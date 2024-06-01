Приблизительно 15 % взрослых американцев (37,5 миллиона) в возрасте 18 лет и старше сообщают о проблемах со слухом. Уровень заболеваемости увеличивается с возрастом. Примерно 2–3 из каждых 1000 детей в США рождаются с обнаруживаемым уровнем потери слуха на одно или оба уха. Примерно у 5 % взрослых в возрасте от 45 до 54 лет отмечается потеря слуха, приводящая к снижению трудоспособности. У взрослых в возрасте от 55 до 64 лет этот показатель увеличивается до 10 %. Потеря слуха, приводящая к потере трудоспособности, отмечается приблизительно у 22 % людей в возрасте от 65 до 74 лет и у 55 % людей в возрасте 75 лет и старше.
В большинстве случаев потеря слуха происходит постепенно в течение продолжительного периода времени. Тем не менее, в Соединенных Штатах Америки внезапная потеря слуха каждый год поражает примерно от 1 человека на 5000 до 1 человека на 10 000.
(См. также Строение и функции ушей.)
Причины потери слуха
Потеря слуха имеет множество причин (см. таблицу Некоторые причины и особенности потери слуха). Потеря слуха может быть вызвана повреждением различных слуховых путей. В зависимости от того, какой путь поврежден, различают кондуктивную, нейросенсорную или смешанную тугоухость.
Кондуктивная потеря слуха имеет место при блокировании проведения звуковых волн к сенсорным структурам внутреннего уха. Проблема может затрагивать наружный ушной канал, барабанную перепонку или среднее ухо.
При нейросенсорной потере слуха звуковые волны достигают внутреннего уха, но либо звуковые волны не преобразуются в нервные импульсы (сенсорная тугоухость), либо нервные импульсы не передаются в головной мозг (невральная тугоухость). Разделение нейросенсорной тугоухости на сенсорную и невральную тугоухость имеет большое значение, поскольку сенсорная тугоухость практически не представляет опасности для жизни и в некоторых случаях поддается лечению. Невральная тугоухость плохо поддается лечению и может быть вызвана потенциально опасной опухолью головного мозга, чаще всего опухолью мостомозжечкового угла (обычно вестибулярной шванномой). Дополнительный тип нейросенсорной тугоухости называется расстройством спектра слуховой нейропатии, когда звук может распознаваться, но сигнал в головной мозг не поступает правильным образом.
Смешанная тугоухость представляет собой сочетание кондуктивного и нейросенсорного типов потери слуха. Она может быть вызвана тяжелой травмы головы, наличием хронической инфекции или один из многих редких генетических заболеваний.
Наиболее распространенные причины потери слуха
К наиболее распространенным причинам относятся:
шум;
старение;
инфекции уха (особенно у детей и молодых людей).
Серная пробка — самая распространенная причина возникновения поддающейся лечению тугоухости, особенно у людей старшего возраста.
Шум может вызвать внезапную или постепенную нейросенсорную потерю слуха. Воздействие чрезмерно сильного шума (например, шум от выстрела или взрыва, произошедшего поблизости) может вызвать внезапную потерю слуха или акустическую травму. У некоторых людей, получивших акустическую травму, также возникает звон или шум в ушах (тиннит). Тугоухость, вызванная акустической травмой, обычно проходит в течение одного дня (если не произошел разрыв барабанной перепонки и не было повреждено среднее ухо), хотя может возникнуть едва заметное повреждение внутреннего уха, способное привести к ускорению возрастной потери слуха спустя несколько лет. Тем не менее, именно длительное воздействие шума приводит к большинству случаев потери слуха, вызванной шумом. Шум, превышающий уровень 85 децибел (дБ), при продолжительном воздействии может вызвать потерю слуха. Хотя все люди имеют разную восприимчивость к потере слуха, вызванной шумом, почти все теряют слух в той или иной степени, если в течение продолжительного времени подвергаются воздействию довольно сильного шума.
Старение, наряду с воздействием шума и генетическими факторами, является распространенным фактором риска потери слуха. Связанная с возрастом потеря слуха (пресбиакузис) в большей степени ограничивает способность человека к восприятию более высоких частот, чем низких частот.
