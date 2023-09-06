Лекарственные препараты для лечения повышенного артериального давления

Во многих случаях наблюдается повышение артериального давления. Оно часто не вызывает симптомов, однако повышенное артериальное давление может повысить риск развития инсульта, инфаркта миокарда и сердечной недостаточности. Поэтому важно лечить повышенное артериальное давление. Люди с высоким артериальным давлением должны позаботится об изменениях в образе жизни для снижения артериального давления. Однако если такие изменения существенно не снижают артериальное давление, необходимо медикаментозное лечение.

Лекарственные препараты, которые используются для лечения повышенного артериального давления, называются гипотензивными средствами. С имеющимся в настоящее время огромным разнообразием гипотензивных препаратов, повышенное давление крови можно контролировать практически у любого пациента, при этом лечение подбирают индивидуально. См. также «Повышенное артериальное давление». Лечение наиболее эффективно, когда у пациента и врача имеется хороший контакт на личном уровне и общая цель, направленная на сотрудничество в программе лечения.

Различные типы гипотензивных средств снижают артериальное давление с помощью различных механизмов, так что возможно применение самых разнообразных стратегий лечения. Для некоторых пациентов врачи используют поэтапный подход к медикаментозному лечению: Они начинают с одного типа гипотензивного препарата и добавляют другие по мере необходимости. Для других пациентов более предпочтительным является последовательный подход: Врач назначает один гипотензивный препарат, и если он оказывается неэффективным, отменяет его и назначает другой тип. Пациентам с артериальным давлением 140/90 мм рт. ст. и выше, как правило, назначают одновременно два лекарственных препарата. При выборе гипотензивного средства врачи учитывают такие факторы, как

возраст, пол и, иногда, этническая принадлежность человека;

степень тяжести артериальной гипертензии;

наличие других заболеваний, таких как сахарный диабет или высокий уровень холестерина в крови;

возможные побочные эффекты, которые варьируются в зависимости от лекарственного препарата;

стоимость лекарственных препаратов и обследований, необходимых для проверки некоторых побочных эффектов.

Большинству людей в конечном итоге для достижения целевого артериального давления требуются два или более лекарственных препарата.

Большинство пациентов без проблем переносят назначенные им гипотензивные препараты. Однако любой гипотензивный препарат может вызвать побочные эффекты. Так что при развитии побочных эффектов пациент должен сообщить об этом врачу, который может скорректировать дозу или заменить лекарственный препарат. Как правило, для контроля артериального давления гипотензивный препарат требуется принимать пожизненно.

Адреноблокаторы Адреноблокаторы включают альфа-блокаторы, бета-блокаторы, альфа-бета-блокаторы и адреноблокаторы периферического действия. Эти лекарственные препараты блокируют действие симпатического отдела вегетативной нервной системы, который быстро реагирует на стресс повышением артериального давления. Бета-блокаторы больше не считаются препаратами первой линии для лечения артериальной гипертензии. Они иногда эффективны у людей с инфарктом миокарда, с высокой частотой сердечных сокращений, стенокардией (боль в груди из-за недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы) или мигренозными головными болями. Альфа-блокаторы также больше не используется в качестве основной терапии артериальной гипертензии, поскольку они не снижают риск смерти. Адреноблокаторы периферического действия, как правило, используются в качестве третьего или четвертого типа лекарственных препаратов для снижения артериального давления.

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) снижают артериальное давление, в частности, путем расширения артериол. Расширение артериол этими препаратами обусловлено предотвращением образования ангиотензина II, вещества, вырабатывающегося в организме и обладающего эффектом сужения артериол. В частности, эти ингибиторы блокируют действие ангиотензин-превращающего фермента, который преобразует ангиотензин I в ангиотензин II (см. рисунок Регуляция артериального давления). Эти лекарственные препараты особенно эффективны у пациентов с ишемической болезнью сердца или сердечной недостаточностью, молодых людей, пациентов с белком в моче по причине хронического заболевания почек или диабетической нефропатии, а также у мужчин с сексуальной дисфункцией, развившейся в виде побочного эффекта другого гипотензивного препарата.

Блокаторы рецепторов ангиотензина II Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) снижают артериальное давление посредством механизма, аналогичного тому, который характерен для ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента: Они непосредственно блокируют действие ангиотензина II, который вызывает сокращение артериол. За счет прямого механизма действия, блокаторы рецепторов ангиотензина II вызывают меньше побочных эффектов, чем ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента.

Блокаторы кальциевых каналов Блокаторы кальциевых каналов вызывают расширение артериол с помощью совершенно другого механизма. Они особенно эффективны у лиц африканского происхождения и лиц пожилого возраста. Блокаторы кальциевых каналов также эффективны для пациентов, страдающих стенокардией, некоторыми типами тахикардии (повышенная частота сердечных сокращений) или мигренью. Существуют блокаторы кальциевых каналов короткого и длительного действия. Блокаторы кальциевых каналов короткого действия не используются для лечения повышенного артериального давления. Результаты исследований свидетельствуют о том, что у лиц, использующих блокаторы кальциевых каналов короткого действия, может быть повышен риск смерти в связи с инфарктом миокарда, в то время как для блокаторов кальциевых каналов длительного действия подобных эффектов не отмечено.

Альфа-агонисты центрального действия Альфа-агонисты центрального действия снижают артериальное давление посредством механизма, который несколько напоминает механизм действия адреноблокаторов. Стимулируя определенные рецепторы ствола головного мозга, эти агонисты ингибируют действие симпатического отдела нервной системы. В настоящее время эти лекарственные препараты используются редко.

Вазодилататоры прямого действия Прямые вазодилататоры расширяют кровеносные сосуды с помощью другого механизма. Лекарственные препараты этого типа практически никогда не используются в изолированном виде, однако они часто добавляются в качестве второго лекарственного препарата, если первый не оказывает достаточного гипотензивного действия. Таблица Антигипертензивные (гипотензивные) препараты Таблица

Диуретики Тиазид или тиазидоподобный диуретик (например, хлорталидон или индапамид) может быть первым лекарственным препаратом, назначаемым для лечения повышенного артериального давления. Мочегонные могут вызывать расширение (дилатацию) кровеносных сосудов. Диуретики также способствуют выведению натрия и воды почками, уменьшая объем жидкости в организме и, таким образом, снижая артериальное давление. Тиазидные диуретики приводят к выведению калия из организма с мочой, поэтому людям иногда нужно также принимать препараты калия или диуретики, которые не вызывают потери калия, либо диуретики, повышающие уровень калия (калийсберегающе диуретики). Как правило, калийсберегающие диуретики не используются изолированно, поскольку они не снижают артериальное давление так же эффективно, как тиазидоподобные диуретики. Тем не менее, калийсберегающий диуретик спиронолактон иногда используется в качестве монотерапии. Диуретики особенно эффективны у лиц африканского происхождения, пожилых людей, лиц, страдающих ожирением, и людей с сердечной недостаточностью или хронической болезнью почек.