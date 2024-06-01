Коклюш — это крайне заразное инфекционное заболевание, возбудителем которого является грамотрицательная бактерияBordetella pertussis, вызывающее приступы кашля, обычно заканчивающегося затяжным свистящим глубоким вдохом.

Коклюшем обычно болеют дети и подростки.

Слабо выраженные симптомы, похожие на простуду, сопровождаются тяжелыми приступами кашля, после которых следует постепенное выздоровление.

Диагноз ставится на основе характерно звучащего приступообразного кашля со свистом на вдохе и результатов анализа слизи из носа и горла.

Очень больных детей обычно госпитализируют и для ликвидации инфекции назначают антибиотики.

Большинство детей с коклюшем выздоравливают медленно, но полностью.

Эту инфекцию может помочь предотвратить вакцинация.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Коклюш, который когда-то был очень распространен в США, теперь контролируется лучше, хотя и не ликвидирован полностью. В 2022 году было зарегистрировано 2388 случаев коклюша и 3 смертельных случая. Локальные эпидемии среди неиммунизированных лиц происходят каждые 3–5 лет.

Коклюш остается главной проблемой в странах с низким охватом вакцинацией.

Коклюш продолжает распространяться, даже несмотря на возможность ее профилактики посредством вакцинации. Это может объясняться:

истощением иммунитета у вакцинированных лиц;

отказом некоторых родителей от вакцинации их детей (см. Проблемы вакцинации в детском возрасте).

До того, как вакцины начали широко применяться, коклюш был заболеванием маленьких детей. Сейчас коклюш может развиться в любом возрасте. Более половины случаев приходится на людей старше 20 лет. Однако коклюш является наиболее серьезной проблемой у детей младше 2 лет, при этом почти все случаи смерти встречаются среди детей младше 1 года. В большинстве случаев причиной смерти являются пневмония и осложнения, затрагивающие головной мозг. Также коклюш тяжело протекает у пожилых людей.

Один случай заболевания коклюшем не всегда приводит к возникновению полного иммунитета на всю жизнь, но второй случай, если он происходит, обычно протекает легко и не всегда распознается как коклюш. На самом деле некоторые взрослые с «легкой пневмонией» в действительности больны коклюшем.

Инфицированный человек распространяет бактерии коклюша воздушно-капельным путем при кашле. Любой, кто находится рядом, может вдохнуть капельки и заразиться. Коклюш обычно не является заразным после третьей недели инфекции.

Симптомы коклюша Заболевание начинается примерно через 7–10 дней после заражения. Если осложнения не развиваются, коклюш длится от 6 до 10 недель и прогрессирует 3 этапами: Легкие гриппоподобные симптомы

Приступы сильного кашля

Постепенное выздоровление Симптомы, похожие не простуду: чихание, насморк, потеря аппетита, беспокойство, сухой кашель ночью и общее ощущение недомогания. Голос может становиться хриплым; лихорадка отмечается лишь в редких случаях. Приступы кашля появляются через 10–14 дней. Эти приступы обычно состоят из 5 или более быстрых сильных кашлевых толчков, затем часто следует свистящий звук (затяжной свистящий глубокий вдох). Только у половины людей с коклюшем отмечается типичный свистящий кашель. У вакцинированных детей менее вероятно развитие свистящего кашля. После приступа дыхание становится нормальным, но вскоре после этого следует еще один приступ кашля. Во время кашля часто образуется большое количество густой слизи (обычно младенцы и дети ее глотают, или ее можно заметить в виде больших пузырей из носа). У детей младшего возраста за длительным приступом кашля часто следует рвота. У новорожденных чаще случается поперхивание и паузы в дыхании (апноэ), которые могут вызвать посинение кожи, а не характерный судорожный кашель со свистом. Примерно у четверти детей развивается пневмония, что приводит к затрудненному дыханию. Также часто развиваются ушные инфекции (средний отит). В редких случаях у грудных детей коклюш поражает головной мозг. Кровотечение, отек и/или воспаление головного мозга может вызвать судорожные припадки, дезориентацию, поражение головного мозга и умственную отсталость. Судороги часто бывают у новорожденных, но редки у более взрослых детей. Примерно через 4 недели приступы кашля постепенно ослабевают, но приступы кашля у детей могут продолжаться еще в течение многих недель или даже месяцев. Большинство детей с коклюшем выздоравливают полностью, но медленно. Однако у некоторых детей младше 1 года инфекция приводит к смерти.