Инфекции уха — довольно распространенная причина временной тугоухости разной степени тяжести (от легкой до умеренной). Чаще всего возникает у детей. У большинства детей слух полностью восстанавливается через 3–4 недели после выздоровления, но у некоторых возникает постоянная тугоухость. Чаще всего стойкая тугоухость развивается у детей с хроническими инфекциями уха.
Менее распространенные причины
К менее распространенным причинам относятся:
системные ревматические и другие аутоиммунные заболевания;
врожденные заболевания;
лекарственные препараты, которые оказывают поражающее действие на орган слуха (ототоксичные препараты);
травмы;
Некоторые причины и особенности потери слуха
Причина*
Распространенные признаки†
Диагностический подход‡
Наружное ухо (кондуктивная тугоухость)
Механическое препятствие (может появиться в результате скопления серы, попадания в ухо инородного тела, а также в результате инфекции наружного уха или опухоли)
Выявляются при проведенном врачом обследовании
Обследование врачом
Среднее ухо (кондуктивная тугоухость)
Инфекция среднего уха (острая или хроническая)
Часто отмечается неестественный вид барабанной перепонки (выявляется при проведенном врачом обследовании)
В некоторых случаях головокружение, боль в ухе, ощущение заложенности, выделения из уха
Часто многочисленные инфекции уха, возникавшие ранее
Тимпанометрия (метод диагностики, в ходе которого в ухо помещается специальное устройство, которое позволяет оценить, насколько хорошо звук проходит через ухо)
Визуализирующие обследования при тяжелых или рецидивирующих инфекциях
Часто видимая перфорация барабанной перепонки, кровь в канале или за барабанной перепонкой или и то, и другое
Пациент, перенесший недавно травму
Обследование врачом
Отосклероз
Часто члены семьи также страдают потерей слуха
Потеря слуха, которая медленно усугубляется
Потеря слуха, которая часто начинается в возрасте после 20-30 лет
Тимпанометрия
Опухоли (злокачественные или доброкачественные)
Видимая опухоль выявляется при врачебном обследовании
потерю слуха только на одно ухо;
КТ или МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Внутреннее ухо (сенсорная тугоухость)
Генетические нарушения
Часто члены семьи также страдают потерей слуха
Часто сопровождается заболеванием в других системах органов
Генетический анализ
КТ и/или МРТ внутреннего уха с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Воздействие шума
Выявляется при изучении медицинской карты пациента
Временная или постоянная потеря слуха, в зависимости от громкости шума и продолжительности воздействия
Обследование врачом
Пожилой возраст (мужчины старше 55 лет и женщины старше 65 лет)
Прогрессирующая потеря слуха на оба уха
Стандартное неврологическое обследование
Обследование врачом
Лекарственные препараты, которые могут оказывать поражающее действие на орган слуха (ототоксичные препараты), например:
Пациент, получавший подобные препараты
Потеря слуха на оба уха
В некоторых случаях головокружение и потеря равновесия
Обследование врачом
В некоторых случаях измерение уровня лекарственного препарата в крови
Такие инфекции, как:
Случаи возникновения инфекционных заболеваний в прошлом
Потеря слуха в процессе развития или вскоре после инфекционного заболевания
Обследование врачом
Системные ревматические и другие аутоиммунные заболевания, такие как:
иногда воспаление суставов и сыпь.
