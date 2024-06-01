Инфекции, вызванные гемофильной палочкой (Haemophilus influenzae)

Гемофильная палочка — это грамотрицательная бактерия, способная вызывать инфекцию дыхательных путей, которая может распространяться на другие органы.

Инфекция распространяется через чихание, кашель или прикосновение.

Бактерия также вызывает инфекцию среднего уха, синусит и ряд более тяжелых инфекционных заболеваний, включая менингит и эпиглоттит, а также респираторные инфекции.

Идентификация бактерий в образцах крови или инфицированных тканей подтверждает диагноз.

Инфекция лечится антибиотиками в пероральной форме или, в случае тяжелых инфекций, внутривенными инъекциями.

Обычно дети проходят вакцинацию, которая эффективно защищает от таких инфекций, вызванных гемофильной палочкой типа b.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Многие виды гемофильной палочки обитают в верхних дыхательных путях детей и взрослых, редко приводя к заболеваниям. Один из видов является возбудителем мягкого шанкра — болезни, передающейся половым путем. Другие виды вызывают инфекции сердечных клапанов (эндокардит) и, изредка, скопления гноя (абсцессы) в головном мозге, легких и печени. Видом, вызывающим большинство этих инфекций, является гемофильная палочка.

Гемофильная палочка может вызвать инфекции у детей, а иногда и у взрослых.

Риск заражения гемофильной палочкой повышен у следующих категорий населения:

дети (особенно мальчики);

афроамериканцы и коренные жители Америки;

люди, которые посещают детский сад или работают в нем;

люди, проживающие в условиях чрезмерной скученности;

люди с иммунодефицитным заболеванием, отсутствием селезенки или серповидноклеточной анемией.

Инфекция распространяется через чихание, кашель или прикосновение к больному человеку.

Один из типов, Haemophilus influenzae типа b (Hib), с большей вероятностью может вызвать серьезные инфекции.

У детей Hib может распространяться через кровоток (вызывая бактериемию) и заражать суставы, кости, легкие, кожу лица и шеи, глаза, мочевыводящие пути и другие органы.

Данная бактерия может становиться причиной 2 тяжелых и зачастую приводящих к смерти инфекций:

менингита (воспаление оболочек, покрывающих головной и спинной мозг [мозговые оболочки], а также заполненного жидкостью пространства между мозговыми оболочками);

эпиглоттита (инфекция складки, располагающейся над голосовыми связками).

Некоторые штаммы вызывают инфекцию среднего уха у детей, синусит у детей и взрослых, а также легочную инфекцию у взрослых, особенно у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) или страдающих ВИЧ/СПИД.

Симптомы зависят от пораженного органа или части тела.

Диагностика инфекций, вызванных H. influenzae Анализы образца крови или какой-либо другой биологической жидкости

В некоторых случаях исследование образца спинномозговой жидкости (полученного посредством спинномозговой пункции) В целях диагностики образец крови, гноя или другой биологической жидкости направляется в лабораторию на бактериологическое исследование (посев на флору). Они также могут выполнить анализ на наличие генов бактерий. Если у пациента появляются симптомы менингита, врач может выполнить спинномозговую (люмбальную) пункцию, чтобы получить образец жидкости, омывающей головной и спинной мозг (спинномозговая жидкость). Диагноз подтверждается идентификацией бактерий в образце. После идентификации бактерии проводится анализ, чтобы подобрать эффективный антибиотик (процедура под названием «определение чувствительности»).

Лечение инфекций, вызванных H. influenzae Антибиотики Другие инфекции, вызванные гемофильной палочкой (Haemophilus influenzae), лечатся различными антибиотиками, применяемыми внутрь. Выбор конкретного препарата зависит от тяжести и локализации инфекции, а также от результатов определения чувствительности. В случае развития у ребенка тяжелой инфекции, вызванной Haemophilus influenzae, его госпитализируют в изолированное помещение во избежание воздействия на других людей зараженных капелек, взвешенных в воздухе (так называемая респираторная изоляция), на 24 часа после начала приема антибиотиков. Лечение менингита должно начаться как можно быстрее. Внутривенно назначается антибиотик — обычно цефтриаксон или цефотаксим. Для предотвращения поражения головного мозга рекомендуется прием кортикостероидов. Лечение эпиглоттита должно начаться как можно быстрее. Больному может понадобиться поддержка дыхания. Иногда необходимо установка искусственного воздуховода, такого как дыхательная трубка, либо редко в дыхательном горле делается разрез (процедура, именуемая трахеостомия). Назначают антибиотик — цефтриаксон, цефотаксим или цефуроксим. Другие инфекции, вызванные Haemophilus influenzae, лечат различными антибиотиками, применяемыми внутрь. К ним относится амоксициллин/клавуланат, азитромицин, цефалоспорины, фторхинолоны, омадамицин, лефамулин и кларитромицин.

Профилактика инфекций, вызванных H. influenzae Вакцина против Haemophilus influenzae типа b входит в стандартную программу вакцинации детей (см. Календари вакцинаций в детском возрасте). Вакцина против Hib значительно сократила число серьезных инфекций, вызванных Haemophilus influenzae типа b, таких как менингит, эпиглоттит и бактериемия. Если в доме больного тяжелой формой инфекции, вызванной Haemophilus influenzae типа b, живут дети младше 4 лет, которые не вакцинированы против Haemophilus influenzae типа b или вакцинированы не полностью, рекомендуется провести такую вакцинацию. Кроме того, для профилактики инфекции всем членам домохозяйства, за исключением беременных женщин, следует назначить антибиотик рифампин. Если в дошкольном детском учреждении инфекция, вызванная Haemophilus influenzae типа b, возникает в течение 60 дней у 2 или более детей, то находившимся в контакте с ними взрослым и детям необходимо назначить антибиотик.