях, таких, как пневмония и абсцессы кожи, бактерии могут периодически попадать в кровоток, вызывая бактериемию. Большинство широко распространенных бактериальных инфекций у детей вызывают бактериемию.
Инъекции запрещенных наркотиков могут привести к бактериемии, поскольку используемые иглы, как правило, загрязнены бактериями, а люди могут не обрабатывать кожу надлежащим образом.
Симптомы бактериемии
Обычно бактериемия, которая возникает вследствие обычных событий, таких, как стоматологические процедуры, носит временный характер и не сопровождается никакими симптомами. Бактериемия, развившаяся из-за других состояний, может вызывать лихорадку. Если у пациентов с бактериемией развивается лихорадка, учащенное сердцебиение, озноб, снижение артериального давления, желудочно-кишечные симптомы (например, боль в животе, тошнота, рвота, понос) или учащенное дыхание и/или дезориентация, у них высока вероятность сепсиса или септического шока.
Диагностика бактериемии
Бактериологическое исследование образца крови
При подозрении на бактериемию, сепсис или септический шок обычно берут образец крови с целью попытки выращивания (культивирования) бактерий в лаборатории и их идентификации. При необходимости врачи могут попытаться культивировать бактерии из других образцов (например, мочи или мокроты).
Лечение бактериемии
Антибиотики
При развитии инфекции или сепсиса ее лечат с помощью антибиотиков.
Удаляются источники бактерий (например, катетеры).
Профилактика бактериемии
Часто людям в высокой группе риска осложнений, вызываемых бактериемией (например, при искусственном сердечном клапане или суставе или при некоторых патологиях сердечного клапана), назначаются антибиотики до начала процедур, которые могут потенциально вызвать бактериемию:
стоматологических процедур;
хирургического лечения инфицированных ран;
Антибиотики помогают предотвратить развитие бактериемии и, таким образом, инфекции и сепсис (см. таблицу Примеры процедур, требующих профилактической антибиотикотерапии в США).