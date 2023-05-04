Общие сведения о внутреннем ухе

Вестибулярная система состоит из двух заполненных жидкостью полостей под названием мешочек и маточка и трех заполненных жидкостью трубок под названием полукружные каналы. Эти мешочки и трубки собирают информацию о положении и движении головы. Мозг использует эту информацию, чтобы сохранять равновесие.

Сферический и эллиптический мешочки размещены в преддверии костного лабиринта и содержат клетки, которые воспринимают движения головы из стороны в сторону (горизонтально), ощущая ускорение, или вверх–вниз (вертикально), ощущая силу тяготения.

Полукружные каналы — три заполненные жидкостью трубки, расположенные под прямыми углами друг к другу — реагируют на повороты головы. Вращение головы приводит в движение жидкость в каналах. В зависимости от направления движения головы в одном из полукружных каналов ток жидкости сильнее, чем в остальных. В проходах находятся волосковые клетки, которые реагируют на это движение жидкости. Волосковые клетки порождают нервные импульсы, которые сообщают мозгу, в какую сторону движется голова, после чего мозг сообщает организму, что нужно сделать, чтобы сохранить равновесие.

При нарушениях в работе полукружных каналов, которые могут возникнуть в результате инфекции верхних дыхательных путей или другого временного или постоянного расстройства, теряется чувство равновесия, возникает иллюзорное ощущение движения или вращения (системное головокружение).