Низким артериальным давлением считается артериальное давление, достаточно низкое для того, чтобы привести к таким симптомам, как головокружение и обмороки. Очень низкое артериальное давление может привести к повреждению органов, называемому шоком.

К нарушениям системы поддержания артериального давления организма могут приводить различные лекарственные или наркотические препараты и заболевания.

Когда артериальное давление падает до слишком низких величин, могут возникать нарушения работы головного мозга и обмороки.

Как правило, организм поддерживает давление крови в артериях в довольно узком диапазоне. При слишком высоком артериальном давлении может возникать поражение органов и кровеносных сосудов. Повышенное артериальное давление может привести даже к разрыву кровеносного сосуда, в результате чего развивается кровотечение или другие осложнения.

При слишком низком артериальном давлении кровь не попадает в достаточном объеме во все части тела. В результате клетки недополучают кислород и питательные вещества, а отходы их жизнедеятельности не удаляются должным образом. Таким образом, нарушается функция пораженных клеток и органов, в которых они находятся. Слишком низкое артериальное давление опасно для жизни, поскольку может привести к развитию шока, при котором возникает поражение органов вследствие недостаточного кровоснабжения.

Здоровые люди, у которых артериальное давление ближе к нижней границе нормы (при измерении в состоянии покоя), как правило, живут дольше, чем люди, у которых артериальное давление ближе к верхней границе нормы.

Организм может возвращать давление крови к норме после того, как оно повышается или снижается в процессе обычной деятельности, например, во время физических упражнений или сна, несколькими способами. К ним относятся:

изменение диаметра мелких артерий (артериол) и, в меньшей степени, вен;

изменение объема крови, перекачиваемой от сердца к телу (сердечного выброса);

изменение объема крови в кровеносных сосудах;

изменения положения тела.

изменение диаметра артериол и вен. Мышечная ткань (так называемые гладкие мышцы) в стенках артериол позволяет расширять или суживать эти кровеносные сосуды. Чем сильнее сокращаются артериолы, тем выше их сопротивление потоку крови, и тем больше возрастает давление крови. Сокращение артериол вызывает повышение артериального давления, поскольку, чтобы протолкнуть кровь через более узкий просвет, нужно приложить большее давление. И наоборот, расширение артериол снижает сопротивление потоку крови, что приводит к снижению артериального давления. Степень сужения или расширения артериол может регулироваться: нервами, которые заставляют сокращаться гладкие мышцы в артериолах, тем самым уменьшая диаметр последних;

гормонами, которые вырабатываются, главным образом, почками;

некоторыми лекарственными препаратами и наркотиками; Вены также играют определенную роль в контроле артериального давления, хотя их влияние на давление крови намного ниже, чем артериол. Вены могут расширяться и суживаться, таким образом, изменяя свою способность удерживать определенный объем крови (емкость). Когда вены сужаются, их емкость снижается, при этом к сердцу возвращается, а затем выталкивается в артерии больший объем крови. В результате давление крови возрастает. И наоборот, когда вены расширяются, их емкость повышается, и к сердцу возвращается меньше крови. В результате давление крови уменьшается.

Изменение сердечного выброса Чем больше крови перекачивает сердце в минуту (то есть чем больше сердечный выброс), тем выше становится давление — до тех пор, пока диаметр артерий остается неизменным. Объем крови, перекачиваемый во время каждого удара сердца, может зависеть от: частоты сердечных сокращений;

силы сердечных сокращений;

объема крови, который возвращается по венам к сердцу;

давления в артериях, в которые сердце выталкивает кровь;

функции клапанов сердца, выпускающих кровь и препятствующих обратному току крови.

