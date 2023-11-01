Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов

Сердечные клапаны регулируют поток крови через четыре камеры — две небольшие круглые верхние камеры сердца (предсердия) и две большие конусообразные нижние камеры (желудочки). Каждый желудочек имеет односторонний «впускной» (входной) клапан и односторонний «выпускной» (выходной) клапан. Каждый клапан состоит из заслонок (створок или соединительнотканных пластинок), которые открываются и закрываются, подобно односторонним откидным дверцам.

В правом желудочке впускным клапаном служит трехстворчатый клапан, который открывается из правого предсердия, а выпускным клапаном — легочной клапан (клапан легочной артерии), который открывается в легочную артерию.

Клапаны сердца (при расслабленных желудочках)

Клапаны сердца (при сокращении желудочков)

В левом желудочке роль впускного клапана выполняет митральный клапан, который открывается из левого предсердия, а роль выпускного — аортальный клапан, который открывается в аорту.

Митральный и трехстворчатый клапаны удерживаются на месте плотными волокнистыми нитями (сухожильными хордами), соединенными с тонкими мышцами (папиллярными мышцами), которые прикрепляются к стенкам желудочков.

А что там внутри сердца?

Как работают сердечные клапаны Видео

Возрастные изменения сердечных клапанов С возрастом увеличивается толщина митрального и аортального клапанов. Аорта становится менее эластичной, что приводит к повышению давления и нагрузки на аортальный клапан, а сердце требует дополнительного кислорода для эффективного прокачивания крови. Эти возрастные изменения могут привести к появлению симптомов и осложнений у пожилых людей с заболеваниями сердца.

Нарушение функции сердечного клапана Известны следующие нарушения функции сердечного клапана: Утечка (так называемая регургитация, несостоятельность или недостаточность)

Неполное открытие и, следовательно, частичная блокада потока крови через клапан (так называемый стеноз) Каждое из этих нарушений может оказать значительное влияние на сократительную способность сердца. Иногда в клапане развиваются оба нарушения. Заболевание клапанов обычно приводит к появлению шумов и других необычных звуков работы сердца, которые врач может услышать с помощью стетоскопа. Дефекты клапанов можно выявить с помощью эхокардиографии. Часто регургитация незначительной степени не обнаруживается с помощью стетоскопа, но зато выявляется при проведении эхокардиографии. Врачи часто не обращают внимания на некоторые шумы, которые они слышат, и незначительную регургитацию, которую они наблюдают с помощью эхокардиографии, так как они являются нормальными явлениями. В большинстве случаев повреждение клапанов не приводит к тяжелому нарушению функции и не оказывает на человека никакого влияния. Симптомы могут включать отек ног, одышку, сердцебиение, усталость, боль в груди и обморок. Врач часто назначает периодические контрольные обследования, поскольку в некоторых случаях функция пораженных клапанов ухудшается с течением времени до тех пор, пока не возникает необходимость в проведении вмешательства (восстановлении или замене клапана) для облегчения симптомов или продления жизни. Симптомы не являются надежным доказательством наличия и серьезности поражения клапанов, поэтому для раннего обнаружения проблем используется эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца). Иногда врач использует пробу с физической нагрузкой для мониторинга состояния у лиц с определенными заболеваниями сердечного клапана. Как правило, ни изменение образа жизни, ни лекарственные препараты не могут замедлить ухудшения функции пораженного клапана. Объяснение стеноза и регургитации

Восстановление или замена сердечного клапана Дефект клапана может быть восстановлен, либо клапан может быть полностью заменен. Восстановление может потребовать хирургического вмешательства, но его иногда можно выполнить в ходе катетеризации сердца, в частности, когда проблема заключается в стенозировании клапана. Стенозированный клапан может иногда быть растянут и открыт с помощью процедуры, называемой баллонной вальвулопластикой. При выполнении этой процедуры катетер с баллоном на кончике вводится через вену или артерию в сердце. При достижении пораженного клапана баллон раздувают, таким образом, разделяя створки клапана. Данная процедура не требует общей анестезии и обеспечивает быстрое восстановление. Доступны два типа клапанов для замены: Механический

Биопротез (изготовленный из сердечного клапана свиньи или коровы) Механические клапаны служат в течение многих лет, однако пациенты с механическими клапанами должны принимать антикоагулянт варфарин на протяжении всей своей жизни для предотвращения образования сгустков крови на клапане. Прием антикоагулянта повышает риск спонтанного кровотечения у пациента, например, в головном мозге (см. Общие сведения о геморрагическом инсульте). Клапанные биопротезы обычно портятся и требуют замены после 10–12 лет службы, но требуют использования антикоагулянтов в течение не более чем 3–6 месяцев после хирургического вмешательства, однако людям с клапанными биопротезами также может быть необходимо принимать аспирин для профилактики образования сгустков крови. Некоторые клапанные биопротезы более долговечны. Искусственный сердечный клапан Изображение Пораженные клапаны и все клапанные протезы могут быть инфицированы. Пациенты с клапанными протезами должны в определенных ситуациях получать профилактическую антибиотикотерапию, т.е. антибактериальные препараты (например, перед некоторыми стоматологическими или медицинскими процедурами) для предотвращения бактериальной инфекции клапанов (инфекционный эндокардит). Кроме того, на замененных клапанах могут образовываться сгустки крови. Сгустки крови могут частично блокировать клапан или отрываться и перемещаться с током крови, закупоривая артерии в других органах (например, приводя к инсульту). Врачи используют эхокардиографию для мониторинга замененных клапанов, оценивая кровоток через клапаны и остальную часть сердца. Замена сердечного клапана