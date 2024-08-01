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Скрининг для занятий спортом

Авторы:Robert S. McKelvie, MD, PhD, Western University
Проверено/пересмотрено авг. 2024
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Спортсмены обычно проходят скрининг для выявления риска перед занятиями спортом. Скрининг должен выявить риски, связанные с заболеванием сердца и другими рисками (например, травмы скелетно-мышечной системы).

Скрининг на риск внезапной сердечной смерти у спортсменов

Люди обычно проходят врачебный осмотр, прежде чем начать программу тренировок. Врачи осматривают людей, у которых имеются заболевания, а также тех, кто не подозревает о наличии каких-либо заболеваний. Люди без известных заболеваний, как правило, должны пройти осмотр, поскольку некоторые серьезные заболевания не вызывают проблем до тех пор, пока человек не начнет тренироваться. Повторная оценка в Соединенных Штатах Америки проводится каждые 2 года (в школьном возрасте) или каждые 4 года (в студенческом или более старшем возрасте). В Европе скрининг повторяется каждые 2 года независимо от возраста спортсмена.

Врачи всегда проводят опрос и медицинский осмотр, но назначают обследования только в зависимости от возраста и симптомов. Основное внимание при опросе уделяется 3 областям:

  • такие симптомы, как боль в груди или дискомфорт, обмороки или предобморочное состояние, усталость и затрудненное дыхание, особенно если эти симптомы возникают во время интенсивной физической нагрузки;

  • семейный анамнез, особенно наличие членов семьи, у которых зарегистрированы случаи обмороков и смерти во время тренировки или случаи внезапной смерти в возрасте до 50 лет;

  • употребление определенных рецептурных лекарственных препаратов либо повышающих результативность препаратов или запрещенных наркотиков.

При физикальном обследовании особое внимание уделяется выслушиванию сердца с помощью стетоскопа на наличие сердечных шумов, которые могут свидетельствовать о возможных сердечных заболеваниях, в положении лежа и снова при вставании, а также измерению артериального давления.

Молодым людям врач, как правило, не назначает никаких обследований, если не обнаруживает отклонений от нормы в анамнезе или при физикальном обследовании. В США регулярное назначение электрокардиограммы (ЭКГ) в рамках скрининга у молодых спортсменов не считается целесообразным. Однако если полученные данные позволяют предположить проблемы с сердцем, врач, как правило, назначает ЭКГ и/или эхокардиографию.

Людям в возрасте старше 35 лет врач также обычно назначает пробу с физической нагрузкой, прежде чем разрешить интенсивные тренировки.

При выявлении заболевания сердца, возможно, потребуется прекратить участие в спортивных соревнованиях и пройти дополнительное обследование.

Некоторые люди с тяжелыми заболеваниями сердца, такими как гипертрофическая кардиомиопатия, не должны участвовать в спортивных соревнованиях. Тем не менее, большинство людей с заболеваниями сердца могут заниматься неконкурентными видами спорта. Повышенная активность напрямую связана с лучшими перспективами для здоровья, такими, как уменьшение «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности), профилактика повышенного артериального давления и снижение жира в организме. Регулярные физические упражнения обычно включаются в планы медицинского обслуживания лиц с большинством сердечно-сосудистых заболеваний (сердечная реабилитация).

Знаете ли Вы, что...

  • Даже люди с заболеваниями сердца могут заниматься определенной физической активностью.

Скрининг на другие риски участия в спортивных мероприятиях

Перед тем, как приступить к занятиям соревновательными видами спорта или к программе тренировок, следует проконсультироваться с врачом. В большинстве школ и специализированных спортивных ассоциаций для участия в программе требуется заключение врача с целью подтверждения безопасности занятий выбранным видом спорта. Врачи задают вопросы об общем состоянии здоровья и проводят обследование. Иногда после такой оценки могут потребоваться дополнительные анализы.

Факторы риска, связанные с сердцем, встречаются реже, чем другие факторы риска. Взрослым задают вопросы о наличии следующих обстоятельств:

Особый риск травм может быть у двух групп людей:

  • Мальчики, которые физически созревают поздно, могут подвергаться более высокому риску травмы при контактных видах спорта, если соревнуются с более крупными и сильными детьми.

  • Люди с избыточным весом или ожирением подвержены повышенному риску проблем с опорно-двигательным аппаратом из-за избыточной массы тела и связанных с этим нагрузок на суставы и ткани. Одним из рисков является травма от перегрузки и воспаление мягких тканей, особенно если люди слишком быстро увеличивают интенсивность и продолжительность упражнений. Долгосрочным риском является остеоартрит, поражающий опорные суставы. Другим риском может быть травма из-за резких остановок и стартов при участии в мероприятиях, требующих прыжков или высокой ловкости.

Спортсменам, особенно подросткам и молодым людям, задают вопросы об употреблении запрещенных препаратов и препаратов, повышающих спортивные результаты. (См. также Антидопинговое агентство США)

Девочек и женщин врачи проверяют на наличие задержки начала менструации, а также триады женщины-спортсменки (нарушение пищевого поведения, аменорея или другое менструальное расстройство и пониженная минеральная плотность костной ткани), которые распространены среди подростков и молодых женщин со слишком интенсивной физической активностью и слишком усердно стремящихся к потере жировой ткани.

Ограничения активности

Большинство людей могут безопасно выполнять физические упражнения, даже если во время скрининга были выявлены проблемы. Однако некоторые люди не должны участвовать в спортивных соревнованиях или высокоинтенсивных рекреационных видах спорта. Это люди, у которых имеются:

Люди, которые выздоравливают после инфаркта миокарда, для безопасного возобновления занятий должны работать со своим врачом и могут участвовать в программе кардиореабилитации.

Людям, возможно, придется начинать занятия медленнее или увеличивать нагрузку более постепенно. Некоторым людям может быть полезно начать программу упражнений под наблюдением тренера, который поможет им разработать правильные методы и проконтролирует их безопасность.

Другим людям может потребоваться выбрать другой вид физической активности.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.