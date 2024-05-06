Триметоприм и сульфаметоксазол

Триметоприм — это антибиотик, который доступен в виде одного препарата или в комбинации с сульфаметоксазолом (сульфаниламидным антибиотиком).

Триметоприм и комбинация триметоприма с сульфаметоксазолом (TMP/SMX) эффективны против многих грамположительных бактерий и грамотрицательных бактерий, включая восприимчивые бактерии, устойчивые к другим антибиотикам, например, метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС), некоторые простейшие (Cyclospora и Cystoisospora) и грибки (Pneumocystis). Совместное применение триметоприма и сульфаметоксазола повышает эффективность обоих антибиотиков.

Эти антибиотики действуют, не давая бактериям вырабатывать тип фолиевой кислоты, который им необходимы для функционирования.

Таблица

(См. также Общие сведения об антибиотиках).