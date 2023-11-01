Общие сведения о заболеваниях сердечных клапанов

Сердечные клапаны регулируют поток крови через четыре камеры — две небольшие круглые верхние камеры сердца (предсердия) и две большие конусообразные нижние камеры (желудочки). Каждый желудочек имеет односторонний «впускной» (входной) клапан и односторонний «выпускной» (выходной) клапан. Каждый клапан состоит из заслонок (створок или соединительнотканных пластинок), которые открываются и закрываются, подобно односторонним откидным дверцам.
В правом желудочке впускным клапаном служит трехстворчатый клапан, который открывается из правого предсердия, а выпускным клапаном — легочной клапан (клапан легочной артерии), который открывается в легочную артерию.
В левом желудочке роль впускного клапана выполняет митральный клапан, который открывается из левого предсердия, а роль выпускного — аортальный клапан, который открывается в аорту.
Митральный и трехстворчатый клапаны удерживаются на месте плотными волокнистыми нитями (сухожильными хордами), соединенными с тонкими мышцами (папиллярными мышцами), которые прикрепляются к стенкам желудочков.
А что там внутри сердца?
На этом рисунке на поперечном сечении сердца показано направление потока крови в норме.
Возрастные изменения сердечных клапанов
С возрастом увеличивается толщина митрального и аортального клапанов. Аорта становится менее эластичной, что приводит к повышению давления и нагрузки на аортальный клапан, а сердце требует дополнительного кислорода для эффективного прокачивания крови. Эти возрастные изменения могут привести к появлению симптомов и осложнений у пожилых людей с заболеваниями сердца.
Нарушение функции сердечного клапана
Известны следующие нарушения функции сердечного клапана:
Утечка (так называемая регургитация, несостоятельность или недостаточность)
Неполное открытие и, следовательно, частичная блокада потока крови через клапан (так называемый стеноз)
Каждое из этих нарушений может оказать значительное влияние на сократительную способность сердца. Иногда в клапане развиваются оба нарушения. Заболевание клапанов обычно приводит к появлению шумов и других необычных звуков работы сердца, которые врач может услышать с помощью стетоскопа. Дефекты клапанов можно выявить с помощью эхокардиографии. Часто регургитация незначительной степени не обнаруживается с помощью стетоскопа, но зато выявляется при проведении эхокардиографии. Врачи часто не обращают внимания на некоторые шумы, которые они слышат, и незначительную регургитацию, которую они наблюдают с помощью эхокардиографии, так как они являются нормальными явлениями.
В большинстве случаев повреждение клапанов не приводит к тяжелому нарушению функции и не оказывает на человека никакого влияния. Симптомы могут включать отек ног, одышку, сердцебиение, усталость, боль в груди и обморок.
Врач часто назначает периодические контрольные обследования, поскольку в некоторых случаях функция пораженных клапанов ухудшается с течением времени до тех пор, пока не возникает необходимость в проведении вмешательства (восстановлении или замене клапана) для облегчения симптомов или продления жизни. Симптомы не являются надежным доказательством наличия и серьезности поражения клапанов, поэтому для раннего обнаружения проблем используется эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца). Иногда врач использует пробу с физической нагрузкой для мониторинга состояния у лиц с определенными заболеваниями сердечного клапана. Как правило, ни изменение образа жизни, ни лекарственные препараты не могут замедлить ухудшения функции пораженного клапана.
Объяснение стеноза и регургитации
Существует два вида нарушений функции сердечных клапанов, которые проявляются либо в виде утечки крови через сомкнутый клапан (регургитация), либо недостаточное открытие клапана, приводящее к частичной блокаде потока крови через клапан (стеноз). Стеноз и регургитация могут возникать в любом из сердечных клапанов. Эти два нарушения показаны ниже на примере митрального клапана.
Как правило, сразу после того, как заканчивается сокращение левого желудочка и начинается его расслабление и наполнение кровью (во время диастолы), аортальный клапан закрывается, открывается митральный клапан, и кровь вытекает из левого предсердия в левый желудочек. Затем левое предсердие сокращается, выталкивая дополнительную порцию крови в левый желудочек.
Когда левый желудочек начинает сокращаться (во время систолы), митральный клапан закрывается, открывается аортальный клапан, и кровь выбрасывается в аорту.
В случае митрального стеноза отверстие митрального клапана сужается, и поток крови из левого предсердия в левый желудочек во время диастолы снижается.
