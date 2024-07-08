Острый инфекционный эндокардит обычно начинается внезапно с высокой температуры (38,9–40 °C), повышения частоты сердечных сокращений (обычно > 100 ударов в минуту), утомляемости и быстрого и обширного поражения клапана сердца, вызывающего симптомы сердечной недостаточности.

Подострый инфекционный эндокардит может вызывать такие симптомы, как утомляемость, незначительное повышение температуры (37,2–38,3 °C), умеренное повышение частоты сердечных сокращений (превышающее их обычную частоту сердечных сокращений), потеря массы тела, потливость и снижение количества эритроцитов (анемия). Эти симптомы могут быть едва заметными и существовать в течение нескольких месяцев, прежде чем эндокардит приведет к закупорке артерии или повреждению клапанов сердца, и тем самым сделает диагноз очевидным для врачей.

При остром или подостром инфекционном эндокардите отрыв скоплений бактерий и тромбов на клапанах (так называемых вегетаций), т.е. превращение их в эмболы, перенос током крови в другие части тела и застревание в артериях может привести к закупорке этих артерий. Иногда такая закупорка может иметь серьезные последствия. Закупорка артерии, несущей кровь к мозгу, может вызвать инсульт, а закупорка артерии, несущей кровь к сердцу, может вызвать инфаркт миокарда. Эмболы также могут вызывать инфекцию в участке, в который они попали, и/или блокировать мелкие кровеносные сосуды и приводить к поражению органов. Часто поражаются такие органы, как легкие, почки, селезенка и головной мозг. Эмболы также часто перемещаются в кожу и заднюю часть глаза (к сетчатке). У основания инфицированных сердечных клапанов или в том участке, где осели инфицированные эмболы, может появиться скопление гноя (абсцесс).

Через несколько дней может произойти перфорация сердечных клапанов и развиться выраженная утечка крови через клапаны (вызывающая регургитацию). У некоторых пациентов развивается шок, их почки и другие органы перестают функционировать (нарушение, которое называется септическим шоком). Инфекционный процесс в артериях может ослабить стенки артерии, приводя к их выпячиванию или разрыву. Разрыв может привести к смерти, особенно если он происходит в артерии головного мозга или рядом с сердцем.

Другие симптомы острого и подострого инфекционного эндокардита могут включать:

озноб;

боль в суставах;

бледность;

болезненные узелки под кожей;

спутанность сознания;

На коже и на белках глаз могут появляться крошечные красноватые пятнышки, напоминающие веснушки. Под ногтями могут появиться небольшие красные полосы (так называемые точечные кровоизлияния в ногтевые ложа). Эти пятна и полосы вызваны крошечными эмболами, оторвавшимися от сердечных клапанов. Эмболы большего размера могут привести к появлению болей в животе, крови в моче или болей либо онемения в руке или ноге, а также к инфаркту миокарда или инсульту. Могут развиться шумы в сердце, либо может произойти изменение существовавших ранее шумов. Возможно увеличение селезенки.

Признаки инфекционного эндокардита Инфекционный эндокардит (кожа) Красноватые пятна на ладони и пальцах рук наблюдаются у людей с эндокардитом. © Springer Science+Business Media Инфекционный эндокардит (глаз) Красноватые пятна на белке глаз наблюдаются у людей с эндокардитом. © Springer Science+Business Media Инфекционный эндокардит (кровоизлияния у основания ногтей) Небольшие пятна красного цвета наблюдаются под ногтями у людей с инфекционным эндокардитом. Изображение любезно предоставлено CDC/д-ром Томасом Ф. Селлерсом (Dr. Thomas F. Sellers) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Инфекционный эндокардит (кожа) Красноватые пятна на ладони и пальцах рук наблюдаются у людей с эндокардитом. © Springer Science+Business Media Инфекционный эндокардит (глаз) Красноватые пятна на белке глаз наблюдаются у людей с эндокардитом. © Springer Science+Business Media Инфекционный эндокардит (кровоизлияния у основания ногтей) Небольшие пятна красного цвета наблюдаются под ногтями у людей с инфекционным эндокардитом. Изображение любезно предоставлено CDC/д-ром Томасом Ф. Селлерсом (Dr. Thomas F. Sellers) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Эндокардит протеза сердечного клапана может проявляться в виде острой или подострой инфекции. В отличие от инфекции естественного клапана существует высокая вероятность распространения инфекции искусственного клапана на сердечную мышцу в основании клапана и ослабления клапанного кольца в месте его прикрепления к сердцу. Кроме того, может развиться поражение проводящей системы сердца с замедлением сердцебиения, что может привести к внезапной потере сознания и даже смерти.