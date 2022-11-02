Лептоспироз является потенциально серьезной инфекцией, вызванной Leptospira, спиральными бактериями под названием спирохеты.

Большинство людей заражаются через контакт с инфицированной почвой или водой на открытом воздухе.

Симптомы, такие как жар, головная боль и другие симптомы носят двухфазный характер, проявляясь с перерывом в несколько дней.

Тяжелая, потенциально смертельная форма поражает различные органы, включая печень и почки.

Идентификация антител к бактерии в крови или бактерий в образцах инфицированной ткани подтверждает диагноз.

Инфекции лечат при помощи антибиотиков, а в тяжелых случаях иногда жидкостями, которые вводятся внутривенно, и диализом.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Лептоспироз встречается у многих диких и домашних животных, включая крыс, мышей и собак, а также сельскохозяйственных животных, таких как крупный рогатый скот, лошади, овцы, коровы и свиньи. Некоторые животные бывают переносчиками бактерий, которые передаются с их мочой. Другие заболевают и умирают. Человек заражается непосредственно через контакт с зараженным животным или косвенно через почву или воду, зараженную мочой инфицированного животного.

Лептоспироз — это профессиональное заболевание фермеров, работников канализационных систем и скотобойни. Однако в США многие люди заражаются во время активности на открытом воздухе при контакте с зараженной почвой или пресной водой, особенно во время плавания или перехода водоемов вброд. За пределами США вспышки происходили после сильных ливней или пресноводных наводнений. Leptospira могут жить в течение нескольких недель или месяцев в источниках пресной воды (например, озерах и прудах). Однако в соленой воде они могут выживать лишь на протяжении нескольких часов.

В Соединенных Штатах Америки ежегодно регистрируется от 100 до 200 случаев инфицирования, в основном в конце лета и начале осени. Ввиду того что лептоспироз проявляется неопределенными симптомами, похожими на грипп, которые проходят самостоятельно, информация о большинстве случаев может отсутствовать.

Симптомы лептоспироза Приблизительно у 90 % инфицированных людей симптомы лептоспироза не носят тяжелый характер. В остальных случаях заболевание поражает несколько органов. Такая потенциально смертельная форма лептоспироза называется синдромом Вейля. Течение лептоспироза носит двухфазный характер: Первая фаза (септическая фаза): Через 5–14 дней после заражения возникает лихорадка, головная боль, боль в горле, сильные мышечные боли в икрах ног и спине, неожиданный озноб. Часто на третий или четвертый день сильно краснеют глаза. У некоторых людей появляется кашель, иногда с кровью, и наблюдается боль в груди. Большинство людей выздоравливает приблизительно в течение 1 недели.

Вторая фаза (иммунная фаза): У некоторых больных симптомы возвращаются несколько дней спустя. Это результат воспалительного процесса, вызванного иммунной системой, которая уничтожает бактерии в организме. Лихорадка появляется снова. Часто может воспаляться пространство между тканями, покрывающими головной и спинной мозг (мозговые оболочки). Такой воспалительный процесс (менингит) сопровождается ригидностью мышц шеи и головной болью. Может отмечаться тяжелое повреждение легких. В случае развития лептоспироза во время беременности повышается риск выкидыша. Синдром Вейля Синдром Вейля может развиваться во время второй фазы. Он вызывает лихорадку, желтуху (желтоватый цвет кожи и конъюнктивы глаза, которые вызваны поражением печени), почечную недостаточность, склонность к кровотечениям. У человека может наблюдаться носовое кровотечение или кровохарканье. Кровотечения также встречаются в тканях кожи, легких и, реже, пищеварительного тракта. Может развиться анемия. Хотя наиболее часто поражаются печень и почки, легкие и сердце также могут серьезно пострадать. При отсутствии желтухи наступает выздоровление. Умирают около 5–10 % пациентов с желтухой и этот процент еще выше у людей в возрасте старше 60 лет. Риск смерти повышается при наличии изменений психических функций, почечной недостаточности, дыхательной недостаточности и внутреннего кровотечения.

Диагностика лептоспироза Бактериологическое исследование образцов крови и мочи, в некоторых случаях — спинномозговой жидкости (образец которой получают посредством спинномозговой пункции);

анализы крови на антитела к лептоспирозу или генетический материал. Врачи подозревают лептоспироз, когда характерные симптомы возникают у людей, которые путешествовали в район, где происходит вспышка этого заболевания. Для подтверждения диагноза лептоспироза врач берет образец крови и мочи. Образцы анализируются. Если у пациента появляются симптомы менингита, врач может выполнить спинномозговую (люмбальную) пункцию, чтобы получить образец жидкости, омывающей головной и спинной мозг (спинномозговая жидкость). Обычно в течение нескольких недель проводится взятие нескольких образцов. Такие образцы направляются в лабораторию на бактериологическое исследование (посев на флору). Идентификация бактерий в культуре, или, чаще всего, определение антител к бактериям в образцах крови подтверждает диагноз. Может использоваться метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), который создает большое число копий гена. Этот метод помогает врачам быстро диагностировать лептоспироз.

Профилактика лептоспироза Антибиотик доксициклин предотвращает лептоспироз. Он назначается перорально один раз в неделю лицам, у которых существует вероятность инфицирования, например, живущим или направляющимся в регион, где была зафиксирована вспышка лептоспироза.

Лечение лептоспироза Антибиотики

при синдроме Вейля, возможно, переливание крови и гемодиализ. Легкие инфекции лечат при помощи антибиотиков, например, амоксициллина, ампициллина и доксициклина, назначаемых внутрь. В случае тяжелых инфекций назначают такие антибиотики, как пенициллин, ампициллин или цефтриаксон в вену (внутривенно). Также рекомендуется прием жидкостей, обогащенных солями. Больным с тяжелой инфекцией (синдром Вейля), а также пациентам с почечной недостаточностью, может понадобиться переливание крови и гемодиализ. Инфицированные люди не нуждаются в изоляции, но следует осторожно обращаться с их мочой.