Столбняк возникает из-за токсина, который вырабатывается анаэробными бактериями Clostridium tetani. Токсины вызывают непроизвольные сокращения и ригидность мышц.

Столбняк обычно развивается после заражения раны или травмы, проникающей через кожу.

Диагноз ставится на основании симптомов.

Лечение заключается в применении столбнячного иммуноглобулина для нейтрализации токсина и лечения симптомов до их разрешения.

Вакцинация и надлежащая обработка ран помогают предотвратить столбняк.

(См. также Общие сведения о клостридиальных инфекциях).

Бактериям Clostridium tetani не требуется кислород для жизни. То есть, они являются анаэробами.

Столбняк встречается редко в Соединенных Штатах Америки, но часто — в регионах мира, где охват вакцинацией низок. Он может возникать у людей всех возрастов, даже у младенцев.

Бактерия Clostridium tetani обитает в почве и кале животных, где может жить на протяжении нескольких лет. Бактерии столбняка могут попадать в организм через

Раны, загрязненные почвой или калом (в особенности, если рана обработана недостаточно тщательно)

Проколы кожи зараженными иглами (например, при введении запрещенных наркотических веществ либо при нанесении татуировок или пирсинге)

Иногда рана настолько мала, что человек даже не обращается к врачу. Травмы с участием инородного тела (например, заноз, грязи или осколков пуль) или приводящие к омертвению тканей (например, ожоги, обморожение, гангрена или размозжение) чаще вызывают столбняк.

В некоторых случаях столбняк может возникать из-за повреждения матки во время аборта или родов. Загрязнение почвой культи пуповины, которое может произойти в частях света с недостаточным уровнем санитарии, может вызвать столбняк у новорожденных.

Бактерии столбняка вырабатывают споры. Споры — это неактивная (латентная) форма бактерий. Споры позволяют бактериям выживать даже при сложных внешних условиях. При благоприятных условиях споры превращаются в активные бактерии.

Бактерии Clostridium tetani вырабатывают столбнячные токсины. Эти токсины перемещаются по всему организму и не дают некоторым нервам передавать сигналы другим нервам. В результате мышцы сокращаются непроизвольно, вызывая скованность и болезненные мышечные спазмы.

Вакцинация в детстве, а также повторная вакцинация каждые 10 лет у взрослых может предотвратить столбняк. Таким образом столбняк возникает в основном среди людей, которые не прошли вакцинацию вообще или не проходили ее своевременно. В Соединенных Штатах риск развития столбняка высок у следующих категорий населения:

Люди с ожогами, хирургическими ранами или инъекционные наркоманы

Люди старше 60 лет, потому что иммунитет снижается со временем

Люди, которые никогда не получали первичную серию противостолбнячной вакцины, входящей в программу плановой вакцинации детей

Риску развития столбняка могут подвергаться люди, страдающие диабетом или принимающие лекарственные препараты, ослабляющие иммунную систему.

Симптомы столбняка Симптомы столбняка проявляются через 5–10 дней после травмы, но могут начаться и спустя 50 дней. Мышечные спазмы являются характерной чертой столбняка. Мышцы сокращаются непроизвольно (спазм) и становятся ригидными. Столбняк часто называют «тризмом челюсти», поскольку спазмы заставляют челюсть и шейные мышцы напрягаться и фиксироваться, что затрудняет открывание рта или глотание. Спазмы также возникают в плечах, лице, животе и конечностях. Такие спазмы мешают дыханию, иногда настолько, что развивается синюшность. Лицо может застыть в улыбке с приподнятыми бровями. Также сокращаются мышцы спины, из-за чего спина, шея и ноги выгибаются дугой в другую сторону. Спазмы мышц сфинктера могут приводить к запору и затрудненному мочеиспусканию. Легкие раздражители, такие как шум, сквозняк или сотрясение кровати, могут вызвать болезненные спазмы мышц по всему телу. В редких случаях мышечные спазмы ограничиваются группами мышцы вокруг раны. Такой локализованный столбняк может длиться в течение нескольких недель. Другие симптомы являются следствием поражения столбняком нервной системы, включая ту ее часть, которая регулирует внутренние процессы в организме, например, частоту сердцебиения. У людей со столбняком может наблюдаться учащенное сердцебиение и незначительное повышение температуры. Они могут обильно потеть. Артериальное давление может подниматься и снижаться. Люди могут вдыхать (аспирировать) содержимое рта в легкие, что приводит к пневмонии. Поведение больного может характеризоваться беспокойством и раздражительностью. Однако даже в случае тяжелой инфекции человек обычно остается в сознании. У новорожденных столбняк обычно поражает весь организм и часто приводит к смерти. В первые 2 недели жизни у младенца наблюдаются спазмы и плохой аппетит. Выживший ребенок может потерять слух. Знаете ли Вы, что...

Диагностика столбняка Обследование врачом; Диагноз «столбняк» предполагается в случае, если некоторые мышцы (чаще всего челюстные мышцы и мышцы спины) становятся ригидными, наблюдаются спазмы, особенно среди людей, у которых имеются раны. Иногда выполняется бактериологическое исследование образца отделяемого из раны. Однако результаты посева иногда могут указывать на наличие столбняка, когда его на самом деле нет (ложноположительный результат), и наоборот, столбняк может присутствовать даже если бактерии не будут выявлены (ложноотрицательный результат). Поэтому результаты бактериологического исследования не являются основанием для установления диагноза столбняка.