Пациент, которому был поставлен соответствующий диагноз
Анализы крови
Аутоиммунное заболевание внутреннего уха
Потеря слуха на оба уха, которая может появляться и исчезать, и со временем может усугубляться
Анализы крови для проверки на другие аутоиммунные нарушения
Синдром Меньера (включая болезнь Меньера)
Эпизоды потери слуха на низких частотах (обычно только на одно ухо)
Ощущение заложенности уха
Иногда звон или шум в ушах (тиннит) и/или иллюзорное ощущение вращения или движения (системное головокружение)
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний) для исключения опухоли
Изменения давления (баротравма, как может происходить при подводном плавании)
Глухота на одно или на оба уха
Внезапное начало процесса соответствующей активности (например, подводное плавание, быстрое снижение самолета) или после удара в ухо
Иногда сопровождается болью, взрывным звуком, головокружением и звоном в ушах
Тимпанометрия
Проверка равновесия с помощью электронистагмографии (регистрация непроизвольных движений глаз, вызванных состоянием, известным как нистагм)
КТ или МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Травма головы (часто с переломом основания черепа)§
Пациент, перенесший недавно тяжелую травму
В некоторых случая головокружение или опущение мышц лица
В некоторых случаях выделения из поврежденного уха (кровавые, кровянистые или прозрачные) или кровь за барабанной перепонкой
КТ или МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Слуховая нейропатия
Хорошее распознавание звука, но плохое понимание слов
Специализированное обследование слухового нерва
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Нервная система (невральная тугоухость)
Следующие виды опухолей:
Потеря слуха только на одно ухо часто сопровождается шумом в ушах (тиннитом)
Часто головокружение, в том числе вестибулярное головокружение, трудности с сохранением равновесия
В некоторых случаях опущение мышц лица и/или онемение лица и нарушенные вкусовые ощущения
МРТ с использованием контрастного вещества (гадолиний)
Демиелинизирующие заболевания, например, рассеянный склероз
потерю слуха только на одно ухо;
В некоторых случаях приступы слабости или чувство онемения в различных частях тела
МРТ головного и спинного мозга с использованием контрастного вещества (гадолиний)
В некоторых случаях спинномозговая пункция
* В каждой группе причины перечислены в порядке убывания: от наиболее распространенных к наименее распространенным.
† К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
‡ Несмотря на то, что обследование врачом с использованием аудиологических тестов проводится во всех случаях, оно упоминается в этом столбце только в случае, если диагноз может быть поставлен иногда только по результатам обследования врачом и аудиологического тестирования, без проведения каких-либо других исследований. Другими словами, дополнительные исследования могут не потребоваться.
§ Возможно наличие у пациента смешанной (кондуктивной и нейросенсорной) тугоухости.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Оценка потери слуха
Следующая информация поможет вам решить, когда следует обратиться к врачу. Также вы узнаете, как именно проходит обследование.
Настораживающие признаки
Для людей, страдающих нарушениями слуха, определенные симптомы и признаки являются поводом для беспокойства. Они включают:
потерю слуха только на одно ухо;
любые неврологические нарушения (трудности при жевании или разговоре, онемение лица, головокружение или потеря равновесия).
Когда обращаться к врачу
При наличии настораживающих признаков необходимо немедленно обращаться к врачу. Люди с потерей слуха и без настораживающих признаков должны обратиться к врачу как можно скорее.
Поскольку отследить постепенную потерю слуха довольно трудно, врачи советуют регулярно проверять слух детям и пожилым людям. Первая проверка слуха (скрининг слуха) у ребенка должна быть проведена сразу после его рождения. Если будут обнаружены нарушения слуха, врачи могут исправить их до того, как они повлияют на развитие речи. Врачи часто проводят скрининг пожилых людей, задавая им конкретные вопросы об их способности слышать в определенных ситуациях. За таким скринингом, хотя он и имеет важное значение, должно следовать стандартное аудиологическое обследование, поскольку многие пожилые люди, которые могут получить пользу от лечения, не осознают или даже могут отрицать наличие у них проблемы со слухом.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные при сборе анамнеза и физикальном обследовании, могут указать на причину потери слуха и на исследования, которые могут потребоваться, включая аудиографию, и при наличии оснований визуализирующие обследования уха (например, компьютерная томография [КТ] или магнитно-резонансная томография [МРТ]).
Врач спрашивает, как давно пациент заметил ухудшение слуха, затрагивает ли это ухудшение только одно или оба уха, не возникло ли оно внезапно (например, после травмы головы, при резкой смене давления или с началом приема какого-либо препарата). Кроме того, врачу необходимо выяснить, имеются ли у пациента следующие симптомы:
симптомы поражения уха: например, боль или заложенность, звон или жужжание в ушах (тиннит), или выделения;
симптомы нарушения равновесия: дезориентация в темноте или иллюзорное ощущение вращения или движения (системное головокружение);
неврологические симптомы: головная боль, слабость мышц в области лица, ненормальные вкусовые ощущения.
