Миксома представляет собой доброкачественную первичную опухоль сердца, как правило, неправильной формы и желеобразной консистенции.

Пациенты жалуются на одышку или слабость, также может возникнуть лихорадка или потеря массы тела.

Врачи подтверждают диагноз с помощью эхокардиографии.

Показано хирургическое вмешательство для удаления миксомы.

От 40 до 60 % всех первичных (возникающих из тканей сердца) опухолей сердца являются миксомами. Большинство миксом развиваются в левом предсердии – камере сердца, которая получает обогащенную кислородом кровь из легких. Миксомы, как правило, развиваются у женщин в возрасте от 40 до 60 лет.

Некоторые редкие виды миксомы, как правило, носят семейный характер. Эти наследственные миксомы (проявление комплекса Карнея, синдрома множественных доброкачественных опухолей) обычно развиваются у людей в возрасте около 25 лет и могут возникнуть в одной или нескольких камерах сердца.

Как миксома может блокировать кровоток в сердце

Миксомы в левом предсердии часто прикрепляются к стенке ножкой и колеблются с широкой амплитудой при движении крови по типу привязанного веревкой шарика. Поскольку миксомы свободно «болтаются» в полости, они могут входить и выходить из располагающегося по соседству отверстия митрального клапана, который открывается из левого предсердия в левый желудочек. Это качательное движение может время от времени создавать механическое препятствие работе клапана и кровотоку, так что периодически может наблюдаться прекращение и возобновление кровотока.

Симптомы миксом При переходе в вертикальное положение у пациентов с миксомой в левом предсердии может развиваться одышка или обморок. При вертикальном положении пациента под действием силы тяжести миксома попадает в отверстие митрального клапана, блокируя ток крови через сердце. Такая закупорка вызывает временное падение артериального давления, поскольку из сердца перекачивается меньше крови. Если пациент ложится, миксома обычно отодвигается от клапана, что снимает симптомы. Другие симптомы миксом могут включать: лихорадка

потеря веса;

боль в суставах;

синдром Рейно (пальцы рук и ног становятся холодными и болезненными при воздействии холода). Осложнения миксомы Кусочки миксомы или сгустки крови, которые формируются на поверхности миксомы, могут отрываться (становясь эмболами), перемещаться с током крови в другие органы и блокировать расположенные там артерии. Развивающиеся симптомы зависят от того, какая артерия заблокирована. Например, закупорка артерии головного мозга опухолевыми эмболами из миксомы левого предсердия может привести к инсульту, а закупорка артерии легких эмболами из миксомы правого предсердия может вызвать боль и кашель с кровью. Эмболы являются наиболее частыми осложнениями миксомы. Другие осложнения включают некоторые аномалии крови. Низкое количество эритроцитов (анемия) может вызвать утомляемость, слабость и бледность. Низкое количество тромбоцитов может вызвать проблемы со свертыванием крови, и у пациентов могут появляться красные, фиолетовые или коричневые пятна (петехии) или синяки на коже.

Диагностика миксом Обследование врачом;

Диагностическая визуализация Заподозрить миксому можно на основании симптомов пациента. С помощью стетоскопа врач может услышать звук (сердечный шум), производимый нарушенным током крови. Миксома может блокировать ток крови к сердцу или от сердца. Поскольку многие симптомы миксомы также могут быть вызваны различными другими заболеваниями, возможно, потребуется всестороннее обследование, прежде чем будет установлен диагноз. Результаты анализов крови могут выявить повышение количества лейкоцитов (что свидетельствует о воспалении), анемию и низкое содержание тромбоцитов в крови. Однако ни одно из этих исследований не позволяет поставить окончательный диагноз. Врачи ставят диагноз с помощью эхокардиографии. Иногда требуется назначение других визуализирующих исследований, в том числе компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).