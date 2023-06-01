Лимфоцитарный хориоменингит — это вирусная инфекция, которая обычно вызывает гриппоподобное заболевание, иногда сопровождающееся сыпью, болью в суставах или инфицированием других частей тела.
Большинство людей заражаются, когда вдыхают пыль или едят пищу, загрязненную мочой, калом или другой биологической жидкостью инфицированной мыши или хомяка.
У большинства больных лимфоцитарным хориоменингитом симптомы отсутствуют, но у некоторых развивается гриппоподобное заболевание, а у немногих — менингит или инфекция головного мозга.
Для диагностики лимфоцитарного хориоменингита врачи делают спинномозговую пункцию и выполняют анализы крови для проверки на вирус.
Лечение направлено на облегчение симптомов, но при менингите или инфекции головного мозга больных госпитализируют, и им могут назначить противовирусный препарат.
Вирус лимфоцитарного хориоменингита вызывается аренавирусом и распространяется грызунами. Обычно люди заражаются, когда вдыхают пыль или едят пищу, загрязненную мочой, калом или другой биологической жидкостью инфицированного хомяка или домовой мыши. Когда лимфоцитарный хориоменингит передается мышами, он встречается в основном у взрослых в осенний и зимний сезон.
Симптомы лимфоцитарного хориоменингита
У большинства людей с лимфоцитарным хориоменингитом симптомы отсутствуют или же присутствуют легкие симптомы.
Если симптомы все же проявляются, они развиваются через 1–2 недели после заражения.
У некоторых людей наблюдается гриппоподобное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, ознобом, общим плохим самочувствием (недомоганием), слабостью, болью в мышцах (особенно в пояснице) и болью за глазами. Люди могут стать чувствительны к свету, потерять аппетит, чувствовать тошноту или головокружение. Реже возникает боль в горле.
Состояние больных обычно улучшается спустя от 5 дней до 3 недель на 1–2 дня. У многих из них затем наступает ухудшение. Снова повышается температура и появляется головная боль, и может развиться сыпь. Суставы пальцев и рук могут отекать. Инфекция может распространяться на слюнные железы (вызывая паротит) и яички.
У некоторых людей может возникнуть инфицирование тканей, которые покрывают головной и спинной мозг (мозговые оболочки) (менингит). Менингит обычно вызывает симптом ригидной шеи, когда не получается или трудно опускать подбородок к груди. У очень небольшого количества людей развивается инфекция головного мозга (энцефалит), которая может вызвать паралич, проблемы с движением или другие симптомы дисфункции головного мозга.
При инфицировании беременных у плода могут возникнуть такие проблемы, как гидроцефалия (накопление избыточной жидкости в головном мозге или мозговых оболочках), хориоретинит (инфекция глаз) и умственная отсталость. Хориоретинит может вызывать размытое зрения, боль в глазах, чувствительность к свету и слепоту. Если беременная женщина была инфицирована во время 1-го триместра, плод может умереть.
Диагностика лимфоцитарного хориоменингита
Спинномозговая пункция
анализы и посевы крови.
Лимфоцитарный хориоменингит подозревается у людей с типичными симптомами (особенно свидетельствующими о наличии менингита или инфекции головного мозга), которые были в контакте с грызунами.
Если у пациента появляются симптомы менингита, выполняют спинномозговую (люмбальную) пункцию, чтобы получить образец спинномозговой жидкости. (Спинномозговая жидкость — это жидкость, которая течет через ткани, покрывающие головной и спинной мозг). Образец спинномозговой жидкости направляется в лабораторию для анализа. Например, если будет найден вирус, его могут выращивать (культивируют) до тех пор, пока его количество не будет достаточным для идентификации. Или же может быть проведено исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), чтобы сделать много копий генетического материала вируса. Эта методика позволяет врачам быстро и точно идентифицировать вирус.
Врачи также выполняют анализы крови для проверки на антитела к вирусу. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, например, со стороны вируса, вызывающего лимфоцитарный хориоменингит).
Лечение лимфоцитарного хориоменингита
Поддерживающая терапия
Иногда рибавирин
Лечение лимфоцитарного хориоменингита направлено на облегчение симптомов и сохранение жизненно важных функций. Принятые меры зависят от тяжести заболевания.
Больных менингитом или инфекцией головного мозга госпитализируют, и они могут получать лечение противовирусным препаратом рибавирин.
Иногда полезно применение кортикостероидов.
Профилактика лимфоцитарного хориоменингита
Избегание контакта с мочой и фекалиями грызунов помогает в профилактике инфекции. Может помочь следующее:
Перед уборкой проветрите закрытые помещения, где находились мыши.
Перед подметанием или чисткой смочите поверхности 10 %-ным раствором отбеливателя.
Не поднимайте пыль.
Заблокируйте отверстия, через которые грызуны могут попасть в дом.
Поместите пищевые продукты в контейнеры, в которые грызуны не могут забраться.
Уберите потенциальные места, где могут поселиться грызуны, вокруг дома.