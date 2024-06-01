Потеря слуха

Проводятся следующие виды обследований:

аудиологическое обследование;

в некоторых случаях МРТ или КТ.

Все пациенты с потерей слуха проходят аудиологическое обследование. Аудиологическое обследование помогает установить природу потери слуха и определить, какие обследования могут понадобиться в дальнейшем.

Аудиометрия — первый этап исследования слуха. В ходе исследования пациенту предлагают надеть наушники, в которые поочередно подаются звуки различной частоты и громкости. Если пациент слышит в одном из наушников звук, он/она поднимает соответствующую руку. Для каждой частоты определяется самый тихий звук, который пациент может услышать каждым ухом. Полученные результаты сравнивают с показателями, соответствующими нормальному слуху. Однако громкий звук, поданный в одно ухо, может быть услышан другим ухом; чтобы этого не произошло, в ухо, которое в данный момент не тестируется, подается звук, отличный от тестового звука (обычно так называемые помехи — белый шум).

Тесты с камертоном иногда проводят во время первого обследования пациента врачом, но специалисты или аудиологи, в арсенале которых имеются более точные способы оценки слуха, их проводят редко. Тесты с помощью камертона помогают определить, каким типом тугоухости (кондуктивной или нейросенсорной) страдает пациент. Тест Ринне и тест Вебера — это два типа тестов с использованием камертона:

С помощью пробы Ринне сравнивают, насколько хорошо человек слышит звуки, проходящие через воздух, и насколько хорошо человек слышит звуки, проходящие через кость. Чтобы проверить воздушную проводимость, камертон подносят к уху пациента. Чтобы проверить костную проводимость, звучащий камертон ставят ножкой прямо напротив головы. Таким образом, звук обходит среднее ухо и попадает прямо к нервным клеткам внутреннего уха. Если воздушная проводимость снижена, а костная проводимость в норме, это свидетельствует о кондуктивной тугоухости. Если снижены и воздушная, и костная типы проводимости, следует говорить о нейросенсорной или смешанной тугоухости. Пациентам с нейросенсорной тугоухостью может потребоваться дальнейшее обследование, которое позволит определить, не страдают ли они другими заболеваниями (например, болезнью Меньера) и нет ли у них опухолей головного мозга.

При проведениипробы Вебера ножку вибрирующего камертона устанавливают на голове больного по средней линии. Пациент говорит, в каком ухе звук громче. При односторонней кондуктивной тугоухости, звук громче в пораженном ухе. При односторонней нейросенсорной тугоухости звук громче в здоровом ухе, так как камертон стимулирует оба внутренних уха в равной степени, и больной воспринимает звук более чувствительным здоровым ухом.

Речевая пороговая аудиометрия измеряет, насколько громко должны произноситься слова, чтобы их было возможно понять. Пациенту дают послушать серию двусложных равноударных слов (спондеев) (например, railroad, staircase, baseball в английском языке или «милый», «средний», «кидать» в русском), которые произносятся с различной громкостью. Громкость, при которой пациент может правильно повторить половину услышанных слов (порог спондея), фиксируется.

Дискриминационную чувствительность, то есть способность слышать разницу между похожими по звучанию словами, проверяют, озвучивая пары похожих односложных слов. Процент слов, которые пациент может правильно повторить, называется дискриминационным показателем. У пациентов с кондуктивной тугоухостью дискриминационный показатель обычно находится в норме, однако повышен порог слышимости. У пациентов с нейросенсорной тугоухостью дискриминационный показатель ниже нормы, вне зависимости от того, с какой громкостью произносились слова. Иногда врачи проверяют способность пациентов распознавать слова в полных предложениях. Такое обследование помогает определить, помогут ли пациентам, которые показывают неудовлетворительные результаты даже со слуховыми аппаратами, слуховые имплантаты.

С помощью тимпанометрии проверяют, насколько хорошо звук может проходить через барабанную перепонку и среднее ухо. Эта процедура не требует активного участия проверяемого, поэтому ее обычно применяют для детей. Устройство, состоящее из микрофона и источника звука, помещают в ушной канал. Устройство изменяет давление в ушном проходе, и звуковые волны отражаются от барабанной перепонки. Неудовлетворительные результаты тимпанометрии свидетельствуют о возможном наличии кондуктивной тугоухости.

