Опухоль на шее

Иногда люди сами нащупывают необычное уплотнение (нарост) в области шеи. Иногда опухоль в области шеи обнаруживает врач во время медицинского осмотра. В зависимости от причины возникновения опухоли на шее, она может быть болезненной или безболезненной. Безболезненные опухоли могут оставаться незамеченными в течение долгого времени.
Причины появления опухолей на шее
Большинство уплотнений в области шеи — это увеличенные лимфатические узлы. Иногда уплотнение является врожденной кистой, увеличенной слюнной железой или увеличенной щитовидной железой.
Увеличение лимфатических узлов вследствие инфекций
К наиболее распространенным причинам увеличения лимфатических узлов у молодых людей относятся:
реакция на ближайшую инфекцию (например, на простуду или инфекцию горла);
первичная бактериальная инфекция лимфатического узла;
некоторые инфекции всего организма (системные).
Один или несколько лимфатических узлов в области шеи часто увеличиваются в ответ на инфекции верхних дыхательных путей, инфекции горла или зубные инфекции. В таких случаях лимфоузлы мягкие и обычно не болезненные. Обычно они возвращаются к норме вскоре после исчезновения инфекции.
В некоторых случаях бактерии могут проникать непосредственно в лимфатический узел (лимфаденит). К таким инфекциям относятся болезнь кошачьих царапин, токсоплазмоз и актиномикоз. При таких инфекциях зараженные лимфоузлы довольно сильно болезненны при нажатии.
Определенные системные инфекции, как правило, вызывают увеличение ряда лимфатических узлов, в том числе узлов в области шеи. Наиболее распространенными из этих инфекций являются мононуклеоз, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и туберкулез.
Злокачественные опухоли в области шеи
Более редкой, но при этом более серьезной причинойувеличения лимфатических узлов является
Онкологические заболевания
Раковые (злокачественные) опухоли в области шеи более распространены среди пожилых, но они могут возникнуть и у молодых людей. Злокачественная опухоль может принадлежать к одному из следующих видов:
злокачественная опухоль близлежащих структур, таких как рот или горло, которая проросла в шею;
злокачественный лимфатический узел, который может возникать при распространении (метастазировании) рака из близлежащей структуры или из более отдаленных частей тела;
рак, который начинается в лимфатической системе (лимфома).
Раковые опухоли не болят и не вызывают болевых ощущений при надавливании. При этом на ощупь они, как правило, твердые как камень.
Другие причины
Кисты — полые, заполненные жидкостью массы, которые, как правило, не причиняют никакого вреда до тех пор, пока в них не попадет инфекция. Некоторые кисты в области шеи присутствуют у человека с рождения из-за патологий, которые произошли в период внутриутробного развития. Иногда кисты развиваются в коже (эпидермоидная киста), в том числе в коже шеи.
Слюнная железа под челюстью (подчелюстная железа) может увеличиться в следующих случаях: если она заблокирована камнем, если в нее попала инфекция или если в ней развивается рак.
Щитовидная железа, которая находится в середине шеи чуть выше грудины, также может увеличиться в размерах. Зоб — наиболее распространенный тип увеличения щитовидной железы, который не связан со злокачественным ростом (доброкачественный). Рак щитовидной железы и воспаление щитовидной железы (тиреоидит) встречаются реже.
Обследование при опухолях на шее
Следующая информация поможет вам решить, следует ли вам обращаться к врачу. Также вы узнаете, как именно проходит обследование.
Настораживающие признаки
Для пациентов, обнаруживших опухоль (уплотнение) в области шеи, следующие симптомы и признаки являются поводом для беспокойства: Они включают:
твердая консистенция опухоли;
язвы или наросты во рту;
затрудненное глотание и/или сиплость;
образование новой опухоли или образование опухоли в пожилом возрасте.
В целом безболезненные опухоли и уплотнения являются большим поводом для беспокойства, чем болезненные.
Когда обращаться к врачу
Если уплотнение в области шеи вне зависимости от его типа не проходит в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу, особенно если оно сопровождается настораживающими признаками. Людям с другими симптомами (например, с лихорадкой) следует как можно скорее обратиться к врачу.
