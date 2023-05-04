Общие сведения о внутреннем ухе

Заполненное жидкостью внутреннее ухо (лабиринт) представляет собой сложную структуру, состоящую из двух основных частей:
органа слуха (улитки);
органа равновесия (вестибулярной системы).
Улитка и вестибулярная система связаны с головным мозгом с помощью 8-го черепного нерва (вестибулокохлеарный нерв). Одна ветвь этого нерва, слуховой нерв, передает в головной мозг звуковые сигналы, а другая — сигналы равновесия.
Звуковые волны попадают в ухо и вызывают вибрацию барабанной перепонки. Эти вибрации передаются в три небольшие косточки среднего уха (так называемые слуховые косточки), затем через овальное окно во внутреннее ухо, где они попадают в улитку.
Анатомия уха
Улитка
Улитка — заполненный жидкостью полый проход, закрученный по спирали и напоминающий по форме раковину улитки. Внутри улитки расположен кортиев орган, который состоит примерно из 20 000 специализированных клеток, называемых волосковыми клетками. На этих клетках имеются небольшие, похожие на волосы отростки (реснички), которые окружены жидкостью. Звуковые вибрации вызывают вибрацию жидкости и ресничек в улитке. Вибрации ресничек способствуют передаче сигналов волосковыми клетками через нервы в головной мозг. Головной мозг интерпретирует нервные сигналы как звук.
Для предотвращения повреждения волосковых клеток мышцы среднего уха сокращаются, чтобы уменьшить движение слуховых косточек, вызванное громкими звуками. Эта реакция на громкие звуки называется акустическим рефлексом. Но несмотря на этот защитный рефлекс, громкий шум может повреждать и разрушать волосковые клетки. Отмершие волосковые клетки уже не восстанавливаются. Продолжительное воздействие громкого шума уничтожает все больше и больше волосковых клеток, в конечном итоге приводя к потере слуха, а также часто — к возникновению шума или звона в ушах (тиннита).
Вестибулярная система
Вестибулярная система состоит из двух заполненных жидкостью полостей под названием мешочек и маточка и трех заполненных жидкостью трубок под названием полукружные каналы. Эти мешочки и трубки собирают информацию о положении и движении головы. Мозг использует эту информацию, чтобы сохранять равновесие.
Сферический и эллиптический мешочки размещены в преддверии костного лабиринта и содержат клетки, которые воспринимают движения головы из стороны в сторону (горизонтально), ощущая ускорение, или вверх–вниз (вертикально), ощущая силу тяготения.
Полукружные каналы — три заполненные жидкостью трубки, расположенные под прямыми углами друг к другу — реагируют на повороты головы. Вращение головы приводит в движение жидкость в каналах. В зависимости от направления движения головы в одном из полукружных каналов ток жидкости сильнее, чем в остальных. В проходах находятся волосковые клетки, которые реагируют на это движение жидкости. Волосковые клетки порождают нервные импульсы, которые сообщают мозгу, в какую сторону движется голова, после чего мозг сообщает организму, что нужно сделать, чтобы сохранить равновесие.
При нарушениях в работе полукружных каналов, которые могут возникнуть в результате инфекции верхних дыхательных путей или другого временного или постоянного расстройства, теряется чувство равновесия, возникает иллюзорное ощущение движения или вращения (системное головокружение).
Заболевания внутреннего уха
Заболевания внутреннего уха могут повлиять на:
Слух
Упражнения на равновесие
и слух, и равновесие.
К заболеваниям внутреннего уха относятся:
доброкачественное пароксизмальное позиционное системное головокружение;
заболевания уха, вызванные приемом лекарственных препаратов;
Некоторые заболевания среднего уха могут поражать внутреннее ухо и наоборот.