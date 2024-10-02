Заболевания селезенки и иммунодефицит

Селезенка крайне важна для работы иммунной системы. Селезенка фильтрует кровь, удаляя и уничтожая бактерии и другие инфекционные микроорганизмы в кровотоке. Она также производит антитела (иммуноглобулины). (См. также Общие сведения об иммунодефицитах).

У людей, селезенка которых отсутствовала при рождении либо была повреждена или удалена в результате болезни, увеличивается риск развития тяжелых бактериальных инфекций.

Люди без селезенки особо нуждаются в вакцинах против пневмококка и вакцинах против менингококка. Эти вакцины могут им понадобиться не в то время, когда они обычно планируются для детей.

Пациенты с заболеванием селезенки или без селезенки должны принимать антибиотики при первых признаках инфекции. Дети, не имеющие селезенки, должны принимать антибиотики, обычно пенициллин или ампициллин, непрерывно, по меньшей мере, до 5 лет, для предотвращения попадания инфекции в кровоток. При наличии у них также иммунодефицитного нарушения, возможно, им придется принимать эти антибиотики постоянно.