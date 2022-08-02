Трансплантация сердца — это изъятие здорового сердца у недавно умершего человека с последующей пересадкой в организм человека с тяжелым заболеванием сердца, которое нельзя эффективно вылечить препаратами или другими видами операций.

(См. также Общие сведения о трансплантации).

Трансплантация сердца предназначена для людей, у которых есть одно из следующих заболеваний, которые нельзя эффективно вылечить с помощью лекарств или других форм хирургического вмешательства:

Саму по себе трансплантацию сердца нельзя проводить при наличии тяжелой легочной гипертензии (повышенного артериального давления в артериях легких), не поддающейся медикаментозному лечению. Эти люди, скорее всего, будут кандидатами на проведение комбинированной трансплантации сердца и легких.

В некоторых медицинских центрах используются аппараты сердца, поддерживающие жизнь пациентов в течение нескольких недель или месяцев, пока они ждут подходящее сердце. Кроме того, имплантируемые искусственные сердца (так называемые вспомогательные желудочковые системы или ВЖС), которые перекачивают кровь в остальную часть тела, используются для поддержания жизни пациентов в процессе ожидания нового сердца или используются у людей, не являющихся кандидатами на проведение трансплантации сердца. Эти устройства все чаще используются в качестве долгосрочной замены. В результате потребность в трансплантации сердца несколько снизилась.

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Приблизительно 95 % пациентов с пересаженным сердцем могут вести активный образ жизни и выполнять ежедневные действия более активно, чем до пересадки. Более 70 % реципиентов возвращаются к работе на полную ставку. Приблизительно 85–90 % реципиентов, получивших сердце, живы через 1 год после операции.

Доноры Все донорские сердца получены от недавно умерших людей. Доноры должны быть моложе 60 лет и не должны иметь ишемической болезни сердца или других сердечных заболеваний. Также тип крови и размер сердца донора и реципиента должны совпадать. Полученное сердце должно быть пересажено в течение 4–6 часов.

Процедура трансплантации сердца Как доноры, так и реципиенты проходят предтрансплантационный скрининг. Этот скрининг проводится, чтобы убедиться, что орган достаточно здоров для трансплантации, и у реципиента нет никаких заболеваний, которые бы препятствовали трансплантации. Через разрез в грудной клетке извлекают большую часть пораженного сердца, оставляя заднюю стенку верхних камер (предсердия). Полученное сердце соединяют с оставшейся частью сердца реципиента. Трансплантация сердца занимает от 3 до 5 часов. Пациент обычно проводит в больнице 7–14 дней после операции. Препараты для ингибирования иммунной системы (иммунодепрессанты), включая кортикостероиды, начинают принимать в день трансплантации. Эти препараты помогают снизить риск того, что организм получателя органа отторгнет пересаженное сердце.