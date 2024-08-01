Скрининг для занятий спортом

Люди обычно проходят врачебный осмотр, прежде чем начать программу тренировок. Врачи осматривают людей, у которых имеются заболевания, а также тех, кто не подозревает о наличии каких-либо заболеваний. Люди без известных заболеваний, как правило, должны пройти осмотр, поскольку некоторые серьезные заболевания не вызывают проблем до тех пор, пока человек не начнет тренироваться. Повторная оценка в Соединенных Штатах Америки проводится каждые 2 года (в школьном возрасте) или каждые 4 года (в студенческом или более старшем возрасте). В Европе скрининг повторяется каждые 2 года независимо от возраста спортсмена.

Врачи всегда проводят опрос и медицинский осмотр, но назначают обследования только в зависимости от возраста и симптомов. Основное внимание при опросе уделяется 3 областям:

такие симптомы, как боль в груди или дискомфорт, обмороки или предобморочное состояние, усталость и затрудненное дыхание, особенно если эти симптомы возникают во время интенсивной физической нагрузки;

семейный анамнез, особенно наличие членов семьи, у которых зарегистрированы случаи обмороков и смерти во время тренировки или случаи внезапной смерти в возрасте до 50 лет;

употребление определенных рецептурных лекарственных препаратов либо повышающих результативность препаратов или запрещенных наркотиков.

При физикальном обследовании особое внимание уделяется выслушиванию сердца с помощью стетоскопа на наличие сердечных шумов, которые могут свидетельствовать о возможных сердечных заболеваниях, в положении лежа и снова при вставании, а также измерению артериального давления.

Молодым людям врач, как правило, не назначает никаких обследований, если не обнаруживает отклонений от нормы в анамнезе или при физикальном обследовании. В США регулярное назначение электрокардиограммы (ЭКГ) в рамках скрининга у молодых спортсменов не считается целесообразным. Однако если полученные данные позволяют предположить проблемы с сердцем, врач, как правило, назначает ЭКГ и/или эхокардиографию.

Людям в возрасте старше 35 лет врач также обычно назначает пробу с физической нагрузкой, прежде чем разрешить интенсивные тренировки.

При выявлении заболевания сердца, возможно, потребуется прекратить участие в спортивных соревнованиях и пройти дополнительное обследование.

Некоторые люди с тяжелыми заболеваниями сердца, такими как гипертрофическая кардиомиопатия, не должны участвовать в спортивных соревнованиях. Тем не менее, большинство людей с заболеваниями сердца могут заниматься неконкурентными видами спорта. Повышенная активность напрямую связана с лучшими перспективами для здоровья, такими, как уменьшение «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности), профилактика повышенного артериального давления и снижение жира в организме. Регулярные физические упражнения обычно включаются в планы медицинского обслуживания лиц с большинством сердечно-сосудистых заболеваний (сердечная реабилитация).