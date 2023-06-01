Вирусная инфекция Зика — это вирусная инфекция, переносимая комарами, которая обычно не вызывает никаких симптомов, но может вызвать повышенную температуру, сыпь, боль в суставах или инфекцию оболочки, которая покрывает белок глаза (конъюнктивит или покраснение глаза). Вирусная инфекция Зика у беременной женщины может вызывать у ребенка микроцефалию (серьезный врожденный дефект) и нарушение зрения, а также другие аномалии.

Вирус Зика распространяется комарами, но также может передаваться половым путем, через переливание крови и от беременной женщины ее ребенку до или во время родов.

Симптомы вирусной инфекции Зика, если и возникают, то обычно в легкой форме.

Врачи подозревают вирусную инфекцию Зика, исходя из симптомов человека и недавней истории путешествий, и подтверждают диагноз на основе результатов анализа крови или мочи.

Конкретного лечения вирусной инфекции Зика не существует, но может быть полезен отдых, потребление большого количества жидкости и прием ацетаминофена для понижения температуры и купирования боли.

Наиболее эффективные способы профилактики вирусной инфекции Зика — это избегание укусов комаров и незащищенного секса с партнером, у которого есть или может быть инфекция.

Вирус Зика, как и вирусы, вызывающие лихорадку денге, желтую лихорадку и лихорадку чикунгунья, — это арбовирус, который распространяется особыми видами комаров — комарами Aedes, которые размножаются в стоячей воде. Эти комары кусают в основном людей и живут рядом с людьми, в помещении и на улице. Они агрессивно кусаются в течение дня в закрытом помещении и в тени на открытом воздухе. Они наиболее активны в течение нескольких часов после восхода солнца и перед заходом солнца. Они также кусаются ночью.

В 1947 году вирус Зика был впервые выявлен у обезьян в лесу Зика в Уганде. О нем было практически ничего неизвестно до 2007 года, когда первые крупномасштабные вспышки инфицирования произошли на островах Южной части Тихого океана. В мае 2015 года случаи местного инфицирования были зарегистрированы в Южной Америке, затем в Центральной Америке и в странах Карибского бассейна, и к концу ноября 2015 года вирус достиг Мексики. Местное инфицирование означает, что зараженный комар кусает людей там, где они живут или работают, то есть, они заражаются не во время путешествия.

По состоянию на май 2017 года случаи местного инфицирования вирусом Зика были зарегистрированы в округе Майами-Дейд в юго-восточной Флориде и в Браунсвилле, штат Техас. По состоянию на декабрь 2019 года в континентальной части Соединенных Штатов не было зафиксировано новых случаев местного инфицирования вирусом Зика. Вирусная инфекция Зика была зарегистрирована у путешественников, возвращающихся в Соединенные Штаты Америки после поездок в страны, где вирус передается путем местного инфицирования.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выдают уведомления для путешественников при возникновении вспышки. По состоянию на декабрь 2019 года не было никаких областей, где происходили бы вспышки инфицирования вирусом Зика.

Передача вируса Зика В течение первой недели заражения вирус Зика присутствует в крови. Когда комары кусают инфицированного человека, они глотают кровь, содержащую вирус. Вирус размножается у комаров и через несколько дней, когда комар кусает другого человека, он может передать вирус этому человеку. У людей, которые путешествовали в регионы, где распространена вирусная инфекция Зика, вирус Зика может находится в крови, когда они возвращаются домой. Если они живут в регионе, где распространены комары вида Aedes, комары могут кусать их и затем распространять вирус на других людей, живущих в этом регионе, что приведет к местному инфицированию вирусом Зика. Хотя вирус Зика обычно распространяется комарами, он может передаваться и другими способами: через половой акт (вагинальный, анальный или оральный секс) и совместное использование устройств для сексуального удовлетворения;

от беременной женщины ее ребенку до или во время родов;

при переливании крови и пересадке органов. Люди, зараженные вирусом Зика, могут передавать вирус половым путем во многих случаях: если инфекция не вызывала никаких симптомов;

до проявления симптомов;

при наличии симптомов;

после прекращения симптомов. Вирус Зика остается в сперме гораздо дольше, чем в крови и других биологических жидкостях. Он может передаваться зараженными мужчинами их половым партнерам (мужчинам или женщинам) через незащищенный половой акт (без презерватива), включая вагинальный, анальный и оральный секс (см. также главу Вирус Зика: передача половым путем и профилактика). Вирус Зика также остается во влагалищных жидкостях после того, как он исчезает из крови и мочи. Зараженные женщины могут передавать вирус партнерам-мужчинам во время полового акта. Передача вируса через переливание крови была зарегистрирована в Бразилии. Однако в Соединенных Штатах Америки случаи передачи вируса путем переливания крови не подтверждены. Вирус Зика может передаваться от матери ребенку во время беременности или во время родов. На данный момент не было зафиксировано случаев заражения младенцев вирусом Зика посредством грудного вскармливания. Несмотря на то, что генетический материал вируса Зика был обнаружен в грудном молоке, риск передачи через грудное молоко перевешивается питательными свойствами грудного молока для младенца. (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: передача вируса Зика и Всемирная организация здравоохранения [ВОЗ]: рекомендации: кормление младенцев в регионах распространения вируса Зика, 2-е издание).

