Трансплантация сердца — это изъятие здорового сердца у недавно умершего человека с последующей пересадкой в организм человека с тяжелым заболеванием сердца, которое нельзя эффективно вылечить препаратами или другими видами операций.
(См. также Общие сведения о трансплантации).
Трансплантация сердца предназначена для людей, у которых есть одно из следующих заболеваний, которые нельзя эффективно вылечить с помощью лекарств или других форм хирургического вмешательства:
Тяжелая сердечная недостаточность
Нерегулярный сердечный ритм (аритмия)
Другие тяжелые сердечные расстройства
Саму по себе трансплантацию сердца нельзя проводить при наличии тяжелой легочной гипертензии (повышенного артериального давления в артериях легких), не поддающейся медикаментозному лечению. Эти люди, скорее всего, будут кандидатами на проведение комбинированной трансплантации сердца и легких.
В некоторых медицинских центрах используются аппараты сердца, поддерживающие жизнь пациентов в течение нескольких недель или месяцев, пока они ждут подходящее сердце. Кроме того, имплантируемые искусственные сердца (так называемые вспомогательные желудочковые системы или ВЖС), которые перекачивают кровь в остальную часть тела, используются для поддержания жизни пациентов в процессе ожидания нового сердца или используются у людей, не являющихся кандидатами на проведение трансплантации сердца. Эти устройства все чаще используются в качестве долгосрочной замены. В результате потребность в трансплантации сердца несколько снизилась.
Приблизительно 95 % пациентов с пересаженным сердцем могут вести активный образ жизни и выполнять ежедневные действия более активно, чем до пересадки. Более 70 % реципиентов возвращаются к работе на полную ставку. Приблизительно 85–90 % реципиентов, получивших сердце, живы через 1 год после операции.
Доноры
Все донорские сердца получены от недавно умерших людей. Доноры должны быть моложе 60 лет и не должны иметь ишемической болезни сердца или других сердечных заболеваний. Также тип крови и размер сердца донора и реципиента должны совпадать.
Полученное сердце должно быть пересажено в течение 4–6 часов.
Процедура трансплантации сердца
Как доноры, так и реципиенты проходят предтрансплантационный скрининг. Этот скрининг проводится, чтобы убедиться, что орган достаточно здоров для трансплантации, и у реципиента нет никаких заболеваний, которые бы препятствовали трансплантации.
Через разрез в грудной клетке извлекают большую часть пораженного сердца, оставляя заднюю стенку верхних камер (предсердия). Полученное сердце соединяют с оставшейся частью сердца реципиента.
Трансплантация сердца занимает от 3 до 5 часов. Пациент обычно проводит в больнице 7–14 дней после операции.
Препараты для ингибирования иммунной системы (иммунодепрессанты), включая кортикостероиды, начинают принимать в день трансплантации. Эти препараты помогают снизить риск того, что организм получателя органа отторгнет пересаженное сердце.
Осложнения трансплантации сердца
Трансплантация может вызвать различные осложнения.
Большинство смертельных исходов после трансплантации сердца возникают в связи с отторжением вскоре после операции или в связи с инфекциями.
Отторжение
Даже если типы ткани близко совпадают, пересаженные органы, в отличие от перелитой крови, часто отторгаются, если не будут приняты меры для предотвращения их неприятия организмом. Отторжение возникает вследствие того, что иммунная система реципиента атакует пересаженный орган, который она считает инородным материалом. Отторжение может быть слабым и поддаваться простому контролю, либо может быть тяжелым и привести к разрушению пересаженного органа.
Иммунодепрессанты — это препараты, которые блокируют или замедляют работу иммунной системы. Их нужно принимать для предотвращения отторжения пересаженного сердца.
Отторжение может вызвать слабость и учащение или нарушение сердечного ритма. При отторжении пересаженное сердце функционирует не надлежащим образом, вызывая снижение артериального давления, накапливание жидкости в ногах и иногда в брюшной полости, что приводит к отекам. Жидкость также может скапливаться в легких, вызывая проблемы с дыханием. Однако отторжение часто проявляется в слабой форме. В подобных случаях симптомы отсутствуют, но электрокардиография (ЭКГ) может выявить изменения в электрической активности сердца.
Если врачи подозревают отторжение, они обычно проводят биопсию. Через разрез на шее в вену вводят катетер, который подключают к сердцу. Устройство, прикрепленное к концу катетера, извлекает небольшой кусочек сердечной ткани, который изучают под микроскопом. Поскольку последствия отторжения могут быть серьезными, врачи также в плановом порядке, раз в год, проводят биопсию, чтобы выявить отторжение при отсутствии симптомов.
Атеросклероз, связанный с трансплантацией
Приблизительно у четверти пациентов, которым пересадили сердце, развивается атеросклероз коронарных артерий.
Лечение включает препараты для снижения уровня липидов (жиров) в крови и дилтиазем (препарат для предотвращения сужения сосудов).