У детей важными связанными симптомами являются задержка речевого развития и задержка моторного развития.
Врачи изучают анамнез пациента, чтобы обнаружить заболевания, которые могли вызвать потерю слуха, включая хронические инфекции уха, постоянное воздействие громкого шума, травмы головы и системные ревматические заболевания, такие как ревматоидный артрит и системная красная волчанка. Также врач отмечает, страдал ли кто-то из родственников пациента потерей слуха. Врач также интересуется, не принимает ли пациент лекарства, которые могут оказать поражающее действие на органы слуха (ототоксичные препараты). При обследовании маленьких детей врачи пересматривают историю родов, чтобы определить, были ли какие-либо осложнения при родах или инфекции перед рождением.
В ходе физикального обследования особое внимание уделяется ушам; проводится проверка слуха и неврологическое обследование. Врач осматривает наружное ухо на наличие механических препятствий в слуховом проходе, инфекций, пороков развития (приобретенных или врожденных) и других видимых отклонений. Барабанную перепонку проверяют на наличие разрывов (перфораций), жидкости и признаков острой или хронической инфекции. Чтобы дифференцировать кондуктивную и нейросенсорную тугоухость, врачи проводят проверку с помощью камертона. Обычно такой тест проводится несколько раз.
Проведение анализов
Проводятся следующие виды обследований:
аудиологическое обследование;
в некоторых случаях МРТ или КТ.
Все пациенты с потерей слуха проходят аудиологическое обследование. Аудиологическое обследование помогает установить природу потери слуха и определить, какие обследования могут понадобиться в дальнейшем.
Аудиометрия — первый этап исследования слуха. В ходе исследования пациенту предлагают надеть наушники, в которые поочередно подаются звуки различной частоты и громкости. Если пациент слышит в одном из наушников звук, он/она поднимает соответствующую руку. Для каждой частоты определяется самый тихий звук, который пациент может услышать каждым ухом. Полученные результаты сравнивают с показателями, соответствующими нормальному слуху. Однако громкий звук, поданный в одно ухо, может быть услышан другим ухом; чтобы этого не произошло, в ухо, которое в данный момент не тестируется, подается звук, отличный от тестового звука (обычно так называемые помехи — белый шум).
Тесты с камертоном иногда проводят во время первого обследования пациента врачом, но специалисты или аудиологи, в арсенале которых имеются более точные способы оценки слуха, их проводят редко. Тесты с помощью камертона помогают определить, каким типом тугоухости (кондуктивной или нейросенсорной) страдает пациент. Тест Ринне и тест Вебера — это два типа тестов с использованием камертона:
С помощью пробы Ринне сравнивают, насколько хорошо человек слышит звуки, проходящие через воздух, и насколько хорошо человек слышит звуки, проходящие через кость. Чтобы проверить воздушную проводимость, камертон подносят к уху пациента. Чтобы проверить костную проводимость, звучащий камертон ставят ножкой прямо напротив головы. Таким образом, звук обходит среднее ухо и попадает прямо к нервным клеткам внутреннего уха. Если воздушная проводимость снижена, а костная проводимость в норме, это свидетельствует о кондуктивной тугоухости. Если снижены и воздушная, и костная типы проводимости, следует говорить о нейросенсорной или смешанной тугоухости. Пациентам с нейросенсорной тугоухостью может потребоваться дальнейшее обследование, которое позволит определить, не страдают ли они другими заболеваниями (например, болезнью Меньера) и нет ли у них опухолей головного мозга.
При проведениипробы Вебера ножку вибрирующего камертона устанавливают на голове больного по средней линии. Пациент говорит, в каком ухе звук громче. При односторонней кондуктивной тугоухости, звук громче в пораженном ухе. При односторонней нейросенсорной тугоухости звук громче в здоровом ухе, так как камертон стимулирует оба внутренних уха в равной степени, и больной воспринимает звук более чувствительным здоровым ухом.
