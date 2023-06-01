Желтая лихорадка — это вирусное заболевание, переносимое комарами, которое в основном возникает в тропиках.
Желтая лихорадка сейчас встречается только в тропических районах Центральной Африки, в южной части Панамы и Южной Америке.
У некоторых людей с желтой лихорадкой симптомы отсутствуют, тогда как у других наблюдаются более тяжелые симптомы, такие как пожелтение кожи (желтуха), повышение температуры, головная боль, мышечные боли и кровотечение.
Врачи диагностируют желтую лихорадку путем выращивания (культивирования) вируса, путем выполнения анализов крови для выявления антител к вирусу или с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), помогающего определить генетический материал вируса.
Лечение заключается в основном в приеме поддерживающих препаратов и включает препараты, которые лечат или предотвращают кровотечение.
Вакцина доступна для использования у людей, проживающих в эндемический странах, и для путешественников в места, где распространена желтая лихорадка, но также важно избегать укусов комаров.
Желтая лихорадка вызывается флавивирусом, который переносится комарами.
Желтая лихорадка является одной из наиболее легко узнаваемых и исторически важных вирусных инфекций. В прошлом большие эпидемии желтой лихорадки уносили десятки тысяч жизней. Эта болезнь, ранее распространенная в тропиках и зонах умеренного климата по всему миру, сейчас встречается только в тропических районах Центральной Африки, в южной части Панамы и Южной Америке. В Южной Америке инфекция наиболее распространена в жаркие и дождливые месяцы года, а в Африке — в конце сезона дождей и начале периода засухи.
Симптомы желтой лихорадки
У некоторых больных симптоматика отсутствует. У других симптомы проявляются в легкой форме, а у некоторых приобретают форму тяжелого заболевания, представляющего угрозу для жизни.
Симптомы желтой лихорадки обычно развивается через 3–6 дней после укуса инфицированного комара. Первыми симптомами являются головная боль, головокружение, боли в мышцах, озноб, субфебрильная температура, которые появляются неожиданно. Как правило, также появляется тошнота, рвота, запор, сильная утомляемость и беспокойство. Развивается гиперемия лица.
Обычно такие симптомы проходят через несколько дней. Некоторые люди выздоравливают, но у других появляется сильный жар, тошнота, рвота и сильные боли во всем теле через несколько часов или дней с момента появления первых симптомов. Кожа становится желтой (желтуха) вследствие поражения печени. Часто возникает кровотечение из носа, рта и желудочно-кишечного тракта. Человека может рвать кровью. Может развиться спутанность сознания и апатия.
У некоторых больных наблюдается бред. У них очень низкое артериальное давление (шок). В тяжелых случаях могут возникнуть судороги, нарушение работы нескольких органов и коматозное состояние. От 30 до 60 % людей с тяжелым кровотечением и лихорадкой умирают.
Диагностика желтой лихорадки
Посев или анализ крови
Врач подозревает желтую лихорадку, когда у человека из региона, где распространена инфекция, появляются характерные симптомы.
Диагноз желтой лихорадки ставится на основании анализа крови на антитела или выращивания (культивирования) вируса. Или же может быть проведено исследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), чтобы сделать много копий генетического материала вируса. Эта методика позволяет врачам быстро и точно идентифицировать вирус.
Лечение желтой лихорадки
Поддерживающая терапия
Лечение желтой лихорадки носит поддерживающий характер и включает лекарственные препараты, действие которых направлено на излечение или предупреждение кровотечений; например, выполняются инъекции витамина К (который улучшает свертываемость крови).
Специфического лечения желтой лихорадки не существует.
Профилактика желтой лихорадки
Профилактика желтой лихорадки предусматривает следующее:
Предотвращение укусов комаров
Вакцинация
Изоляция
Основной способ профилактики — избегание укусов комаров. Местные жители и туристы, посещающие регионы распространения желтой лихорадки, могут предпринимать следующие меры:
наносить на кожу репеллент, который содержит диэтилтолуамид (ДЭТА);
использовать противомоскитные сетки;
носить одежду с длинными рукавами и длинные штаны;
ночевать в помещениях с кондиционированием воздуха или использовать оконные и дверные противомоскитные сетки, чтобы не допустить появления комаров в помещении;
наносить на одежду и снаряжение инсектицид, содержащий перметрин (не наносить его непосредственно на кожу).
Для детей рекомендуются следующие меры предосторожности:
не использовать репеллент от насекомых у детей в возрасте до 2 месяцев;
не использовать продукты, содержащие масло лимонного эвкалипта (параментандиол) у детей в возрасте до 3 лет.
При применении у детей старшего возраста взрослые должны распылить репеллент себе на руки, а затем нанести его на кожу ребенка;
одевать детей в одежду, которая закрывает их руки и ноги, или покрывать кроватку, коляску или сумку-кенгуру ребенка противомоскитной сеткой;
не наносить репеллент от насекомых на руки, глаза, рот, пораненную или раздраженную кожу детей.
Существует вакцина, которая на 95 % эффективна в профилактике желтой лихорадки. Однократная доза вакцины может обеспечить пожизненный иммунитет против желтой лихорадки. Вакцину следует вводить не менее чем за 10 дней до поездки в страну, где распространена желтая лихорадка. В США вакцинация против желтой лихорадки осуществляется только в специальных клиниках, имеющих соответствующее разрешение от Министерства здравоохранения страны. Однако центров таких много (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: клиники вакцинации против желтой лихорадки).
Многие страны требуют обязательную вакцинацию только для приезжих из стран, где встречается желтая лихорадка. Перед путешествием в регион, где распространена желтая лихорадка, следует пройти вакцинацию.
Случаи смерти обезьян из-за желтой лихорадки часто указывают на то, что в джунглях происходят вспышки заболевания с риском заражения людей. Невакцинированные люди в этих регионах должны покинуть эту область до тех пор, пока они не будут вакцинированы. Для контроля текущей вспышки желтой лихорадки посредством иммунизации используется немедленная массовая вакцинация от желтой лихорадки.
Вакцинации не подвергаются:
Беременные женщины
новорожденные в возрасте до 6 месяцев;
люди с ослабленной иммунной системой, например, больные СПИДом.
При подозрении на инфекцию, либо если она диагностирована, человека изолируют в отдельной палате, обрабатываемой инсектицидами во избежание дальнейшего распространения вируса комарами.