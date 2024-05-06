Тетрациклины — это группа антибиотиков, используемых для лечения многих различных бактериальных инфекций.
Тетрациклины включают следующие антибиотики:
Доксициклин
Эравациклин
Миноциклин
Омадациклин
Тетрациклин
Тетрациклины обычно принимают внутрь, они действуют, не давая бактериям производить белки, которые им нужны для роста и размножения.
Тетрациклины не следует принимать с продуктами, которые содержат алюминий, кальций, магний или железо. К таким продуктам относятся некоторые антациды, а также многие витаминные и минеральные добавки.
Тетрациклин и омадациклин следует принимать на пустой желудок с большим количеством воды, поскольку пища, особенно молочные продукты, такие как молоко, йогурт, сыр и мороженое, снижает их всасывание (перемещение препарата в кровоток после приема внутрь).
Миноциклин и доксициклин можно принимать независимо от приема пищи, поскольку пища не снижает их всасывание.
Доксициклин, миноциклин и тетрациклин можно вводить в виде инъекции, а также принимать перорально. Эравациклин можно вводить только путем внутривенной инъекции.
Тетрациклины
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Доксициклин
Эравациклин
Миноциклин
Омадациклин
Тетрациклин
Кожные инфекции, вызванные чувствительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)
Расстройство желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, диарея
Грибковая инфекция, вызванная дрожжевыми грибками Candida
Чувствительность к солнечному свету
Аллергические реакции, включая сыпь, анафилаксию и ангионевротический отек
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование тетрациклинов во время беременности и грудного вскармливания
Беременным женщинам применения тетрациклинов следует по возможности избегать. Эти антибиотики могут влиять на развитие зубов и костей у плода и при приеме на поздних сроках беременности, могут вызвать постоянное окрашивание зубов плода. Если тетрациклин необходимо использовать во время беременности, доксициклин может быть безопаснее, чем другие препараты этого класса. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Использование тетрациклинов во время грудного вскармливания обычно не рекомендуется. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).