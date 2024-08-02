У некоторых людей, особенно в пожилом возрасте, артериальное давление падает слишком низко, когда они садятся или встают (заболевание, которое называется ортостатической или постуральной гипотензией). Симптомы слабости, головокружения, развитие предобморочного состояния, спутанность сознания или «пелена перед глазами» развиваются в течение короткого времени — от нескольких секунд до нескольких минут после вставания (особенно после долгого лежания в постели или сидения) и быстро проходят, когда человек ложится. Однако у некоторых случается падение, обморок или, очень редко, кратковременные судороги. Симптомы развиваются чаще и протекают тяжелее после физической нагрузки, употребления алкоголя и/или обильного приема пищи либо в условиях недостатка жидкости (обезвоживания).

У некоторых молодых людей при вставании развиваются подобные симптомы, но при этом падения артериального давления не отмечается. Зачастую при вставании частота сердечных сокращений у них поднимается выше нормы (развивается тахикардия), такое заболевание называется синдромом постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ). Причина головокружения у таких людей, с учетом нормального артериального давления, не ясна.

Причины головокружения или предобморочного состояния при вставании Головокружение или предобморочное состояние при вставании возникает в результате нарушения регуляции артериального давления. Обычно при вставании под действием силы тяжести кровь скапливается в венах ног и туловища. Это является причиной снижения артериального давления и объема крови, поступающего из сердца в мозг. Низкий приток крови к мозгу обусловливает головокружение и другие симптомы. Чтобы компенсировать эти явления, нервная система быстро повышает частоту сердечных сокращений и сужает кровеносные сосуды, что позволяет быстро вернуть давление крови в норму еще до того, как начнут развиваться симптомы. За эту компенсацию отвечает часть нервной системы, называемая вегетативной нервной системой. Проблемы с регуляцией артериального давления, которые могут привести к головокружению при переходе в вертикальное положение, могут быть вызваны многими заболеваниями. Среди них: Нарушение функции вегетативной нервной системы в связи с заболеваниями или лекарственными препаратами

Снижение способности сердца к перекачиванию крови

Снижение объема крови (гиповолемия)

Гормональные нарушения Причины различаются в зависимости от того, развиваются ли симптомы впервые, или они уже присутствовали в течение некоторого времени. Распространенные причины Наиболее распространенные причины впервые возникшего головокружения при переходе в вертикальное положение включают снижение объема крови (например, в результате обезвоживания или кровопотери);

Лекарственные препараты

Длительный постельный режим

Снижение функции надпочечников (надпочечниковая недостаточность) Наиболее распространенные причины головокружения при вставании, существующего в течение длительного времени (хронического), включают Возрастные изменения регуляции артериального давления

Лекарственные препараты

нарушение функции вегетативной нервной системы.

Обследование при головокружении или предобморочном состоянии при вставании Люди, у которых наблюдается головокружение или развивается предобморочное состояние при вставании, часто быстро восстанавливаются, когда садятся, а затем медленно встают снова. Однако, как правило, важно определить причину такого головокружения. Следующая информация может помочь больным решить, обращаться ли к врачу, и узнать, чего ожидать во время проведения оценки врачом. Настораживающие признаки Некоторые симптомы и признаки у пациентов с головокружением или предобморочным состоянием при вставании должны стать причиной для беспокойства. Они включают: Кровь в кале или черный, дегтеобразный кал

Неврологические симптомы, например, затруднения при ходьбе и/или нарушение координации или равновесия

Падение или обморок (потеря сознания)

боль или ощущение дискомфорта в груди; Когда обращаться к врачу Больным, у которых есть настораживающие признаки, следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи. При частых или постоянных эпизодах головокружения при вставании следует как можно скорее обратиться к врачу. При единичных эпизодах головокружения при вставании следует позвонить своему врачу. Врач решит, требуется ли срочный осмотр пациента, в зависимости от других симптомов и анамнеза. Что делает врач Сначала врач задаст вопросы о симптомах и анамнезе пациента. Затем проводят физикальное обследование. По результатам сбора анамнеза и врачебного осмотра часто можно предположить причину головокружения и запланировать необходимые в каждом конкретном случае обследования. Врачи спрашивают: Давно ли появились головокружения

Были ли случаи падения или потери сознания во время эпизода головокружения

Были ли у пациента условия, которые, как известно, вызывают головокружение (например, постельный режим или потеря жидкости)

Имеются ли у пациента заболевания (например, диабет, болезнь Паркинсона или рак), которые могут вызывать головокружение