Симптомы вирусной инфекции Зика У большинства людей, которые заразились вирусом Зика, нет никаких симптомов, и многие не знают, что они инфицированы. Если же симптомы и возникают, то обычно в легкой форме. Инфекции, достаточно серьезные для того, чтобы потребовалась госпитализация, встречаются редко. Случаи летального исхода вследствие заражения вирусом Зика встречаются редко. Знаете ли Вы, что... Симптомы заражения вирусом Зика включают повышенную температуру, конъюнктивит (покраснение глаз), боли в суставах и мышцах, боль за глазами, головную боль и красную бугорковую сыпь. Симптомы длятся 4–7 дней. Редко синдром Гийена-Барре развивается после заражения вирусом Зика. Синдром Гийена-Барре — это нервное расстройство, которое вызывает мышечную слабость, ощущение покалывания или потерю чувствительности, которая обычно быстро проходит. Вирусная инфекция Зика у младенцев инфицированных матерей Инфицирование вирусом Зика во время беременности может вызвать микроцефалию или другие проблемы у ребенка. Микроцефалия — это аномально маленькая голова. Голова маленькая, потому что мозг не развивается нормально и маленький по размеру. Дети, инфицированные до рождения, могут иметь множество проблем помимо микроцефалии, в том числе: судорожные припадки.

задержки в развитии (например, дети могут испытывать проблемы с речью, начинать сидеть, стоять и ходить позже, чем ожидалось);

умственную отсталость;

проблемы с движением и сохранением равновесия;

проблемы с кормлением, например, трудности при глотании;

Потеря слуха

нарушение зрения. В Соединенных Штатах Америки с вирусом Зика было связано несколько случаев микроцефалии. Матери этих детей были, вероятно, инфицированы во время путешествия в страну, где распространена вирусная инфекция Зика. Центры по контролю и профилактике заболеваний и ВОЗ контролируют случаи заболевания (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: случаи вирусной инфекции Зика в Соединенных Штатах Америки; ВОЗ: страны и территории, где в настоящее время или ранее зарегистрированы случаи передачи вируса Зика). Микроцефалия (сравнение размеров головы) Изображение Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний, Национальным центром по врожденным дефектам и порокам развития. Вирусная инфекция Зика может вызвать другие аномалии в головном мозге и в глазах (включая катаракту). У инфицированных младенцев может быть избыток кожи на голове и, реже, суставы, которые не сгибаются (например, косолапость).

Диагностика вирусной инфекции Зика Анализы крови и мочи Врачи подозревают вирусную инфекцию Зика исходя из симптомов, мест и дат путешествия. Однако симптомы вирусной инфекции Зика напоминают симптомы многих тропических заболеваний (таких как малярия, лихорадка денге и других вирусных инфекций, вызванных комарами), и она распространена в тех же регионах, что и эти инфекции. Таким образом, для подтверждения вирусной инфекции Зика требуется проведение анализов. При помощи анализов крови или мочи можно выявить вирус, если выполнить анализы в течение недели или двух после начала симптомов. В этих анализах могут использовать метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), который увеличивает количество генетического материала вируса и, таким образом, облегчает обнаружение вируса. Анализы также проводятся для проверки наличия антител к вирусу Зика в крови. Стандартное тестирование на вирусную инфекцию Зика не рекомендуется беременным женщинам, у которых нет симптомов. Однако тем, кто находится в регионах с высоким уровнем заражения вирусом Зика или недавно ездил туда, а также тем, кто имел половые контакты с кем-то из группы высокого риска заражения, врачи могут порекомендовать пройти тестирование. В настоящее время наличие инфекции у мужчин, которые могли подвергаться воздействию вируса Зика, не проверяется и, следовательно, они подвержены риску передачи вируса половым путем. Вместо этого рекомендуются меры по предотвращению заражения (например, использование презервативов) во время половых актов (включая вагинальный, анальный и оральный секс) с участием людей, которые могли подвергаться воздействию вируса Зика.

Лечение вирусной инфекции Зика Поддерживающая терапия Специфического антивирусного препарата против вирусной инфекции Зика не существует. Лечение вирусной инфекции Зика является поддерживающим. Он включает: Покой

прием жидкостей для предотвращения обезвоживания;

ацетаминофен для снижения температуры и купирования боли. Люди, у которых может быть вирусная инфекция Зика, не должны принимать аспирин и/или другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) до тех пор, пока не будет исключена лихорадка денге. При наличии лихорадки денге и приеме аспирина или другого НПВП повышается риск чрезмерного кровотечения (кровоизлияния). Денге ослабляет кровеносные сосуды, что повышает вероятность их разрыва или протечки, а НПВП понижает вероятность свертывания крови. Также в связи с риском развития синдрома Рейе детям (вплоть до 18 лет) не следует назначать аспирин. При обнаружении у беременных женщин вируса Зика врачи могут рекомендовать проводить ультразвуковое исследование раз в 3–4 недели для контроля за развитием плода. Врачи могут направлять женщин к специалисту в области перинатологии или специалисту по инфекционным заболеваниям, имеющему опыт в наблюдении беременности. В течение 2 или более лет после рождения врачи могут наблюдать за развитием головного мозга всех младенцев, рожденных у матерей, инфицированных вирусом Зика, независимо от наличия у них симптомов.