Что делает врач
В первую очередь врач изучает медицинский анамнез пациента и расспрашивает о симптомах, а затем проводит физикальное обследование. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального обследования помогают врачу определить, необходимо ли проводить дальнейшее обследование и анализы, и если да, то какие именно.
Изучая медицинскую карту пациента, врач обращает особое внимание на следующие пункты:
симптомы простуды (такие как боль в горле, чихание и насморк), инфекций горла (такие как боль при глотании) и зубных инфекций (такие как зубная боль);
симптомы рака в области шеи (такие как затрудненное глотание или речь), а также факторы риска развития рака, особенно курение и употребление алкоголя;
Факторы риска заражения ВИЧ и туберкулезом
В ходе физикального обследования врач особенно тщательно осматривает уши, нос и горло (в том числе миндалины, корень языка, щитовидную железу и слюнные железы). Врач ищет признаки инфекции или патологические наросты, осматривая горло с помощью специального зеркала или тонкой гибкой оптической трубки (процедура ларингоскопии). Затем врач прощупывает опухоль на шее, чтобы определить ее консистенцию (мягкая, эластичная или твердая), а также ее болезненность.
Проведение анализов
Если есть очевидный источник инфекции (такой как простуда или фарингит), или если пациент молод и здоров, а опухоль болезненная и появилась всего несколько дней назад, в немедленном проведении каких-либо исследований нет необходимости. За такими пациентами внимательно наблюдают, чтобы узнать, пройдет опухоль без лечения или нет. Если опухоль не исчезает, необходимо дальнейшее обследование.
В большинстве других случаев пациентам необходимо сделать общий анализ крови (ОАК) и рентгенографию органов грудной клетки. Если у более молодых людей отсутствуют факторы риска развития рака или результаты, указывающие на рак (например, новообразования в полости рта), часто проводят визуализирующие исследования, а иногда и биопсию. У пожилых пациентов, особенно при наличии настораживающих признаков или факторов риска развития рака, перед взятием фрагмента опухоли (игольная биопсия) или удалением всей опухоли для исследования (эксцизионная биопсия) врачи обычно выполняют разные обследования, чтобы определить источник рака. Исследования, как правило, включают анализы крови и компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) головы и шеи. Ультразвуковое исследование предпочтительно проводить детям, чтобы избежать облучения. Также его можно использовать у взрослых, если врачи подозревают опухоль щитовидной железы. У детей инфекция является наиболее распространенной причиной уплотнений в области шеи, поэтому перед проведением визуализирующего исследования детям обычно сначала назначают антибиотики, чтобы проверить, исчезнут ли уплотнения.
Чтобы обнаружить рак, возникший в других частях тела, врач проводит рентгенологическое исследование верхних отделов пищеварительного тракта, сканирование щитовидной железы и КТ органов грудной клетки. В некоторых случаях необходимо провести прямой осмотр горла (ларингоскопия), легких (бронхоскопия) и пищевода (эзофагоскопия) с одновременной биопсией.
Лечение опухолей на шее
Лечение направлено на устранение причины образования на шее.
Если уплотнение представляет собой лимфатический узел, увеличенный из-за инфекции, оно обычно проходит после разрешения инфекции.
Если раковые клетки обнаружены в опухоли или в увеличенном лимфатическом узле в области шеи, и больше нигде признаков рака не обнаружено, врач удаляет опухоль или лимфатический узел, содержащий раковые клетки, а также несколько лимфатических узлов дополнительно и часть жировой ткани в области шеи. Если опухоль крупная, врач также может удалить внутреннюю яремную вену, а также близлежащие мышцы и нервы. Часто больным назначают курс лучевой терапии.
Ключевые моменты
Большинство уплотнений в области шеи — это увеличенные лимфатические узлы.
Безболезненные опухоли и уплотнения являются большим поводом для беспокойства, чем болезненные.
Если врач не подозревает рак, обследование, как правило, не требуется.
Если в других частях тела нет признаков рака, злокачественные опухоли на шее удаляют хирургическим путем.