Речевая пороговая аудиометрия измеряет, насколько громко должны произноситься слова, чтобы их было возможно понять. Пациенту дают послушать серию двусложных равноударных слов (спондеев) (например, railroad, staircase, baseball в английском языке или «милый», «средний», «кидать» в русском), которые произносятся с различной громкостью. Громкость, при которой пациент может правильно повторить половину услышанных слов (порог спондея), фиксируется.
Дискриминационную чувствительность, то есть способность слышать разницу между похожими по звучанию словами, проверяют, озвучивая пары похожих односложных слов. Процент слов, которые пациент может правильно повторить, называется дискриминационным показателем. У пациентов с кондуктивной тугоухостью дискриминационный показатель обычно находится в норме, однако повышен порог слышимости. У пациентов с нейросенсорной тугоухостью дискриминационный показатель ниже нормы, вне зависимости от того, с какой громкостью произносились слова. Иногда врачи проверяют способность пациентов распознавать слова в полных предложениях. Такое обследование помогает определить, помогут ли пациентам, которые показывают неудовлетворительные результаты даже со слуховыми аппаратами, слуховые имплантаты.
С помощью тимпанометрии проверяют, насколько хорошо звук может проходить через барабанную перепонку и среднее ухо. Эта процедура не требует активного участия проверяемого, поэтому ее обычно применяют для детей. Устройство, состоящее из микрофона и источника звука, помещают в ушной канал. Устройство изменяет давление в ушном проходе, и звуковые волны отражаются от барабанной перепонки. Неудовлетворительные результаты тимпанометрии свидетельствуют о возможном наличии кондуктивной тугоухости.
Слуховой стволовой ответ — тест, который измеряет нервные импульсы в стволе головного мозга, вызванные звуковыми сигналами в ушах. Полученная информация помогает определить, какие именно сигналы мозг получает от ушей. Неудовлетворительные результаты теста могут указывать на некоторые виды нейросенсорной тугоухости, а также на наличие самых разнообразных заболеваний головного мозга. Тест-ответ слухового отдела ствола мозга проводят для проверки слуха у младенцев, а также для тестирования определенных функций мозга у людей, находящихся в коме или перенесших операцию на головном мозге.
При электрокохлеографии измеряют активность улитки и слухового нерва с помощью электрода, который помещают либо на барабанную перепонку, либо в полость среднего уха. Электрокохлеография и тест-ответ слухового отдела ствола мозга проводятся для измерения слуха у тех пациентов, которые не могут или сознательно отказываются реагировать на звук. Например, эти тесты используются для того, чтобы установить, страдает ли младенец или очень маленький ребенок глубокой потерей слуха (глухотой).
Для регистрации отоакустической эмиссии внутреннее ухо (улитку) стимулируют с помощью звука. В ответ на эти стимулы ухо само генерирует звук очень низкой интенсивности. Эта отоакустическая эмиссия записывается с помощью сложных приборов. Такой тест часто проводят в родильных домах, чтобы проверить наличие врожденной потери слуха у новорожденных. Также регистрацию отоакустической эмиссии используют для проверки слуха у пациентов, принимающих ототоксичные препараты. Часто этот тест проводится для проверки слуха у взрослых с целью определить причину потери слуха.
Другие тесты помогают измерить способность пациента обрабатывать и понимать искаженную речь, понимать сообщение, подаваемое в одно ухо, в то время как во второе ухо подается другое сообщение, объединять части фразы, подаваемые в разные уши, в одну фразу, определять источник звука, когда он подается в оба уха одновременно.
Пациентам с неудовлетворительными результатами неврологического обследования или пациентам, у которых в ходе аудиологического обследования были обнаружены отклонения, необходимо пройти МРТ головы с применением гадолиния. Этот вид МРТ может помочь врачам обнаружить некоторые заболевания внутреннего уха, опухоли головного мозга вблизи уха или опухоли нервов, идущих от уха.
Многие генетические причины глухоты также вызывают проблемы в других системах органов. Поэтому детям с необъяснимой потерей слуха также следует проводить дополнительное тестирование, например, обследование глаз, электрокардиограмму (ЭКГ) для обнаружения синдрома удлинения интервала QT или другие органоспецифические обследования и генетический анализ.