Изменение объема крови Чем больше объем крови в артериях, тем выше давление — до тех пор, пока диаметр артерий остается неизменным. Объем крови в артериях может зависеть от: объема жидкости в организме (гидратация);

наличия утечки жидкости из очень маленьких артерий (например, при очень низких уровнях белка в крови и/или поражении внутреннего слоя стенки небольших артерий жидкость будет просачиваться из них в ткани);

объема жидкости, который удаляется почками из крови и выводится с мочой;

некоторых лекарственных препаратов, особенно диуретиков (препараты, которые помогают почкам выводить воду из организма);

изменения положения тела. Артериальное давление в организме может различаться вследствие прямого действия силы тяжести. В вертикальном положении артериальное давление выше в ногах, чем в голове, так же, как давление воды на дне бассейна выше, чем сверху. В горизонтальном положении давление крови приблизительно одинаково во всем теле. При принятии вертикального положения организму приходится прикладывать больше усилий для возврата крови из вен в ногах к сердцу. Как следствие, сердце перекачивает меньше крови, и артериальное давление может временно падать по всему телу. В сидячем или лежачем положении организму легче возвращать кровь к сердцу, так что сердечный выброс и артериальное давление могут повышаться. Приподнятое положение ног выше уровня сердца может увеличить возврат крови к сердцу, что повышает сердечный выброс и артериальное давление.

Мониторинг и контроль артериального давления Барорецепторы представляют собой специализированные клетки, расположенные в артериях, которые действуют как датчики артериального давления. Рецепторы, которые находятся в крупных артериях шеи и грудной клетки, играют особенно важную роль. Когда барорецепторы обнаруживают изменение артериального давления, они запускают реакцию организма, направленную на поддержание стабильного артериального давления (см. также Контроль артериального давления в организме). Нервы передают сигналы от этих датчиков и головного мозга: к сердцу, которое получает команду изменить скорость и силу сердечных сокращений (тем самым изменяя объем перекачиваемой крови); Это изменение происходит одним из первых и быстро корректирует низкое артериальное давление.

к артериолам, которые получают сигнал сократиться или расшириться (тем самым меняя сопротивление кровеносных сосудов потоку крови);

к венам, которые получают сигнал сократиться или расшириться (тем самым меняя емкость вмещаемой ими крови);

к почкам, которые получают сигнал изменить количество выделяемой с мочой жидкости (тем самым меняя объем крови в кровеносных сосудах) и количество вырабатываемых ими гормонов (тем самым подавая сигнал артериолам сузиться или расшириться и изменить объем крови). До проявления результатов этого изменения проходит довольно много времени, и, следовательно, этот механизм контроля артериального давления организмом является самым медленным (см. также Регуляция артериального давления). Например, при кровотечении объем крови и, соответственно, артериальное давление снижаются. В таких случаях датчики активируют несколько механизмов для предотвращения чрезмерного падения давления крови: Частота сердечных сокращений увеличивается, и сердце бьется с большей силой при каждом сокращении, увеличивая объем перекачиваемой крови.

Вены сужаются, уменьшая свою способность удерживать кровь в менее важных частях тела

Артериолы сужаются, повышая свое сопротивление кровотоку Если кровотечение останавливается, жидкость из тканей организма переходит в кровеносные сосуды, чтобы восстановить объем и, соответственно, давление крови. Почки уменьшают выработку мочи. Так они помогают организму сохранить как можно больше жидкости и вернуть ее в кровеносные сосуды. Вскоре костный мозг и селезенка вырабатывают новые клетки крови, и объем крови полностью восстанавливается. Тем не менее, способы, с помощью которых организм может контролировать и управлять артериальным давлением, имеют ограничения. Например, если человек за короткое время теряет много крови, организм не может достаточно быстро восстановить ее объем, артериальное давление падает, и это может привести к нарушению работы органов (развитию шока). Кроме того, с возрастом организм человека начинает медленнее реагировать на изменения артериального давления.

