Аносмия — полная потеря обоняния. Гипосмия — частичная потеря обоняния. Большинство людей с аносмией может почувствовать вкус соленых, сладких, кислых и горьких веществ, но не чувствует разницу между конкретными вкусами. Возможность различать конкретные вкусы на самом деле зависит от запаха, а не от вкусовых рецепторов на языке. Таким образом, люди с аносмией часто жалуются на потерю чувства вкуса и на тот факт, что они не могут наслаждаться едой.

Потеря обонятельных рецепторов в результате старения приводит у пожилых людей к снижению способности ощущать запахи. Как правило, люди начинают замечать ухудшение способности воспринимать запахи к 60 годам. После 70 лет изменения становятся существенными.

Причины аносмии Аносмия, не являющаяся результатом старения, возникает, когда опухоль или закупорка носовых ходов не позволяют запаху достичь обонятельной области или когда связь между обонятельной областью и мозгом нарушена (см. таблицу Некоторые причины и общие признаки аносмии). Обонятельная область (именно в этой области запахи обнаруживаются) расположена в верхней части носа (см. Как люди воспринимают вкусы). Распространенные причины Наиболее распространенными причинами являются: Травмы головы (молодые люди)

Вирусные инфекции

болезнь Альцгеймера (пожилые люди). Частой причиной необратимой потери обоняния является черепно-мозговая травма (что может произойти в результате автокатастрофы). Черепно-мозговая травма может повредить или разрушить волокна обонятельных нервов (пара черепных нервов, которые соединяют обонятельные рецепторы в головном мозге) в той области, где они проходят через крышу носовой полости. Иногда травма включает перелом кости, которая отделяет мозг от носовой полости (решетчатая кость). Повреждение обонятельных нервов может быть вызвано инфекцией (например, абсцессом) или опухолью вблизи решетчатой ​кости. Другой распространенной причиной является инфекция верхних дыхательных путей, особенно гриппа. Примерно у четверти пациентов с гипосмией или аносмией причиной возникновения этих расстройств является грипп. Болезнь Альцгеймера и другие дегенеративные заболевания головного мозга (например, рассеянный склероз) также могут повреждать обонятельные нервы, что, в свою очередь, приводит к потере обоняния. Менее распространенные причины У восприимчивых людей аносмия может развиться в результате приема лекарственных препаратов. Полипы, опухоли, другие инфекции в носу, а также сезонная аллергия (аллергический ринит) могут влиять на способность воспринимать запахи. Потеря обоняния или вкуса может быть вызвана серьезными инфекциями околоносовых пазух или развиться в результате лучевой терапии при лечении злокачественной опухоли. В таких случаях потеря обоняния или вкуса сохраняется в течение месяцев или даже становится необратимой. Воздействие этих факторов может привести к повреждению или разрушению обонятельных рецепторов. Степень влияния табака окончательно не установлена. В очень редких случаях человек рождается без обоняния. Аносмия или гипосмия может быть ранним симптомом COVID-19, острого респираторного заболевания, которое может быть тяжелым. Возбудителем COVID-19 является коронавирус под названием SARS-CoV2.

Обследование при аносмии Следующая информация может помочь решить, требуется ли обращение к врачу, и узнать, чего ожидать во время осмотра у врача. Настораживающие признаки Следующие результаты обследования являются поводом для беспокойства: травмы головы в недавнем прошлом;

симптомы дисфункции нервной системы, такие как слабость, потеря равновесия, проблемы со зрением, затрудненные речь или глотание;

внезапное появление симптомов;

локальная или глобальная вспышка COVID-19. Когда обращаться к врачу Пациенты с подобными настораживающими признаками должны незамедлительно обратиться к врачу. Другим людям следует обратиться к врачу по возможности. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину заболевания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и общие признаки аносмии). Врачи спрашивают, когда и как началась аносмия, как долго она длится. Они также спрашивают, не началась ли она до или вскоре после простуды, приступа гриппа или травмы головы. Врач отмечает другие симптомы, такие как насморк, заложенность носа, наличие выделений из носа и их характер (водянистые, кровянистые, густые, с неприятным запахом). Врач проверяет все возможные неврологические симптомы, особенно те, что связаны с изменением психического состояния (например, проблемы с кратковременной памятью) или черепными нервами (например, двойное видение или затрудненные речь или глотание). Вопросы о медицинском анамнезе пациента касаются заболеваний околоносовых пазух, травм головы или операций на голове, аллергии, приема лекарственных препаратов или запрещенных наркотиков, а также возможного воздействия химических веществ или паров. В ходе физикального обследования врач осматривает носовые проходы на наличие отека, выделений и полипов. Затем врач проводит полное неврологическое обследование, уделяя особое внимание состоянию черепных нервов и психическому состоянию пациента. Таблица Некоторые причины и характеристики аносмии Таблица Проведение анализов Чтобы проверить обоняние, врач подносит один раз к каждой ноздре пациента распространенные ароматические вещества (например, мыло, ваниль, кофе и гвоздику). Затем пациента просят определить запах. Обоняние может быть проверено и более формальным способом с использованием стандартных наборов для проверки обоняния. Пациенту выдается один комплект. Пациент должен потереть образец, затем понюхать его и попытаться определить запах. В других наборах предлагают разбавленные образцы сильно пахнущих химических веществ. Врачи разбавляют образец до тех пор, пока человек не сможет почувствовать запах химического вещества. При подозрении на COVID-19 выполняется тестирование на наличие вируса, и пациента лечат в соответствии с местными протоколами, включая руководство по изоляции. При отсутствии явных причин аносмии делают компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы (в том числе пазух носа) для определения структурных аномалий (например, опухоли, абсцесса или перелома).

Лечение аносмии Лечение направлено на устранение причины аносмии. Например, пациентам с инфекцией или раздражением носовых пазух назначают паровые ингаляции, назальные спреи, антибиотики. В некоторых случаях таким пациентам требуется оперативное вмешательство. Однако даже после успешного лечения синусита обоняние возвращается не всегда. Опухоли удаляют хирургическим путем или назначают курс лучевой терапии. Однако такое лечение, как правило, не восстанавливают обоняние. Носовые полипы удаляют, и в некоторых случаях способность воспринимать запахи удается восстановить. Если пациенты курят, им следует бросить эту привычку. Лечения непосредственно аносмии не существует. Пациенты, у которых еще остается обоняние, нередко замечают, что добавление концентрированных ароматизирующих веществ в пищу возвращает им способность получать удовольствие от еды. Дымовые пожарные сигнализации, которые должны быть во всех домах, имеют большое значение для людей с аносмией, поскольку они не чувствуют запах дыма. Врачи рекомендуют людям с аносмией соблюдать осторожность перед употреблением упакованных и консервированных продуктов, а также при использовании природного газа для приготовления пищи или отопления, поскольку у них могут возникнуть трудности с определением свежести продукта или обнаружением утечки газа.