Профилактика потери слуха
Ограничив воздействие громкого шума, вы можете предотвратить потерю слуха. Должны быть ограничены как продолжительность воздействия, так и интенсивность шума. Люди, которые регулярно подвергаются воздействию громкого шума, должны носить защитные наушники (например, пластмассовые заглушки, которые вставляются в ушные каналы, или заполненные глицерином противошумные наушники). Управление по охране труда и промышленной гигиене (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) Министерства труда Соединенных Штатов и подобные административные органы в других странах устанавливают стандарты продолжительности воздействия шума. Чем громче шум, тем короче допустимое время воздействия. Также, если ожидается даже кратковременное воздействие очень громких звуков, например, на концертах, можно рассмотреть возможность использования берушей или других средств защиты ушей.
Лечение потери слуха
Любая причина потери слуха поддается лечению. Например, и доброкачественные, и злокачественные новообразования врачи могут удалить хирургическим путем. Если это возможно, они перестают назначать пациентам ототоксичные препараты (за исключением случаев, когда потребность в приеме такого лекарственного препарата перевешивает риск побочной потери слуха).
Многие причины потери слуха не могут быть устранены с помощью лекарственных препаратов; в таком случае лечение включает в себя компенсацию потери слуха слуховыми аппаратами и различные вспомогательные стратегии и технологии.
Вспомогательные стратегии и технологии
Людям, страдающим тяжелой потерей слуха, доступны различные вспомогательные устройства. Световая сигнализация, которая подает сигналы, когда кто-то звонит в дверь, срабатывает датчик дыма или плачет ребенок. Специальные звуковые системы, передающие инфракрасные или FM-сигналы. Такие системы можно использовать в театре, церкви или в других общественных местах, где нет перебивающего шума. Многие телевизионные программы идут с кодированными субтитрами. Не стоит забывать и об устройствах телефонной связи.
Технику чтения по губам, а также другие стратегии преодоления потери слуха иногда преподают специалисты по вопросам слуха в рамках специальной программы, называемой «слуховая реабилитация». Помимо техники чтения по губам пациентов учат контролировать свою среду прослушивания, научившись предвидеть сложные ситуация общения, изменять их или предотвращать их появление.
Люди, страдающие глубокой потерей слуха, часто общаются с помощью языка жестов. В Соединенных Штатах самым распространенным языком жестов является амслен, или американский язык жестов (American Sign Language, ASL). К другим языкам жестов относятся системы Signed English, Signing Exact English и жестовое артикулирование (Cued Speech). Согласно оценкам, по всему миру существует более 300 уникальных языков жестов, при этом разные страны, культуры и деревни обладают своими собственными уникальными формами этого языка.
Односторонняя глухота
У людей с потерей слуха только на одно ухо (односторонняя глухота [ОГ]) при личном общении ограничения обычно отсутствуют. Однако в шумных местах или сложной акустической среде (например, в классных комнатах, на вечеринках и собраниях) люди с ОГ не могут нормально слышать и эффективно общаться. Кроме того, люди, которые слышат только на одно ухо, не могут определить местонахождение источника звуков (локализация звука). Односторонняя глухота у многих людей может влиять на образ жизни и приводить к существенным трудностям на работе и в социальных ситуациях.
Лечение ОГ включает применение слуховых аппаратов КМС (контралатеральная маршрутизация сигналов) или слуховых аппаратов с костной проводимостью, которые захватывают звук с глухой стороны и передают его в слышащее ухо. Несмотря на то, что эти устройства улучшают слух в шумных условиях, они не позволяют устанавливать местонахождение источника звука. У пациентов с односторонней глухотой, особенно если она сопровождается тяжелым тиннитом (звон или жужжание в ушах), все чаще с успехом используются кохлеарные имплантаты. Также было показано, что имплантаты обеспечивают локализацию звука.