Слуховой стволовой ответ — тест, который измеряет нервные импульсы в стволе головного мозга, вызванные звуковыми сигналами в ушах. Полученная информация помогает определить, какие именно сигналы мозг получает от ушей. Неудовлетворительные результаты теста могут указывать на некоторые виды нейросенсорной тугоухости, а также на наличие самых разнообразных заболеваний головного мозга. Тест-ответ слухового отдела ствола мозга проводят для проверки слуха у младенцев, а также для тестирования определенных функций мозга у людей, находящихся в коме или перенесших операцию на головном мозге.

При электрокохлеографии измеряют активность улитки и слухового нерва с помощью электрода, который помещают либо на барабанную перепонку, либо в полость среднего уха. Электрокохлеография и тест-ответ слухового отдела ствола мозга проводятся для измерения слуха у тех пациентов, которые не могут или сознательно отказываются реагировать на звук. Например, эти тесты используются для того, чтобы установить, страдает ли младенец или очень маленький ребенок глубокой потерей слуха (глухотой).

Для регистрации отоакустической эмиссии внутреннее ухо (улитку) стимулируют с помощью звука. В ответ на эти стимулы ухо само генерирует звук очень низкой интенсивности. Эта отоакустическая эмиссия записывается с помощью сложных приборов. Такой тест часто проводят в родильных домах, чтобы проверить наличие врожденной потери слуха у новорожденных. Также регистрацию отоакустической эмиссии используют для проверки слуха у пациентов, принимающих ототоксичные препараты. Часто этот тест проводится для проверки слуха у взрослых с целью определить причину потери слуха.

Проверка слуха Скрыть подробности Когда звуковые волны достигают уха, они собираются воронкообразным внешним ухом и направляются в среднее ухо. На входе в среднее ухо звуковые волны попадают на барабанную перепонку. Возникающие в результате этого колебания затем проходят через 3 косточки среднего уха (молоточек, наковальню и стремя) и передают этот звук в заполненное жидкостью внутреннее ухо, где они стимулируют крошечные волосковые клетки, вызывая изменение их формы. Волосковые клетки генерируют сигналы, передаваемые в головной мозг, который интерпретирует их как звук. С целью проверки слуха человека аудиолог или сурдолог проведет несколько тестов для исследования слуха. На сегодняшний день эти тесты проводят с помощью аппарата под названием «аудиометр». Аудиометр транслирует звуки на разных, точно измеренных частотах и на разных уровнях громкости. Аудиограмма — это график, показывающий самые тихие звуки, которые человек может слышать на каждой проверяемой частоте. Людям также часто проводят обследование, чтобы определить способность барабанной перепонки перемещаться для проведения звука (тимпанометрия); самый тихий звук, способный вызывать рефлекс костей среднего уха, чтобы его услышать (проверка акустического рефлекса); гибкость волосковых клеток во внутреннем ухе (отоакустическая эмиссия); и способность понимать произносимые слова (речевая аудиометрия). Результаты этих обследований помогут аудиологу определить наличие и тяжесть возможной потери слуха.

Другие тесты помогают измерить способность пациента обрабатывать и понимать искаженную речь, понимать сообщение, подаваемое в одно ухо, в то время как во второе ухо подается другое сообщение, объединять части фразы, подаваемые в разные уши, в одну фразу, определять источник звука, когда он подается в оба уха одновременно.

Пациентам с неудовлетворительными результатами неврологического обследования или пациентам, у которых в ходе аудиологического обследования были обнаружены отклонения, необходимо пройти МРТ головы с применением гадолиния. Этот вид МРТ может помочь врачам обнаружить некоторые заболевания внутреннего уха, опухоли головного мозга вблизи уха или опухоли нервов, идущих от уха.

Многие генетические причины глухоты также вызывают проблемы в других системах органов. Поэтому детям с необъяснимой потерей слуха также следует проводить дополнительное тестирование, например, обследование глаз, электрокардиограмму (ЭКГ) для обнаружения синдрома удлинения интервала QT или другие органоспецифические обследования и генетический анализ.