Лечение столбняка Обработка раны и удаление омертвевших тканей и инородного материала;

человеческий противостолбнячный иммуноглобулин (антитоксин);

Лечение симптомов, иногда включающая искусственную вентиляцию легких

Антибиотики Пациенты со столбняком госпитализируются в отделение интенсивной терапии. В палате поддерживается тишина во избежание провоцирования мышечных спазмов. Раны тщательно обрабатываются, а мертвые ткани и инородные вещества удаляются. Для нейтрализации токсинов в мышцу обычно вводится доза человеческого противостолбнячного иммуноглобулина (антитоксина). Если антитоксин недоступен, врачи могут назначить пострадавшему иммуноглобулин, который содержит множество различных антител, включая те, которые защищают от столбняка. Чтобы уничтожить бактерии в ране и прекратить выработку токсина внутривенно вводятся антибиотики. Однако антибиотики не действуют на токсин, который уже был выработан. Он продолжает вызывать мышечные спазмы. У людей не вырабатывается иммунитет к столбняку после того, как они перенесли столбняк. То есть, у них снова может быть столбняк. Поэтому после того, как пациенты со столбняком выздоравливают от инфекции, они получают вакцину против столбняка, если только не установлено, что они получали вакцинацию вовремя. лечение симптомов. При мышечных спазмах и ригидности могут применяться седативные средства, такие как диазепам или мидазолам. Эти лекарственные препараты также помогают облегчить тревожность. Если ригидность мышц препятствует дыханию, в трахею может быть вставлена трубка (эндотрахеальная интубация), а больному дают лекарственный препарат, вызывающий паралич мышц, и, таким образом, прекращающий спазмы. Затем трубку подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, который дышит за человека. Если артериальное давление и частота сердечных сокращений нестабильны, врачи могут назначить морфин внутривенно, магний, бета-блокатор быстрого действия или другие лекарственные препараты. При затруднении глотания питание и жидкости вводятся внутривенно, или реже, через трубку, вставленную через нос в желудок. Если развивается запор, что случается часто, назначают размягчители кала и в прямую кишку могут ввести трубку для отведения образующегося газа.

Прогноз при столбняке При наличии лечения большинство людей выздоравливают. Летальный исход встречается чаще среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, детей и пожилых людей. Прогноз ухудшается, если симптомы развиваются быстро и болезнь прогрессирует быстро, или если лечение задерживается.

Профилактика столбняка Предотвратить столбняк намного легче, чем лечить его. Вакцинация Вакцина от столбняка стимулирует выработку антител в организме, которые нейтрализуют токсин. Однако для развития этих антител после вакцинации может потребоваться несколько недель. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от инфекции). Отдельной вакцины от столбняка не существует. Вакцина против дифтерии/столбняка/коклюша (вакцина DTaP) — это комбинированная вакцина, которая защищает от дифтерии, столбняка и коклюша (судорожный кашель). Вакцина DTaP входит в график плановой иммунизации детей. В качестве первичной серии для детей обычно рекомендуются пять доз вакцины DTaP. Их вводят в возрасте 2 месяцев, 4 месяцев, 6 месяцев, 15–18 месяцев и 4–6 лет. Вслед за введением вакцины DTaP вводят единственную в жизни бустерную дозу вакцины против столбняка, дифтерии с бесклеточным компонентом коклюша (Tdap) в возрасте 11–12 лет, также ее вводят лицам в возрасте 13 лет или старше, которые никогда не получали вакцину Tdap или не уверены в том, получали ли они ее. Каждые 10 лет после этого всем людям вводится бустерная доза, содержащая только компоненты столбняка и дифтерии (Td) или Tdap. Беременные женщины получают бустерную дозу вакцины Tdap во время каждой беременности (предпочтительно на сроке 27–36 недель). Эта стратегия предотвращает развитие столбняка у женщин и новорожденных. Когда беременные женщины получают вакцину, антитела к столбняку передаются от матери плоду во время беременности, и новорожденный имеет антитела к столбняку при рождении. Столбняк редко развивается у людей, которые прошли первичную серию прививок против столбняка и проходят ревакцинацию каждые 10 лет согласно рекомендациям. После ранения В случае травмы быстрая и тщательная обработка ран помогает предотвратить столбняк. При наличии раны человеку, который в прошлом был привит против столбняка, можно ввести одну дозу вакцины против столбняка, чтобы предотвратить развитие инфекции, если он не получал дозу вакцины в течение последних 10 лет (или в течение последних 5 лет, если рана глубокая или грязная). Если человек ранее не был привит, ему немедленно вводят дозу вакцины и еще две дозы через один и два месяца. Кроме того, поскольку для достижения эффекта вакцины требуются недели, если рана глубокая или особенно грязная, иногда дополнительно вводят человеческий противостолбнячный иммуноглобулин. Этот иммуноглобулин получают у людей-доноров, которые имеют высокий уровень антител к столбнячному токсину. Эти антитела немедленно нейтрализуют токсин.