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Лечение детей
Важно помнить: недостаточно устранить причину потери слуха и обеспечить ребенка слуховым аппаратом. С детьми, страдающими потерей слуха, необходимо проводить работу по развитию речи. Поскольку дети учат язык спонтанно, воспринимая его на слух, большинство детей, страдающих глухотой, могут выучить язык только с помощью специальных методик. В идеале обучение должно начаться сразу, как только была выявлена потеря слуха. Исключение составляют глухие дети, растущие с глухими родителями, которые в совершенстве владеют языком жестов. Дети раннего возраста, страдающие глухотой, должны научиться общаться еще до того, как они научатся говорить. Например, язык жестов, адаптированный для детей раннего возраста, дает основу для дальнейшего развития речи, в случае если установка кохлеарного имплантата невозможна. Тем не менее, не существует адекватной замены восприятию звуков речи (фонем), которое обеспечивает основательное понимание речи и языка с учетом всех нюансов.
Кохлеарный имплантат следует устанавливать младенцам, которые страдают глубокой потерей слуха на одно ухо и не могут воспринимать звуки даже с помощью слухового аппарата. Чем раньше глухим детям может быть установлен имплантат, тем более значительно улучшается их слух. Хотя кохлеарные имплантаты помогают детям как с врожденной, так и с приобретенной глухотой, они обычно более эффективны, если ребенок уже умеет говорить. У некоторых детей, потерявших слух в результате осложнений после менингита, внутреннее ухо затвердевает в кость (костенеет). В таких случаях кохлеарные имплантаты должны быть установлены как можно раньше, чтобы добиться максимального эффекта. Детям, у которых акустические нервы были уничтожены опухолью, в основание головного мозга (мозговой ствол) имплантируются электроды. Такая операция также помогает восстановить слух. Дети с кохлеарными имплантатами больше подвержены риску заболевания менингитом, чем дети без кохлеарного имплантата или взрослые с кохлеарными имплантатами.
Дети, страдающие полной потерей слуха только на одно ухо, могут использовать специальные устройства, когда они находятся в школе (например, звукоусиливающий FM-передатчик). Принцип работы таких систем следующий: учитель говорит в микрофон, который посылает сигналы в слуховой аппарат, установленный на здоровом ухе ребенка. Это значительно улучшает способность ребенка вычленять речь из окружающего шума. Кроме того, детям, страдающим глухотой только на одно ухо, может принести пользу кохлеарный имплантат в глухом ухе.
Главное, что нужно знать пожилым людям: Потеря слуха
Как правило, пожилые люди страдают прогрессирующей потерей слуха, получившей название пресбиакузис. Примерно у 5 % взрослых в возрасте от 45 до 54 лет отмечается потеря слуха, приводящая к снижению трудоспособности. У взрослых в возрасте от 55 до 64 лет этот показатель увеличивается до 10 %. Потеря слуха, приводящая к потере трудоспособности, отмечается приблизительно у 22 % людей в возрасте от 65 до 74 лет и у 55 % людей в возрасте 75 лет и старше. Тем не менее, врачи должны регулярно осматривать пожилых людей, страдающих потерей слуха, так как тугоухость может быть вызвана не только старением. У некоторых пациентов может быть опухоль, неврологические, аутоиммунные или системные ревматические заболевания или легко поддающиеся лечению причины.
Даже незначительная потеря слуха затрудняет понимание речи и заставляет пожилых людей, страдающих потерей слуха, вести себя определенным образом. Пожилые люди с незначительной потерей слуха могут избегать общения. Понимание чужой речи может вызывать определенные трудности, если присутствует фоновый шум или говорят несколько человек (например, в ресторане или на семейном обеде). Постоянные просьбы говорить погромче ставят в неловкое положение и говорящего, и слушающего. Люди, страдающие потерей слуха, могут неправильно понять вопрос и дать на него ответ, который другим покажется странным и убедит окружающих в том, что эти люди не понимают, о чем идет речь. Они могут неправильно оценивать громкость собственной речи, поэтому они часто кричат, отчего окружающие не хотят разговаривать с ними. Таким образом, потеря слуха может привести к социальной изоляции, бездействию, отсутствию поддержки со стороны окружающих и депрессии. У людей, страдающих деменцией, потеря слуха вызывает еще большие трудности в общении. Кроме того, коррекция слуха помогает людям, страдающим деменцией, бороться со своим недугом. Коррекция слуха имеет несомненные преимущества, как для физического, так и для психологического здоровья.