Диагностика коклюша Бактериологическое исследование образца мокроты

В некоторых случаях — другие исследования мокроты Врачи подозревают коклюш на основе типичного приступообразного кашля со свистом на вдохе или других симптомов, таких как рвота после кашля. Они подтверждают диагноз на основе посева образца слизи с задней части носа или горла. У больных коклюшем результаты бактериологического исследования положительны обычно на первых 2 стадиях заболевания, а по прошествии нескольких недель болезни зачастую становятся отрицательными. Получение результатов посева может занять до 7 дней. Наибольшую пользу приносит анализ на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), выполненный на образцах из носа или горла. В этом анализе увеличивают количество ДНК бактерий, так что бактерии могут быть быстрее обнаружены и легче идентифицированы.

Лечение коклюша Тяжело больных новорожденных госпитализируют и помещают в изолятор;

Антибиотики; Тяжело больных новорожденных обычно госпитализируют, потому что затруднение дыхания у них может стать настолько тяжелым, что потребуется искусственная вентиляция легких через трубку, введенную в дыхательное горло. Некоторым может требоваться отсос для удаления мокроты из горла. Другим может понадобиться дополнительный кислород и жидкости, которые вводятся в вену. Тяжело больных новорожденных обычно помещают в изолятор (для предотвращения заражения других людей воздушно-капельным путем — так называемая респираторная изоляция) до окончания 5 дней антибиотикотерапии. Поскольку любое беспокойство может спровоцировать приступ кашля, таких детей помещают в затемненные тихие помещения и стараются беспокоить как можно реже. Детей старшего возраста, у которых инфекция протекает в легкой форме, лечат антибиотиками в домашних условиях. Детей, получающих лечение дома, следует изолировать как минимум на 4 недели после начала симптомов и до их разрешения. Не следует использовать лекарственные препараты против кашля. Они не обеспечивают никаких существенных преимуществ и могут вызывать неприятные побочные эффекты. Антибиотики, принимаемые внутрь, такие как эритромицин и азитромицин, наиболее эффективны, когда их принимают на первом этапе заболевания. Однако коклюш часто начинается с симптомов, аналогичных симптомам других вирусных инфекций, поэтому диагноз обычно ставится лишь на более поздних этапах. Также антибиотики используются для лечения инфекций, которые сопровождают коклюш, таких как пневмония и инфекции уха.

Профилактика коклюша Вакцинация Всем младенцам, детям, подросткам и взрослым, в том числе беременным женщинам, следует пройти вакцинацию от коклюша. См. Вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша у детей младше 7 лет и Вакцина против столбняка и дифтерии у лиц старше 7 лет. Иммунитет от вакцины, как правило, снижается через 5–10 лет после введения последней дозы, поэтому в возрасте 11–12 лет рекомендуется ревакцинация вакциной Tdap (столбняк, дифтерия, коклюш) (см. Вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша). При контакте с возбудителем коклюша Антибиотики назначаются определенным группам людей после контакта с больным коклюшем, независимо от того, были ли они вакцинированы или нет. Эти антибиотики (так называемые постконтактные антибиотики) назначаются лицам, находящимся в бытовом контакте (проживающим в одном жилище) с больным коклюшем, в течение 21 дня после того, как у больного коклюшем впервые появился кашель. Постконтактные антибиотики также назначаются некоторым другим людям, подверженным высокому риску тяжелой инфекции, в течение 21 дня после контакта с больным коклюшем: новорожденные в возрасте до 12 месяцев;

женщины в третьем триместре беременности;

все люди с заболеваниями, которые могут ухудшиться при коклюше (например, астмой средней и тяжелой степени, хронической болезни легких или заболеваниями, ослабляющими иммунную систему);

люди, которые тесно контактируют с младенцами в возрасте до 12 месяцев, беременные женщины или люди, страдающие заболеваниями, которые могут ухудшиться или осложниться в случае инфицирования;

все люди, работающие в местах, где они контактируют с младенцами в возрасте до 12 месяцев или женщинами на третьем триместре беременности (например, в детских садах, родильных домах и отделениях интенсивной терапии новорожденных). Антибиотик эритромицин (или иногда кларитромицин либо азитромицин) назначают в качестве профилактической меры. У новорожденных младше 1 месяца предпочтение отдается азитромицину.