Желтая лихорадка

У некоторых больных симптоматика отсутствует. У других симптомы проявляются в легкой форме, а у некоторых приобретают форму тяжелого заболевания, представляющего угрозу для жизни.

Симптомы желтой лихорадки обычно развивается через 3–6 дней после укуса инфицированного комара. Первыми симптомами являются головная боль, головокружение, боли в мышцах, озноб, субфебрильная температура, которые появляются неожиданно. Как правило, также появляется тошнота, рвота, запор, сильная утомляемость и беспокойство. Развивается гиперемия лица.

Обычно такие симптомы проходят через несколько дней. Некоторые люди выздоравливают, но у других появляется сильный жар, тошнота, рвота и сильные боли во всем теле через несколько часов или дней с момента появления первых симптомов. Кожа становится желтой (желтуха) вследствие поражения печени. Часто возникает кровотечение из носа, рта и желудочно-кишечного тракта. Человека может рвать кровью. Может развиться спутанность сознания и апатия.

У некоторых больных наблюдается бред. У них очень низкое артериальное давление (шок). В тяжелых случаях могут возникнуть судороги, нарушение работы нескольких органов и коматозное состояние. От 30 до 60 % людей с тяжелым кровотечением и лихорадкой умирают.