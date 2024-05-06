Триметоприм — это антибиотик, который доступен в виде одного препарата или в комбинации с сульфаметоксазолом (сульфаниламидным антибиотиком).
Триметоприм и комбинация триметоприма с сульфаметоксазолом (TMP/SMX) эффективны против многих грамположительных бактерий и грамотрицательных бактерий, включая восприимчивые бактерии, устойчивые к другим антибиотикам, например, метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС), некоторые простейшие (Cyclospora и Cystoisospora) и грибки (Pneumocystis). Совместное применение триметоприма и сульфаметоксазола повышает эффективность обоих антибиотиков.
Эти антибиотики действуют, не давая бактериям вырабатывать тип фолиевой кислоты, который им необходимы для функционирования.
Триметоприм и сульфаметоксазол
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Триметоприм*
Триметоприм/сульфаметоксазол (TMP/SMX);
Инфекции, вызванные чувствительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)
Хроническая инфекция простаты (простатит)
Инфекции мочевого пузыря у женщин
Профилактика рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей (ИМП) у женщин и детей
Кишечные инфекции, вызванные различными бактериями, такими как кишечная палочка (E. coli)
Лечение и профилактика пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii (грибком)
Только триметоприм: хронический простатит, профилактика и лечение инфекций мочевыводящих путей у людей с аллергией на сульфаниламиды
Тошнота, рвота и диарея
Аллергические реакции (включая сыпь)
Кристаллы в моче (редко)
Пониженное число лейкоцитов и тромбоцитов
Чувствительность к солнечному свету
Возможна повышенная склонность к кровотечениям при использовании совместно с варфарином
Почечная недостаточность у людей с плохой функцией почек
* Триметоприм имеет побочные эффекты, подобные побочным эффектам сульфаметоксазола, но они возникают реже.
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование во время беременности и грудного вскармливания
Применения триметоприма/сульфаметоксазола следует избегать во время первого триместра беременности. Риск развития дефектов головного и спинного мозга (пороки развития нервной трубки), таких как расщелина позвоночника Комбинацию триметоприм/сульфаметоксазол не следует назначать во время беременности или новорожденным, поскольку она может вызывать желтуху и повышает риск повреждения головного мозга (билирубиновой энцефалопатии) у плода или новорожденного. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Использование триметоприма/сульфаметоксазола во время грудного вскармливания обычно не рекомендуется, потому что сульфаметоксазол попадает в грудное молоко. Использование триметроприма во время грудного вскармливания обычно считается приемлемым. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).