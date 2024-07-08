Неинфекционный эндокардит — это образование сгустков крови на сердечных клапанах и внутренней оболочке сердца.

Симптомы возникают, когда тромб отрывается и закупоривает артерии в других частях тела.

Диагноз устанавливают на основании данных эхокардиографии и посевов крови.

Для лечения назначают антикоагулянты.

Эндокардит обычно подразумевает инфекцию внутренней оболочки сердца (эндокарда) и/или сердечных клапанов (инфекционный эндокардит). Тем не менее, эндокардит также может развиваться без инфекции. Такая форма называется неинфекционным эндокардитом.

Неинфекционный эндокардит развивается, когда на пораженных сердечных клапанах образуются фиброзные тромбы без микроорганизмов (стерильные вегетации). Поражение может быть связано с врожденным пороком, ревматической лихорадкой или системным ревматическим заболеванием (при котором антитела поражают клапаны сердца). В редких случаях поражение возникает в результате введения катетера в сердце. К группе наибольшего риска относятся лица, страдающие следующими заболеваниями:

системными ревматическими заболеваниями, такими как системная красная волчанка или антифосфолипидный синдром (заболевание, которое вызывает чрезмерное образование сгустков крови);

раком легких, желудка или поджелудочной железы;

другими заболеваниями, которые вызывают избыточное образование сгустков крови, такими как сепсис (тяжелая инфекция крови), уремия (скопление отходов в крови, вызванное нарушением функции почек), ожоги или диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (когда в кровотоке образуется большое количество мелких сгустков крови).

Неинфекционный эндокардит, как и инфекционный эндокардит, может вызвать недостаточность сердечных клапанов или нарушение раскрытия створок клапанов. При отрыве вегетаций (превращении их в эмболы) и переносе с кровью в другие части тела они могут оседать на артериях, блокируя их. Иногда такая закупорка может иметь серьезные последствия. Закупорка артерии, несущей кровь к мозгу, может вызвать инсульт, а закупорка артерии, несущей кровь к сердцу, может вызвать инфаркт миокарда. Часто поражаются такие органы, как легкие, почки, селезенка и головной мозг. Кроме того, могут поражаться пальцы рук и ног. Эмболы также часто перемещаются в кожу и заднюю часть глаза (к сетчатке).

Нарушение функции клапанов сердца может вызвать сердечную недостаточность. Симптомы сердечной недостаточности включают кашель, одышку и отек ног.

Симптомы неинфекционного эндокардита возникают при образовании эмболов. Симптомы зависят от пораженной части тела.

Диагностика неинфекционного эндокардита Эхокардиография

Бактериальный посев крови Различить неинфекционный и инфекционный эндокардит весьма трудно, но важно, поскольку их лечение отличается. Неинфекционный эндокардит может быть диагностирован при обнаружении вегетаций на сердечных клапанах с помощью эхокардиографии. С помощью эхокардиографии невозможно определить, инфицированы ли вегетации. Чтобы обнаружить наличие микроорганизмов, выполняются посевы крови. Если в посевах крови не обнаруживается бактерий или других микроорганизмов, скорее всего, эндокардит является неинфекционным. Может потребоваться анализ крови на вещества, которые могут указать на причину неинфекционного эндокардита.