Опухоль на шее

К наиболее распространенным причинам увеличения лимфатических узлов у молодых людей относятся:

реакция на ближайшую инфекцию (например, на простуду или инфекцию горла);

первичная бактериальная инфекция лимфатического узла;

некоторые инфекции всего организма (системные).

Один или несколько лимфатических узлов в области шеи часто увеличиваются в ответ на инфекции верхних дыхательных путей, инфекции горла или зубные инфекции. В таких случаях лимфоузлы мягкие и обычно не болезненные. Обычно они возвращаются к норме вскоре после исчезновения инфекции.

В некоторых случаях бактерии могут проникать непосредственно в лимфатический узел (лимфаденит). К таким инфекциям относятся болезнь кошачьих царапин, токсоплазмоз и актиномикоз. При таких инфекциях зараженные лимфоузлы довольно сильно болезненны при нажатии.

Определенные системные инфекции, как правило, вызывают увеличение ряда лимфатических узлов, в том числе узлов в области шеи. Наиболее распространенными из этих инфекций являются мононуклеоз, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и туберкулез.