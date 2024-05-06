Тетрациклины — это группа антибиотиков, используемых для лечения многих различных бактериальных инфекций.

Тетрациклины включают следующие антибиотики:

Доксициклин

Эравациклин

Миноциклин

Омадациклин

Тетрациклин

Тетрациклины обычно принимают внутрь, они действуют, не давая бактериям производить белки, которые им нужны для роста и размножения.

Тетрациклины не следует принимать с продуктами, которые содержат алюминий, кальций, магний или железо. К таким продуктам относятся некоторые антациды, а также многие витаминные и минеральные добавки.

Тетрациклин и омадациклин следует принимать на пустой желудок с большим количеством воды, поскольку пища, особенно молочные продукты, такие как молоко, йогурт, сыр и мороженое, снижает их всасывание (перемещение препарата в кровоток после приема внутрь).

Миноциклин и доксициклин можно принимать независимо от приема пищи, поскольку пища не снижает их всасывание.

Доксициклин, миноциклин и тетрациклин можно вводить в виде инъекции, а также принимать перорально. Эравациклин можно вводить только путем внутривенной инъекции.

Таблица

(См. также Общие сведения об антибиотиках).