Принимает ли пациент лекарственные препараты (например, гипотензивные), которые могут вызывать головокружение Затем врач проведет осмотр. Врач измерит артериальное давление и частоту сердечных сокращений после отдыха пациента в положении лежа в течение 5 минут. Затем он снова измерит артериальное давление и частоту сердечных сокращений через 1 минуту и через 3 минуты после того, как пациент принял вертикальное положение. Врач может выполнить пальцевое исследование прямой кишки для выявления возможного желудочно-кишечного кровотечения. Важной частью осмотра является неврологическое обследование для проверки силы, чувствительности, рефлексов, равновесия и походки. Наиболее распространенные причины внезапного головокружения — лекарственные препараты, постельный режим и снижение объема крови, — обычно легко выявляются. У пациентов с длительно сохраняющимися симптомами результаты осмотра, например обнаруженные проблемы с движением, могут указывать на болезнь Паркинсона. Онемение, покалывание или слабость могут указывать на заболевание нервной системы. Таблица Некоторые причины и особенности головокружения или предобморочного состояния, возникающего при переходе в вертикальное положение Таблица Проведение анализов Если причина не очевидна (например, постельный режим), обычно требуется обследование. Врач обычно назначает электрокардиограмму (ЭКГ), полный анализ крови и другие анализы крови (например, измерение уровня электролитов). Другие обследования назначаются с учетом полученных результатов, в особенности, если симптомы пациента позволяют предположить проблемы с сердцем или нервами. Если врачи подозревают, что головокружение вызвано каким-либо лекарственным препаратом, они могут предложить пациенту прекратить его прием и понаблюдать, не исчезнет ли головокружение, подтвердив или опровергнув тем самым причину. Если врачи подозревают нарушения вегетативной нервной системы, может быть назначена ортостатическая проба. Пациент на несколько минут ложится плашмя на специальный механизированный стол. Затем стол наклоняют вверх под углом 60–80 градусов, при этом непрерывно контролируют артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Если симптомы не появляются, человеку внутривенно вводят изопротеренол (лекарственный препарат, стимулирующий сердце), и тест повторяют. Эта процедура занимает от 30 до 90 минут.

Лечение головокружения или предобморочного состояния при вставании По возможности лечат все возможные причины, в том числе изменяют дозу или отменяют любые лекарственные препараты, вызвавшие симптом. Однако многие причины излечить невозможно, поэтому принимают меры для облегчения симптомов. Меры включают изменение образа жизни и назначение лекарственных препаратов. Пациенты, которым требуется длительный постельный режим, должны по возможности каждый день садиться и выполнять упражнения в постели. Подниматься из положения лежа или сидя следует медленно и осторожно. В целом следует потреблять достаточное количество жидкости, ограничивать или избегать употребления алкоголя и по возможности регулярно выполнять физические упражнения. Регулярные физические упражнения умеренной интенсивности повышают тонус мышц стенок кровеносных сосудов, что снижает объем крови, скапливающийся в ногах. Симптомы можно облегчить, если спать на кровати с приподнятым изголовьем. У некоторых пациентов повышение потребления соли может увеличить задержку воды и снизить выраженность симптомов. Врачи могут рекомендовать увеличить потребление соли посредством обильного подсаливания пищи или приема таблеток хлорида натрия. Однако повышение потребления соли не может быть рекомендовано людям с заболеваниями сердца. Врач может назначить флудрокортизон — лекарственный препарат, который помогает организму задерживать соль и воду, тем самым предотвращая падение кровяного давления при вставании. Однако данный лекарственный препарат может вызывать повышение артериального давления в положении лежа, сердечную недостаточность и снижение уровня калия в крови. Иногда врачи назначают флудрокортизон в сочетании с пропранололом или другим бета-блокатором. Мидодрин — это лекарственный препарат, который вызывает сужение артерий и вен, помогая предотвратить скопление крови. Побочные эффекты включают покалывание или онемение и зуд. Этот лекарственный препарат не рекомендуется пациентам с заболеваниями коронарных или периферических артерий. В некоторых случаях могут помочь другие лекарственные препараты, такие как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), дроксидопа, пиридостигмин и октреотид.

Главное, что нужно знать пожилым людям: Головокружение или предобморочное состояние при вставании Головокружение или предобморочное состояние при вставании встречается приблизительно у 15–20% пожилых людей. Оно чаще возникает у лиц с сопутствующими заболеваниями, особенно с повышенным артериальным давлением, а также среди обитателей учреждений для длительного ухода за пациентами. Многие случаи падения происходят от головокружения при переходе в вертикальное положение. Пожилые люди должны избегать длительного стояния. Рост заболеваемости у пожилых людей связан с уменьшением восприимчивости рецепторов, которые контролируют артериальное давление, в сочетании с повышением жесткости артериальной стенки, что приводит к затруднениям при продвижении большего объема крови и повышении артериального давления. Снижение восприимчивости рецепторов приводит к задержке нормальной реакции сердца и кровеносных сосудов в ответ на переход в вертикальное положение. Как это ни парадоксально, высокое артериальное давление, которое чаще встречается у пожилых людей, может способствовать снижению чувствительности рецепторов, повышая вероятность развития головокружения при переходе в вертикальное положение.