Профилактика вирусной инфекции Зика По возможности беременные женщины НЕ должны путешествовать в регионы с текущими вспышками вируса Зика (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: беременные женщины и вирус Зика). При поездке в такие районы беременным женщинам следует поговорить со своим врачом о рисках заражения и мерах предосторожности, которые следует принять, чтобы избежать укусов комаров во время поездки. В настоящее время нет вакцины для предотвращения заражения вирусом Зика, хотя проводятся исследования по разработке такой вакцины. Предотвращение передачи вируса Зика комарами Профилактика вирусной инфекции Зика заключается в контроле над комарами в регионах, где распространена вирусная инфекция Зика, и предотвращении укусов комаров во время поездок в такие регионы. Для предотвращения укусов комаров следует принять следующие меры предосторожности: носить одежду с длинными рукавами и длинные штаны;

ночевать в помещениях с кондиционированием воздуха или использовать оконные и дверные противомоскитные сетки, чтобы не допустить появления комаров в помещении;

спать под противомоскитной сеткой в помещениях, не защищенных оконными и дверными противомоскитными сетками или в которых отсутствует кондиционирование воздуха;

наносить на открытые участки кожи репелленты от насекомых, рекомендованные Управлением США по охране окружающей среды, содержащие такие ингредиенты, как ДЭТА (диэтилтолуамид) или другие одобренные активные вещества;

наносить на одежду и снаряжение инсектицид, содержащий перметрин (не наносить его непосредственно на кожу). Для детей рекомендуются следующие меры предосторожности: не использовать репеллент от насекомых у детей в возрасте до 2 месяцев;

не использовать продукты, содержащие масло лимонного эвкалипта (параментандиол) у детей в возрасте до 3 лет.

При применении у детей старшего возраста взрослые должны распылить репеллент себе на руки, а затем нанести его на кожу ребенка;

одевать детей в одежду, которая закрывает их руки и ноги, или покрывать кроватку, коляску или сумку-кенгуру ребенка противомоскитной сеткой;

не наносить репеллент от насекомых на руки, глаза, рот, пораненную или раздраженную кожу детей. Предотвращение передачи вируса Зика половым путем Вирус Зика может передаваться половым путем от мужчины половому партнеру (мужчине или женщине) и от женщины мужчине. Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустили рекомендации по предотвращению передачи вируса Зика половым путем (Центры по контролю и профилактике заболеваний: вирус Зика: передача половым путем и профилактика): Беременным женщинам особенно важно принимать меры предосторожности для предотвращения передачи вируса Зика половым путем. Если партнер беременной женщины (мужчина или женщина) живет в регионе, где распространена вирусная инфекция Зика, или если он путешествовал в такой регион, пара должна принимать профилактические меры на протяжении всей беременности. Пара должна предпринять одно из следующего: воздерживаться от секса (вагинального, анального или орального);

последовательно и правильно использовать барьерный метод контрацепции во время секса (вагинального, анального или орального). Эта рекомендация применяется независимо от наличия симптомов у партнера, потому что в большинстве случаев инфицирования вирусом Зика симптомы не возникают, а если они и развиваются, то обычно в легкой форме. CDC также предоставляют рекомендации в случае отсутствия беременности. Периоды времени для мужчин и женщин различаются, потому что вирус Зика остается в сперме дольше, чем в других жидкостях тела. Мужчины, которые путешествовали в зону, где существует или ранее существовала опасность заражения вирусом Зика, должны Использовать презервативы или воздерживаться от половых контактов в течение не менее 3 месяцев после возвращения, после появления симптомов или после даты постановки диагноза инфицирования вирусом Зика. Женщины, которые путешествовали в зону, где существует или ранее существовала опасность заражения вирусом Зика, должны Использовать презервативы или воздерживаться от половых контактов в течение не менее 2 месяцев после возвращения, после появления симптомов или после даты постановки диагноза инфицирования вирусом Зика. Партнеры, которые путешествовали в зону, где существует или ранее существовала опасность заражения вирусом Зика, должны Использовать презервативы или воздерживаться от половых контактов в течение не менее 3 месяцев после возвращения последнего партнера, после появления симптомов или после даты постановки диагноза инфицирования вирусом Зика у одного из них. Барьерные методы включают презервативы (мужские и женские) и зубные защитные прокладки (используемые при оральном сексе). Эти барьеры могут снизить риск заражения вирусом Зика во время секса. Чтобы презервативы и зубные защитные прокладки были эффективными, их необходимо использовать правильно. Их следует надевать до начала полового акта и оставлять до его конца (см. Презервативы). Они должны использоваться каждый раз во время вагинального, анального и орального секса. Снизить риск передачи половым путем может также индивидуальное, а не совместное, использование устройств для сексуального удовлетворения. См. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: Вирус Зика: люди, пытающиеся зачать ребенка.