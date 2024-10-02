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Заболевания селезенки и иммунодефицит

Авторы:James Fernandez, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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    Селезенка крайне важна для работы иммунной системы. Селезенка фильтрует кровь, удаляя и уничтожая бактерии и другие инфекционные микроорганизмы в кровотоке. Она также производит антитела (иммуноглобулины). (См. также Общие сведения об иммунодефицитах).

    У людей, селезенка которых отсутствовала при рождении либо была повреждена или удалена в результате болезни, увеличивается риск развития тяжелых бактериальных инфекций.

    Люди без селезенки особо нуждаются в вакцинах против пневмококка и вакцинах против менингококка. Эти вакцины могут им понадобиться не в то время, когда они обычно планируются для детей.

    Пациенты с заболеванием селезенки или без селезенки должны принимать антибиотики при первых признаках инфекции. Дети, не имеющие селезенки, должны принимать антибиотики, обычно пенициллин или ампициллин, непрерывно, по меньшей мере, до 5 лет, для предотвращения попадания инфекции в кровоток. При наличии у них также иммунодефицитного нарушения, возможно, им придется принимать эти антибиотики постоянно.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.