Пресбиакузис
Пресбиакузис — это возрастная потеря слуха. Причиной пресбиакузиса часто становятся возрастные изменения в сочетании с разрушительным воздействием шума на протяжении всей жизни, а также генетическая предрасположенность.
В первую очередь потеря слуха поражает восприятие самых высоких звуковых частот; обычно этот процесс начинается в возрасте от 55 до 65 лет (в некоторых случаях раньше). Потеря восприятия высоких тонов делает понимание чужой речи особенно затруднительным даже при нормальной общей громкости речи. Это объясняется тем, что определенные согласные звуки (например, [c], [d], [k], [p], [s], [t] в английском языке или [с] и [ш] в русском) являются высокочастотными. При этом согласные звуки играют важнейшую роль в распознавании речи. Например, когда кто-то произносит слова «крыса» или «крыша», «мишка» или «миска», многие люди, страдающие пресбиакузисом, слышат только «крыа» или «мика», и не могут понять, какое именно слово произносится, поскольку они не различают звуки [с] и [ш]. Поэтому они уверены, что их собеседник говорит очень тихо, буквально бормочет. Когда собеседник пытается говорить громче, он обычно делает акцент на гласные звуки (которые являются низкочастотными), что не облегчает процесс распознавания речи. Повышенный фоновый шум делает понимание чужой речи особенно затруднительным.
Скрининг
Скрининг слуха у людей пожилого возраста имеет большое значение, поскольку многие не замечают, что теряют слух. Члены семьи или врачи могут задавать пациенту ряд вопросов с помощью бланка скрининга, такого как опросник для пожилых людей с нарушением слуха, скрининговая версия, в котором задаются следующие вопросы:
Попадали ли вы в неловкое положение во время общения с другими людьми из-за проблем со слухом?
Возникало ли у вас раздражение, вызванное проблемами со слухом, во время разговора с близким человеком?
Вам сложно воспринимать шепот?
Возникало ли у вас чувство беспомощности в связи с проблемами со слухом?
Возникали ли у вас трудности во время общения с друзьями, родственниками или соседями из-за проблем со слухом?
Как вы считаете, из-за проблем со слухом вы посещаете религиозные службы реже, чем вам хотелось бы?
Из-за проблем со слухом вы стали чаще спорить и ругаться с членами вашей семьи?
Из-за проблем со слухом у вас возникают трудности при прослушивании радио или при просмотре телевизора?
Как вы считаете, ваши проблемы со слухом мешают вашей личной и общественной жизни?
Испытываете ли вы трудности, вызванные проблемами со слухом, когда вы находитесь в ресторане со своими родственниками или друзьями?
За каждый ответ «нет» — 0 баллов, «иногда» — 2 балла и «да» — 4 балла. Если сумма балов превышает 10 — значительная потеря слуха, рекомендуется обратиться к специалисту.
Ключевые моменты
Серные пробки, инфекции, возрастные изменения и воздействие шума — самые распространенные причины потери слуха.
Все пациенты, страдающие потерей слуха, должны пройти аудиологическое обследование.
Пациенты с неврологическими симптомами (например, головокружение, в том числе и вестибулярное) должны пройти дальнейшую медицинскую визуализацию.
Лечение включает коррекцию предотвратимых причин (например, шума или лекарственных препаратов), хирургическое вмешательство (например, удаление доброкачественных или злокачественных новообразований), слуховые аппараты, кохлеарные имплантаты и различные вспомогательные технологии.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Национальный институт глухоты и других коммуникативных расстройств: информация о потере слуха и других коммуникативных расстройствах, охватывающая функции слуха, равновесия, вкуса, запахов, голоса, речи и языка
Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH) — шум и предотвращение потери слуха: Рассматривает профессиональные нормативы и стандарты, стратегии контроля шума и устройства для защиты слуха, а также программы предотвращения потери слуха, факторы риска и информацию для конкретных отраслей промышленности и профессий
Управление по охране труда и промышленной гигиене (OSHA): профессиональное воздействие шума: Информация о повреждении слуха от воздействия шума на рабочем месте, включая ссылку на загрузку инструмента, измеряющего уровень звука и предоставляющего параметры воздействия шума, что помогает снизить уровень профессиональной потери слуха, вызванной шумом