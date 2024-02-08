Общие сведения об иммунной системе

Иммунная система содержит многочисленные компоненты:

Антитела (иммуноглобулины) — это белки, вырабатываемые разновидностью лейкоцитов под названием «B-клетки». Они связываются с антигенами возбудителя, маркируя их для атаки или непосредственно нейтрализуя. В организме вырабатываются тысячи различных антител. Каждое антитело специфично для отдельного антигена.

Антигены — это любые вещества, распознаваемые иммунной системой, которые, следовательно, могут стимулировать иммунный ответ.

B-клетки (B-лимфоциты) — это лейкоциты, вырабатывающие антитела, специфические для антигена, который стимулировал их выработку.

Базофилы — это лейкоциты, которые высвобождают гистамин (вещество, участвующее в аллергических реакциях) и вырабатывают вещества, привлекающие другие лейкоциты (нейтрофилы и эозинофилы) к пораженному участку.

Клетки — это наименьшие единицы живого организма, состоящие из ядра и цитоплазмы, окруженных мембраной.

Хемотаксис — это процесс, с помощью которого химическое вещество привлекает клетки в конкретное место.

Система комплемента состоит из группы белков, участвующих в серии реакций (каскаде реакций комплемента), предназначенных для защиты организма, например, посредством уничтожения бактерий и других чужеродных клеток, облегчения распознавания и поглощения чужеродных клеток макрофагами, а также привлечения макрофагов и нейтрофилов к пораженному участку.

Цитокины — это многочисленные различные белки, секретируемые иммунными и другими клетками, которые действуют как посредники иммунной системы, помогая регулировать иммунный ответ.

Предшественниками дендритных клеток являются лейкоциты. Они обитают в тканях и помогают Т-клеткам распознавать чужеродные антигены.

Эозинофилы — это лейкоциты, которые уничтожают бактерии и другие чужеродные клетки, слишком крупные для поглощения; они могут помочь иммобилизовать и уничтожить паразитов и помогают разрушать опухолевые клетки. Эозинофилы также участвуют в аллергических реакциях.

T-хелперы — это лейкоциты, которые помогают В-клеткам вырабатывать антитела против чужеродных антигенов, способствуют активации Т-киллеров и стимуляции макрофагов, что позволяет им более эффективно поглощать инфицированные или аномальные клетки.

Гистосовместимость (в буквальном смысле, совместимость тканей) определяется человеческими лейкоцитарными антигенами (молекулами самоидентификации). Гистосовместимость используется для определения того, подойдет ли трансплантированная ткань или орган реципиенту.

Лейкоцитарные антигены человека (HLA) — это группа идентифицирующих молекул, которые расположены на поверхности всех клеток в практически уникальном для каждого человека сочетании, что позволяет организму отличать свои и чужеродные элементы. Эта группа идентифицирующих молекул также называется основным комплексом гистосовместимости.

Иммунный комплекс — это антитело, присоединенное к антигену.

Иммунный ответ — это реакция иммунной системы на антиген.

Иммуноглобулин — это еще одно название для антитела.

Интерлейкин — это тип посредника (цитокин), выделяемый некоторыми лейкоцитами для воздействия на другие лейкоциты.

Т-киллеры (цитотоксические клетки) — это Т-клетки, которые прикрепляются к инфицированным и опухолевым клеткам и уничтожают их.

Лейкоциты — это еще одно название белых кровяных телец, таких как моноциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы или лимфоциты (B-клетки или T-клетки).

Лимфатическая система представляет собой сеть лимфатических узлов, соединенных лимфатическими сосудами, которые помогают отфильтровать и уничтожать микроорганизмы и мертвые или поврежденные клетки, подлежащие фильтрации и уничтожению. Приобретенный иммунный ответ инициируется в лимфатических узлах.

Лимфоциты — это белые кровяные тельца, ответственные за приобретенный (специфический) иммунитет, включая выработку антител (В-клетки), различение своих и чужих элементов (Т-клетки) и уничтожение инфицированных и злокачественных клеток (Т-киллеры).

Макрофаги — это крупные клетки, образующиеся из белых клеток крови, называемых моноцитами. Они поглощают бактерии и другие чужеродные клетки и помогают Т-клеткам идентифицировать микроорганизмы и другие чужеродные вещества. Макрофаги в норме присутствуют в легких, коже, печени и других тканях.

Главный комплекс гистосовместимости (МНС) — это синоним лейкоцитарных антигенов человека.

Тучные клетки — это клетки в тканях, высвобождающие гистамин и другие вещества, участвующие в воспалительных и аллергических реакциях.

Молекула — это группа атомов, соединенных химическими связями и образующих уникальное вещество.

Натуральные киллеры — это тип лейкоцитов, способных распознавать и уничтожать аномальные клетки, например, определенные инфицированные и опухолевые клетки, которым не требуется предварительно распознавать, что клетка является аномальной.

Нейтрофилы — это лейкоциты, поглощающие и уничтожающие бактерии и другие чужеродные клетки.

Фагоциты — это тип клеток, которые поглощают и уничтожают или разрушают внедрившиеся микроорганизмы, другие клетки и фрагменты клеток. Фагоциты включают нейтрофилы и макрофаги.

Фагоцитоз — это процесс захвата и поглощения клетками микроорганизмов, других клеток или фрагментов клеток.

Рецептор — это молекула на поверхности или внутри клетки, которая может идентифицировать специфические подходящие именно для нее молекулы — как ключ подходит к замку.

Регуляторные (супрессорные) Т-клетки — это лейкоциты, которые помогают прекратить иммунную реакцию.

T-клетки (T-лимфоциты) — это лейкоциты, которые участвуют в механизмах приобретенного иммунитета. Существует три типа: хелперы, киллеры (цитотоксические клетки) и регуляторные.

Белые кровяные клетки (лейкоциты) бывают нескольких различных типов, таких как моноциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы и лимфоциты (В-клетки и Т-клетки), каждый из которых играет различную роль в иммунной системе.