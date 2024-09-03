Мерцание и трепетание предсердий

Мерцание или трепетание предсердий может спонтанно перейти в нормальный ритм. У некоторых пациентов указанные аритмии должны быть немедленно трансформированы в нормальный ритм (кардиоверсия). К этой группе относятся пациенты, у которых мерцание или трепетание предсердий вызывает сердечную недостаточность или другие симптомы низкого сердечного выброса.

До восстановления нормального ритма, в связи с риском отрыва тромба и развития инсульта во время процедуры конверсии, должны быть приняты меры для предотвращения образования тромбов.

Если мерцание или трепетание предсердий присутствует более 48 часов, врачи назначают антикоагулянт, например, варфарин или пероральный антикоагулянт, не являющийся антагонистом витамина К (НПАК, например, апиксабан, эдоксабан, ривароксабан, дабигатран), на период не менее 3 недель до попытки конверсии. Кроме того, врачи могут назначить антикоагулянт короткого действия, например гепарин, и сделать эхокардиографию. Если при эхокардиографии сгустка в самом сердце не обнаруживается, пациенту может быть сразу выполнена конверсия. Если указанный ритм определенно существует менее 48 часов, пациентам не требуется назначение антикоагулянтов до выполнения конверсии. Тем не менее, большинству пациентов назначаются антикоагулянты в течение не менее 4 недель после конверсии.

Методы конверсии включают

электрический разряд (синхронизированная кардиоверсия);

Лекарственные препараты

Электрический разряд в сердце является наиболее эффективным подходом. Электрический разряд синхронизируется с сердечным ритмом пациента и подается только в определенный момент электрической активности сердца (синхронизированная кардиоверсия) так, чтобы не вызвать фибрилляции желудочков. Кардиоверсия эффективна у 70–90 % пациентов.

Некоторые противоаритмические препараты (чаще всего вернакалант, амиодарон, флекаинид, прокаинамид, пропафенон или соталол — см. таблицу Некоторые лекарственные препараты для лечения аритмий) также могут восстановить нормальный ритм. Однако эти лекарственные препараты эффективны лишь приблизительно у 25–65 % пациентов и часто вызывают побочные эффекты.

Успех восстановления нормального ритма любыми средствами становится тем менее вероятным, чем дольше существует аритмия (особенно после 6 месяцев и далее), чем больше увеличиваются предсердия в своих размерах, и чем более тяжелым становится основное заболевание сердца. После успешной конверсии риск рецидива весьма высок, даже если пациенты получают соответствующую терапию для профилактики рецидива (как правило, один из тех лекарственных препаратов, которые применяются для конверсии аритмии в нормальный ритм).