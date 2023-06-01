Лимфоцитарный хориоменингит

У большинства людей с лимфоцитарным хориоменингитом симптомы отсутствуют или же присутствуют легкие симптомы.

Если симптомы все же проявляются, они развиваются через 1–2 недели после заражения.

У некоторых людей наблюдается гриппоподобное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, ознобом, общим плохим самочувствием (недомоганием), слабостью, болью в мышцах (особенно в пояснице) и болью за глазами. Люди могут стать чувствительны к свету, потерять аппетит, чувствовать тошноту или головокружение. Реже возникает боль в горле.

Состояние больных обычно улучшается спустя от 5 дней до 3 недель на 1–2 дня. У многих из них затем наступает ухудшение. Снова повышается температура и появляется головная боль, и может развиться сыпь. Суставы пальцев и рук могут отекать. Инфекция может распространяться на слюнные железы (вызывая паротит) и яички.

У некоторых людей может возникнуть инфицирование тканей, которые покрывают головной и спинной мозг (мозговые оболочки) (менингит). Менингит обычно вызывает симптом ригидной шеи, когда не получается или трудно опускать подбородок к груди. У очень небольшого количества людей развивается инфекция головного мозга (энцефалит), которая может вызвать паралич, проблемы с движением или другие симптомы дисфункции головного мозга.

При инфицировании беременных у плода могут возникнуть такие проблемы, как гидроцефалия (накопление избыточной жидкости в головном мозге или мозговых оболочках), хориоретинит (инфекция глаз) и умственная отсталость. Хориоретинит может вызывать размытое зрения, боль в глазах, чувствительность к свету и слепоту. Если беременная женщина была инфицирована во время 1-го триместра, плод может умереть.