Причины низкого артериального давления Снижение артериального давления обычно возникает по одной или нескольким из следующих причин: расширение небольших артерий (артериол);

некоторые заболевания сердца;

значительное снижение объема крови. Расширение артериол может быть вызвано: токсинами, вырабатываемыми бактериями при некоторых тяжелых бактериальных инфекциях (септический шок, токсический шок);

некоторыми лекарственными препаратами и наркотиками;

поражениями спинного мозга, при котором происходит нарушение функции нервов, контролирующих сокращение артериол;

аллергическими реакциями (анафилаксия);

определенными гормональными расстройствами, такими как недостаточность надпочечников. Различные заболевания сердца, которые ухудшают сократительную способность сердца и уменьшают сердечный выброс, включают: инфаркт миокарда;

заболевание сердечных клапанов;

чрезмерно быстрое сердцебиение (тахикардия);

очень медленное сердцебиение (брадикардия);

нарушение сердечного ритма (аритмия). Существенное снижение объема крови в организме может быть вызвано: Обезвоживание

Кровотечение

Заболевание почек Артериальное давление также снижается при некоторых неврологических расстройствах с поражением нервов, проводящих сигналы между мозгом, сердцем и кровеносными сосудами, — так называемые вегетативные нейропатии. При быстром вставании из положения сидя артериальное давление в кровеносных сосудах, ведущих к мозгу, уменьшается, что приводит к временному ощущению головокружения или дурноты. Это называется ортостатическая гипотензия. Она может быть более выражена при обезвоживании или перегревании (например, после горячей ванны), определенных заболеваниях или длительном нахождении в постели или сидячем положении. Ортостатическая гипотензия даже может привести к обмороку. У большинства людей организм быстро запускает реакцию повышения артериального давления, таким образом предотвращая падение в обморок. Таблица Некоторые причины снижения артериального давления Таблица

Симптомы низкого артериального давления Когда артериальное давление падает слишком низко, в первую очередь обычно нарушается работа головного мозга. Головной мозг страдает первым, потому что он расположен в верхней части тела, и потоку крови, чтобы достичь мозга, приходится двигаться против действия силы тяжести. Поэтому многие люди при снижении артериального давления чувствуют головокружение или ощущают предобморочное состояние, особенно в положении стоя, а некоторые даже могут потерять сознание. У людей, которые при потере сознания падают на пол, мозг и сердце обычно оказываются на одном уровне. В результате кровь может свободно поступать в мозг, поскольку теперь ей не приходится преодолевать силу тяжести, и приток крови к мозгу увеличивается, что предохраняет его от повреждений. Однако если артериальное давление упадет достаточно низко, поражение головного мозга все же может произойти. Кроме того, падение в обморок может привести к серьезным травмам головы или других частей тела. Низкое артериальное давление иногда вызывает одышку или боли в груди из-за недостаточного кровоснабжения сердечной мышцы (это состояние называется стенокардией). Если артериальное давление становится достаточно низким и долго остается на таком уровне, нарушается работа всех органов. Такое нарушение называется шоком. Заболевания, приводящие к снижению артериального давления, могут вызывать многие другие симптомы, не обусловленные снижением давления. Например, в результате инфекции может повыситься температура тела. Некоторые симптомы возникают, когда организм пытается поднять сниженное давление крови. Например, когда артериолы сужаются, уменьшается приток крови к коже, ногам и рукам. Эти области могут стать холодными и посинеть. Когда сердце начинает биться быстрее и с большей силой, человек может чувствовать свое сердцебиение (ощущение сердцебиения).

Диагностика низкого артериального давления Измерение артериального давления

Обследования для определения причины Врач измеряет артериальное давление и пульс после пребывания пациента в положении лежа в течение нескольких минут. Если артериальное давление не низкое, а пациент нормально себя чувствует, врач просит пациента встать и снова измеряет артериальное давление сразу после вставания и после пребывания пациента в положении стоя в течение нескольких минут. Для определения причины низкого артериального давления могут быть проведены другие обследования, например: Анализы крови

Электрокардиография

Эхокардиография

Нагрузочная проба

анализы на гормоны;

ортостатическая проба.