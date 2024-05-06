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Триметоприм и сульфаметоксазол

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Триметоприм — это антибиотик, который доступен в виде одного препарата или в комбинации с сульфаметоксазолом (сульфаниламидным антибиотиком).

Триметоприм и комбинация триметоприма с сульфаметоксазолом (TMP/SMX) эффективны против многих грамположительных бактерий и грамотрицательных бактерий, включая восприимчивые бактерии, устойчивые к другим антибиотикам, например, метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС), некоторые простейшие (Cyclospora и Cystoisospora) и грибки (Pneumocystis). Совместное применение триметоприма и сульфаметоксазола повышает эффективность обоих антибиотиков.

Эти антибиотики действуют, не давая бактериям вырабатывать тип фолиевой кислоты, который им необходимы для функционирования.

Таблица

Триметоприм и сульфаметоксазол

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Триметоприм*

Триметоприм/сульфаметоксазол (TMP/SMX);

Инфекции, вызванные чувствительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)

Хроническая инфекция простаты (простатит)

Инфекции мочевого пузыря у женщин

Профилактика рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей (ИМП) у женщин и детей

Кишечные инфекции, вызванные различными бактериями, такими как кишечная палочка (E. coli)

Лечение и профилактика пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii (грибком)

Только триметоприм: хронический простатит, профилактика и лечение инфекций мочевыводящих путей у людей с аллергией на сульфаниламиды

Тошнота, рвота и диарея

Аллергические реакции (включая сыпь)

Кристаллы в моче (редко)

Пониженное число лейкоцитов и тромбоцитов

Чувствительность к солнечному свету

Возможна повышенная склонность к кровотечениям при использовании совместно с варфарином

Почечная недостаточность у людей с плохой функцией почек

* Триметоприм имеет побочные эффекты, подобные побочным эффектам сульфаметоксазола, но они возникают реже.

(См. также Общие сведения об антибиотиках).

Использование во время беременности и грудного вскармливания

Применения триметоприма/сульфаметоксазола следует избегать во время первого триместра беременности. Риск развития дефектов головного и спинного мозга (пороки развития нервной трубки), таких как расщелина позвоночника Комбинацию триметоприм/сульфаметоксазол не следует назначать во время беременности или новорожденным, поскольку она может вызывать желтуху и повышает риск повреждения головного мозга (билирубиновой энцефалопатии) у плода или новорожденного. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Использование триметоприма/сульфаметоксазола во время грудного вскармливания обычно не рекомендуется, потому что сульфаметоксазол попадает в грудное молоко. Использование триметроприма во время грудного вскармливания обычно считается приемлемым. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.