Митральная регургитация заключается в утечке крови через сомкнутый митральный клапан при сокращении левого желудочка (во время систолы) и попадании некоторой части крови назад в левое предсердие.
Восстановление или замена сердечного клапана
Дефект клапана может быть восстановлен, либо клапан может быть полностью заменен. Восстановление может потребовать хирургического вмешательства, но его иногда можно выполнить в ходе катетеризации сердца, в частности, когда проблема заключается в стенозировании клапана. Стенозированный клапан может иногда быть растянут и открыт с помощью процедуры, называемой баллонной вальвулопластикой. При выполнении этой процедуры катетер с баллоном на кончике вводится через вену или артерию в сердце. При достижении пораженного клапана баллон раздувают, таким образом, разделяя створки клапана. Данная процедура не требует общей анестезии и обеспечивает быстрое восстановление.
Доступны два типа клапанов для замены:
Механический
Биопротез (изготовленный из сердечного клапана свиньи или коровы)
Механические клапаны служат в течение многих лет, однако пациенты с механическими клапанами должны принимать антикоагулянт варфарин на протяжении всей своей жизни для предотвращения образования сгустков крови на клапане. Прием антикоагулянта повышает риск спонтанного кровотечения у пациента, например, в головном мозге (см. Общие сведения о геморрагическом инсульте). Клапанные биопротезы обычно портятся и требуют замены после 10–12 лет службы, но требуют использования антикоагулянтов в течение не более чем 3–6 месяцев после хирургического вмешательства, однако людям с клапанными биопротезами также может быть необходимо принимать аспирин для профилактики образования сгустков крови. Некоторые клапанные биопротезы более долговечны.
Пораженные клапаны и все клапанные протезы могут быть инфицированы. Пациенты с клапанными протезами должны в определенных ситуациях получать профилактическую антибиотикотерапию, т.е. антибактериальные препараты (например, перед некоторыми стоматологическими или медицинскими процедурами) для предотвращения бактериальной инфекции клапанов (инфекционный эндокардит).
Кроме того, на замененных клапанах могут образовываться сгустки крови. Сгустки крови могут частично блокировать клапан или отрываться и перемещаться с током крови, закупоривая артерии в других органах (например, приводя к инсульту).
Врачи используют эхокардиографию для мониторинга замененных клапанов, оценивая кровоток через клапаны и остальную часть сердца.
Замена сердечного клапана
Пораженный клапан сердца можно заменить механическим клапаном, изготовленным из пластика и металла, или клапанным биопротезом, изготовленным из ткани сердечного клапана, как правило, свиньи, вставленной в синтетическое кольцо. Существует множество типов механических клапанов. Обычно используется клапан госпиталя Святого Иуды.
Выбор клапана зависит от многих факторов, в том числе характеристик клапана. Механический клапан служит дольше, чем клапанные биопротезы, но требует пожизненного приема антикоагулянтов для предотвращения образования сгустков крови на клапане. Клапанный биопротез требует только краткосрочного использования антикоагулянтов. Таким образом, важным фактором является возможность для пациента принимать антикоагулянты. Например, антикоагулянты могут не подходить для женщин детородного возраста, поскольку они проникают через плаценту и могут вызвать нарушения у плода. Также учитываются следующие аспекты:
При замене аортального клапана механический клапан обычно выбирают для пациентов моложе 50 лет, а биопротезный — для пациентов в возрасте 50 лет и старше.
При замене митрального клапана механический клапан обычно выбирают для пациентов моложе 65 лет, а биопротезный — для пациентов в возрасте 65 лет и старше.
Трехстворчатый клапан и клапан легочной артерии не требуют замены или ремонта так часто, как аортальный или митральный клапаны.
При выполнении протезирования сердечного клапана дают общий наркоз. Операция проводится на сердце, поэтому для поддержания циркуляции крови используют аппарат искусственного кровообращения. Пораженный клапан удаляют, а на его место вшивают клапанный протез. Разрезы зашивают, отключают аппарат искусственного кровообращения и перезапускают сердце. Операция занимает от 2 до 5 часов. У некоторых лиц сердечный клапан можно заменить с помощью менее инвазивной процедуры (без разреза, проходящего через грудину), доступной в некоторых медицинских центрах. Длительность пребывания в стационаре варьируется от пациента к пациенту. Полное восстановление может занять от 6 до 8 недель.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association): Заболевания сердечных клапанов: предоставляет исчерпывающую информацию о диагностике и лечении заболеваний сердечных клапанов